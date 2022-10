V utopistické vesnici žije 150 tisíc důchodců. Film odhaluje, že ráj na zemi je peklo

Světové autory a jejich ikonické stavby letos přibližuje festival Film a architektura, který začal 29. září. V Česku a na Slovensku promítne přes 30 snímků, které sledují práci slavných jmen, jako je Ricardo Boffil nebo Alena Šrámková. Dalším tématem jsou realizace, které ve společnosti budí vášně. Za pozornost stojí brutalistní Myší bunkr v Berlíně nebo obří "vesnice" pro důchodce na Floridě.

Snímek The Bubble sleduje několik obyvatel žijících v největší seniorské komunitě na světě. Rezidenční oblast pro lidi nad 55 let roste v centru Floridy od roku 2010 a dnes je považována za nejrychleji se rozvíjející území ve Státech. Rozprostírá se na asi 140 kilometrech čtverečních a v následujících letech to má být ještě dvakrát tolik.

Pozorováním obyvatel filmaři zjišťují, jak moderní vesnice funguje. Útočiště tu hledají hlavně movití Američané, kteří chtějí důchod strávit aktivně a mezi svými vrstevníky, s nimiž si nebudou připadat "tak staří". Senioři platí měsíční poplatek na chod domácnosti plus tučný příspěvek na správu celého areálu. O nic dalšího se nemusí starat. K dispozici mají přes 50 golfových hřišť, 70 bazénů, víc než 90 rekreačních center, tři tisíce společenských klubů a jedno sportovní hřiště.

Dokument nabízí bizarní pohled na spokojené důchodce, kteří po vesnici jezdí elektrickými golfovými vozíky, cvičí břišní tanec, popíjejí margaritu a s malorážkou střílí do terčů, jako by se připravovali na další světovou válku. Představy o idylické vesnici se ale divákovi rychle rozplynou v konfrontaci s odborníky a lidmi, kteří žijí mimo vesnici. "Ráj na zemi" doprovází obavy z nedostatku pitné vody, záplav, ničení krajiny i uzavřené komunity, která je politicky lehce manipulovatelná. Ve vesnici dnes žije asi 150 tisíc lidí, většina v roce 2020 volila Donalda Trumpa.

Dokument rakouské režisérky Valerie Blankenbylové uvede pražské kino Světozor v pondělí od 20:30. Brněnské Kino Art ho má na programu o den později od 17:45.

Myší bunkr

Osud jedné z největších brutalistních staveb v Německu sleduje snímek nazvaný Battleship Berlin. Budovu s přezdívkou Myší bunkr donedávna využívala společnost Charité jako ústřední zvířecí laboratoř. Před pár lety se ale firma rozhodla z budovy vystěhovat a na jejím pozemku postavit moderní výzkumné centrum. Gigant, který připomíná loď nebo tank, je teď prázdný a názory na to, jak s budovou dále naložit, se, podobně jako před demolicí pražského Transgasu, liší.

Architekti a teoretici umění si stojí za tím, že budova ve světě nemá obdoby a měla by mít status kulturní památky. "Budovou chtěli tehdejší architekti říct: jsme tady a ukazujeme vám futuristický design pro vědce západního světa," vysvětluje historik architektury Felix Torkar.

Vedoucí společnosti Charité si ale nedokáže představit způsob, jakým by šel betonový obr zachránit a udržitelně využít. "Budova by měla uvolnit místo pro moderní a funkční stavbu. Osobně si nemyslím, že architekti přijdou s projektem, který by byl funkční a vyplatil by se ekonomicky," říká v dokumentu jeden z vedoucích společnosti Charité, doktor Axel Radlach Pries.

Myší bunkr v části Lichterfelde/Steglitz navrhl v 70. letech minulého století Gerd Hänska. Výstavba trvala téměř deset let a fasáda z odhaleného betonu připomíná kryt. Dovnitř kolosu proniká jen minimum denního světla. Vzduchotechnika je řešená rourami, které z fasády vyčnívají jako děla. Na to, jaký osud budovu čeká, se bude ptát pražské Centrum architektury a městského plánování v sobotu v 16 hodin. Po projekci následuje diskuse s režisérem Nathanem Eddym.