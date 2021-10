Byt v Praze architekti předělali na dálku. Koupelnu a šatnu schovali do boxů v pokoji

Kompletní renovace včetně změny půdorysu proměnila malý pražský byt v hravé a kreativní bydlení. Původní jádro architekti obohatili o vložené boxy, do kterých se schovala koupelna a průchozí šatna. Návrh přestavby i samotnou její realizaci majitel s designéry konzultoval na dálku během covidu, a tak tým neměl jedinou možnost místo navštívit a nasát jeho atmosféru.

Byt stupňovitých objemů navrhlo studio Alepreda architecture se sídlem v New Yorku a italské Brescii. Zadáním bylo přetvořit prostory bytu o výměře 80 metrů čtverečních. "Byt měl původně pouze jednu ložnici a dvě koupelny, nevhodně orientované do velké vstupní haly. Byl v poměrně neutěšeném stavu a zcela postrádal moderní vybavení a rozvody. Klient si navíc přál vybudovat nový pokoj, který by sloužil jako pracovna nebo pokoj pro hosty. Na vše měl přitom velmi omezený rozpočet," říká hlavní architekt Alessandro Preda.

Podívejte se, jak si architekt poradil s dispozicí prostoru.