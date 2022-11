Augustová s manželem si sami postavili druhý dům. Moderátorka hostům pere a uklízí

Marcela Augustová a Tomáš Bečvář si dlouho přáli na zahradě postavit ještě jeden dům. Nedaleko Ještědu na Liberecku žijí zhruba patnáct let, a protože mají velký pozemek, chtěli na něm vybudovat zázemí pro své dva syny z Prahy. "Říkali jsme si, že k nám už nebudou chtít jezdit na návštěvy do dětských pokojíčku," říká stálice ČT. Nový dům je i zázemím pro turisty, Augustová jim sama pere a uklízí.

Tomáš Bečvář je povoláním stavař, a tak si dům dokázal navrhnout i postavit. "Shodli jsme se, že si dům uděláme sami. Já to ale chápala tak, že si manžel k ruce vezme několik řemeslníků, ne, že ho postavíme my dva. Nakonec jsme na to byli tři. Já jsem hlavně vařila a natírala," vypráví Augustová.

Oba mají rádi jednoduchost a severskou architekturu, a tak se nadchli pro dřevostavbu s prosklenou stěnou, která bude nabízet výhled na zvlněnou krajinu, okolní lesy a louky. Stavba jim trvala rok, letos na jaře Záskalí přivítalo první hosty.

"Zatím se všichni tvářili, že se jim tu líbilo. Někteří byli nadšení, což člověka potěší. Čekali jsme, že to bude v listopadu prázdné, ale máme obsazené všechny víkendy," říká Bečvář, který se stará o to, aby hosté měli v domě vše, co potřebují. Jeho žena se drží spíše v ústraní, ve volných dnech pere, žehlí a připravuje dům na příjezd dalších turistů.