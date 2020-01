Šumperák byl symbol socialistického kýče i vynalézavosti. Lidé tyto domy staví dodnes

Západoafrický stát Mali hodlá v letošním roce zvětšit svou armádu o 50 procent. Oznámil to ve středu premiér Boubou Cissé s tím, že nábor má pomoci v boji proti džihádistickým skupinám. Plánem je nabrat do armády v nadcházejících měsících 10 000 nových vojáků, aby mohli být vysláni do oblastí, kde jich v současnosti je nedostatek.

Kolik nábor bude stát státní kasu, premiér nesdělil. Armádní výdaje přitom už tvoří značnou část státního rozpočtu. Jasné také není, jak chce vláda nové rekruty přilákat. Mnoho malijských vojáků totiž umírá při útocích islamistů. Armáda odmítla uvést, kolik má vojáků. Podle odhadů Světové banky jich ale v roce 2017 bylo 18 000. V zemi mimo jiné působí asi 120 českých vojáků ve výcvikové misi Evropské unie.