Jedna žena, jeden muž a jedenáctiletý pes na celkem šesti metrech čtverečních. Pozdní dvacátníci Forest a Bára žijí už tři čtvrtě roku v bílé dodávce, kterou si před svou cestou po Evropě přestavěli na obytný vůz. Forest pracuje on-line, jeho přítelkyně shání práci po cestě. „Rozhodně to není dovolená, je to dobrodružný život, kdy musíte řešit každodenní problémy a do toho stále pracovat,“ říká sedmadvacetiletá Bára, kterou na výpravě doprovází věrný pes Samuel. Co všechno už spolu zažili, se dozvíte v naší galerii.