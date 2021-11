Noví majitelé pražského bytu, jehož autorem je architekt slavného hotelu Intercontinental Karel Filsak, toužili změnit 50 let starý interiér. Oslovili proto studio Plus One Architects, které v holešovickém bytě odhalilo řadová okna a beton a vrátilo mu vzdušnost i prostornost.

Holešovický byt na přání nových majitelů zrekonstruovaly architektky Kateřina Průchová a Petra Ciencialová ze studia Plus One Architects. "Podstatné bylo využít zmiňovanou řadu pásových oken, která se táhne skrz obývací pokoj a ložnici," vysvětlují svůj záměr s tím, že ve společenské místnosti a koupelně odhalily i betonové sloupy nesoucí část konstrukce domu. Podívejte se, jak byt vypadal původně a jak působí nyní.