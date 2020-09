Bydleli tu žralok i bezdomovci. Krejčířova vila chátrá, i tak má ale obrovskou cenu

TV Architect

Rozlehlý pozemek v Černošicích, který kdysi představoval luxus, zeje prázdnotou a nedaří se ho ani na šestý pokus prodat. Současná hodnota vily se odhaduje na necelých 30 milionů korun. Bývalý majitel, podnikatel Radovan Krejčíř, je momentálně vězněn v Jihoafrické republice, kde si odpykává 35 let odnětí svobody za únos, pokus o vraždu a držení drog.

K první dražbě Krejčířovy vily došlo v roce 2017. V té době byla cena impéria znalci vyčíslena zhruba na 97 milionů korun. Vyvolávací cena byla stanovena na 64 milionů korun, do dražby se však nikdo nepřihlásil. Ve druhém kole byla vyvolávací cena necelých 49 milionů korun, ani tentokrát ale vila svého zájemce nenašla - stejně jako v dalších třech kolech. V srpnu 2019 vilu zachvátil požár, který cenu srazil o dalších 20 milionů korun. Oheň, který byl podle policie založen úmyslně či z nedbalosti, se podařilo dostat pod kontrolu až za devět hodin.

Útočiště vandalů, bezdomovců, ale i hledačů záhad

V minulosti byla na pozemek uvalena exekuce, proto se do domu ani Krejčířova rodina nemůže vrátit. Vilu se ale nepodařilo vydražit ani na šestý pokus, a její osud tak zůstává nejasný. Vzhledem k výrazným škodám je samotná vila vhodná již spíše k demolici. Hodnota pozemku je ale v lokalitě vysoká a stále na něm zůstává několik nepoškozených objektů, na kterých zanechaly své stopy pouze podpisy vandalů.

Právě vandalům je vila sympatická svou tajemností, vnitřními prostory i luxusním vybavením, které bylo za letité chátrání několikrát terčem krádeží. Jeden čas se vila dokonce stala útočištěm bezdomovce, který si ve vile nahlásil trvalé bydliště a pravidelně v ní přespával. Dnešní hodnotu pozemku o rozloze 1950 metrů čtverečních odhaduje Radomír Kočí z Prázdnédomy.cz na 12 milionů. Samotná hodnota vily, nebo spíše její demolice, se cenově pohybuje od 70 do 100 procent ceny pozemku. Náklady před možnou novou výstavbou se tak pro případného kupujícího mohou vyšplhat až na 30 milionů korun.

České občanství

Podnikatel Radovan Krejčíř si momentálně odpykává 35 let vězení v Jihoafrické republice za únos, pokus o vraždu a držení drog. V minulém roce získal zpět české občanství, o které přišel, když v roce 2005 utekl na Seychelské ostrovy. Z toho mu plyne několik výhod. Především fakt, že se o něj musí Česká republika zajímat, tedy hlídat jeho lidská práva i zacházení ve vězení. Pokud by se Krejčíř vrátil zpět do České republiky, čekalo by jej za rozsáhlé podvody a daňové delikty vězení po dobu 15 let. Přestože české úřady žádají o jeho vydání, panují obavy, že by byl po převozu brzy propuštěn a představoval by tak znovu riziko.