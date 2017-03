Ani stan, ani chata. S dřevěným modulem Drop Box se dá pohodlně kempovat kdekoliv

před 23 minutami

Španělští designéři přišli s nápadem, jak uspokojit všechny milovníky pohodlného kempování. Dřevěný "kokon" na rozdíl od stanu není tak mobilní, ale nabízí komfort s výhledem do okolí. Postavit ho lze uprostřed lesa, ale i na vrcholu útesu. "Je pohodlný a šetrný k životnímu prostředí. Bydlení v něm si lidé mohou vychutnat i uprostřed divoké přírody," vysvětluje Marta Gordillo ze studia in-tenta. Moduly jsou vyrobeny ze dřeva a díky velkoformátovým oknům minimalizují rozdíl mezi vnějškem a vnitřkem.

Drop Box navrhli španělští designéři ze studia in-tenta pro všechny, kteří vyznávají ekologické bydlení uprostřed přírody a chtějí, aby se dalo čas od času přemístit jinam. Dvaatřicet metrů čtverečních velký modul, který je k dispozici ve dvou variantách, je podle nich ideální variantou chataření či kempování. Na rozdíl do stanu poskytuje veškeré pohodlí, a to s minimálním dopadem na životní prostředí. S malou chatou má společné pohodlí, se stanem zase to, že není pevně spojen s pozemkem a dá se přemístit (i když samozřejmě ne tak snadno jako stan).

Na výběr jsou dva typy. Menší je určen pro dvě osoby, větší pak pohodlně ubytuje i čtyřčlennou rodinu ve dvou oddělených ložnicích. Modul je kompletně celý vyroben z lehkých materiálů - kvůli tomu, aby se snáz stěhoval. Dřevo, z něhož je konstrukce, je zároveň šetrné k životnímu prostředí.

"Kávu si na terase Drop Boxu můžete vychutnat uprostřed lesa nebo na samém vrcholu skály. Drop Box je vhodný pro všechny, kteří rádi žijí uprostřed přírody a zároveň pro ty, kteří ji chtějí chránit," vysvětluje jedna z autorek.

Modul se podle ní může stát vhodným a šetrným způsobem, jak rozšiřovat hotelové resorty.

autor: Petra Jansová