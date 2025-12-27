Přeskočit na obsah
Peklo v Moravském krasu? Věda po 150 letech přepisuje krvavou záhadu Býčí skály

Dan Poláček,Šárka Nádeníčková

Uťaté ženské ruce se zlatými prsteny, rozsekaní koně a desítky těl bez hlavy. Když Jindřich Wankel v roce 1872 vstoupil do útrob Býčí skály, věřil, že našel důkaz nejbrutálnějšího masakru v našich dějinách. Jenže po 150 letech moderní věda jeho hororovou vizi přepisuje. Co se v hlubinách Moravského krasu skutečně dělo?

Pokračovat

TAJEMSTVÍ POHŘBENÉ V TEMNOTĚ

jeskyně Býčí skála
Vstup do jeskyně Býčí skála v Křtinském údolí, Moravský kras, 2019. Druhý nejdelší jeskynní systém v ČR, známý archeologickými nálezy. Foto: ČTK / Zehl Igor

Na podzim roku 1872 pronikl blanenský lékař Jindřich Wankel do jeskyně Býčí skála v Moravském krasu a učinil jeden z nejdramatičtějších archeologických objevů u nás. Pod vrstvou dřevěného uhlí ležely desítky lidských koster, koňské ostatky, luxusní bronzové předměty i useknuté ženské ruce se zlatými prsteny. Co přesně se v podzemí dělo, zůstává dodnes předmětem sporů.

ADHD

„Problémové“? Děti s ADHD mohou ve škole vzkvétat, porozumění ale chybí

Počet dětí s ADHD stabilně stoupá, školy s nimi ale často neumí naložit nebo je dokonce odmítají přijmout. Rodiče řeší předsudky a těžko se orientují ve vlastních právech. Mnozí učitelé zatím neznají strategie, jak děti efektivně vzdělávat. Vhodná podpora přitom podle expertů představuje zásadní rozdíl.

Aston Villa v Manchester UnitedPremier League21/12/2025.

Aston Villa má nakročeno k další "šílenosti" v anglické lize. Shůry ji tlačí i Ozzy

Když se před výkopem na hřišti objevil vnuk legendárního Ozzyho Osbourna, byl výsledek předem jasný. Aston Villa si doma připsala cenný skalp při výhře 2:1 proti Manchesteru United a po 17 kolech se nachází na třetím místě, jen tři body za vedoucím Arsenalem. V Anglii už se spekuluje, zda letos nemůže dojít k podobnému zázraku jako v sezóně 2015/16, kdy trofej uloupil Leicester City.

