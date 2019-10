V New Yorku vznikne vertikální vesnice pro film a televizi. Povede ji Robert De Niro

Budova, kterou pro New York navrhlo architektonické studio BIG, ponese jméno Wildflower a má sloužit k propojení scenáristů, režisérů, producentů a herců. Odvážný plán zastřešuje Robert De Niro.

Ve spolupráci s architekty chtějí De Niro a jeho syn Raphael vytvořit tvůrčí společenský prostor, který dá příležitost ke vzniku nových nápadů. Vedle filmu bude v budově Wildflower sídlit také odvětví televize a virtuální reality.

Budova, která má fungovat jako vertikální vesnice, se bude rozkládat na zhruba 600 tisících metrech čtverečních a vyjde v přepočtu na téměř devět a půl miliardy korun. Uvnitř budou kanceláře, zkušebny a velké společenské haly.

Studio chce Wildflower propojit také s lidmi mimo film, kteří se s herci budou moct setkat na obří terase se stromy a zelení.

Sám De Niro mluví o Wildflower jako o testamentu "velkolepé filmové a televizní tvorby, která má v New Yorku dlouholetou tradici". Budova podle něj zajistí, že velkoměsto nepřijde o mladé talentované autory a tvůrce.

Svůj objem zdvojnásobí do pěti minut. Sledujte vizualizaci budovy The Shed, nového centra umění v New Yorku | Video: Diller Scofidio + Renfro