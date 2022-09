Architektem roku je ateliér Kuba&Pilař. Navrhl kostku pro Ostravu i knihovnu z lamel

Hlavní ocenění v soutěži Architekt roku 2022 za mimořádný přínos oboru v posledních pěti letech získali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich ateliér, který na české scéně působí už od roku 1996, navrhl například čítárnu Jihočeské vědecké knihovny, Paláce Omega v Brně nebo rodinného domu v údolí Dyje.

Stavby brněnských architektů se vyznačují minimalistickou architekturou a monumentálností prostoru. "S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst," zní odůvodnění poroty. V loňském roce architekti zveřejnili studii na novou Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, která se do povědomí veřejnosti vepsala jako černá kostka. Ikonická stavba by měla být hotova do roku 2024.

Kromě ocenění Architekta roku porota udělila také titul Architekt obcí 2022. Získala ho architektka Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. V posledních letech organizátoři soutěže, společnost ABF, udělují i čestné uznání poroty. Je pro odborníky, kteří zdánlivě stojí trochu stranou. Letos ho získala generální ředitelka Národního památkového ústavu architektka Naděžda Goryczková. "I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací," zní slova poroty. Cenu laureáti převzali ve středu večer na veletrhu For Arch, PVA Expo Praha v Letňanech.

