Futuristická vila pro vědce je jako z Marsu. Připomíná pevnost, Prahu má jak na dlani

Člověk přijde domů a nemusí ani otevřít dveře. Dům to za něj udělá sám. Když si sundá kabát a sedne si do křesla, klavír zahraje hudbu, kterou přes den vygeneroval. Zní to až moc futuristicky? Počítačový vědec a jeho manželka si takovou vilu přáli, u architektů však narazili, na integraci technologií s umělou inteligencí není stavebnictví připravené. Studio Coll Coll si však se zadáním poradilo.

Futuristická vila od studia Coll Coll stojí ve svahu pražské Troji. Má výhled na Dejvice i Žižkovskou věž, 307 metrů čtverečních a chytrou domácnost. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř.