V podhůří Jizerských hor si manželé Ciprovi vyhlédli bývalou sklárnu v dost neutěšeném stavu. Žena Karolína nejdřív nevěřila, že se ze staré fabriky ve Smržovce dá udělat příjemné zázemí, její manžel má ale pro továrny slabost, a tak na jeho přání kývla. Z Prahy se i s dětmi přestěhovali na sever a sklárnu začali kousek po kousku opravovat. Dnes v ní mají sídlo firmy a výcvikové centrum pro psy.

Vystudovaní lékaři se před 15 lety zamilovali do mushingu (jízdy se psím spřežením). On pracoval v pražském Motole, ona se věnovala výcviku psů. Na sport ale bylo čím dál méně času, a tak začali přemýšlet, jak svou práci propojit s tím, co je baví.

Založili proto značku Løype, koupili starou fabriku na severu a kromě prodeje postrojů, granulí a hraček se věnují práci se psy. Ve sklepení téměř sto let staré továrny pro ně pořádají záchranářské kurzy a ve volné přírodě vedou treky. Podívejte se.