Uťaté ženské ruce se zlatými prsteny, rozsekaní koně a desítky těl bez hlavy. Když Jindřich Wankel v roce 1872 vstoupil do útrob Býčí skály, věřil, že našel důkaz nejbrutálnějšího masakru v našich dějinách. Jenže po 150 letech moderní věda jeho hororovou vizi přepisuje. Co se v hlubinách Moravského krasu skutečně dělo?
TAJEMSTVÍ POHŘBENÉ V TEMNOTĚ
Na podzim roku 1872 pronikl blanenský lékař Jindřich Wankel do jeskyně Býčí skála v Moravském krasu a učinil jeden z nejdramatičtějších archeologických objevů u nás. Pod vrstvou dřevěného uhlí ležely desítky lidských koster, koňské ostatky, luxusní bronzové předměty i useknuté ženské ruce se zlatými prsteny. Co přesně se v podzemí dělo, zůstává dodnes předmětem sporů.
PRVNÍ STOPY V PODZEMÍ
Historie Býčí skály se začala psát dlouho před slavným Wankelovým objevem. První zmínky pocházejí už z roku 1663, kdy jeskyni popsal řeholník Martin Augustin Wigsel. Její název byl už tehdy známý, lidové pověsti ho spojovaly s bájným bílým či ohnivým býkem. V 18. století tady dělníci z okolních železáren těžili písek a nacházeli úlomky kostí a keramiky, kterým však nikdo nepřikládal význam. Zlom nastal v 60. letech 19. století, kdy se o jeskyni začal zajímat blanenský lékař Jindřich Wankel. Roku 1867 zde zahájil výzkum a objevil paleolitické pozůstatky magdalénské kultury. To ještě netušil, že ho o pár let později čeká mnohem zásadnější objev.
BRONZOVÝ STRÁŽCE UKRYTÝ V HLÍNĚ
V roce 1869 přineslo kopání v Býčí skále objev, který zásadně změnil její výklad. Studenti medicíny a bratranci Gustav a Arnold Felklovi nalezli keramickou nádobu s prosem a v ní mimořádnou bronzovou sošku býka, vysokou jedenáct centimetrů, zdobenou železnými intarziemi a původně i skleněnými očima. Archeologové soudí, že nejde o místní výrobek, ale o import z oblasti širších halštatských dálkových kontaktů. Symbolika býka jako znaku síly a posvátna naznačovala rituální význam nálezu. Jindřich Wankel si uvědomil jeho výjimečnost a roku 1872, s podporou knížete Jana II. z Lichtenštejna, zahájil rozsáhlý systematický výzkum předsíně jeskyně.
ODKRYTÍ TAJEMNÉ SCÉNY
Pod silnou vrstvou sedimentů odkryl Wankel pozůstatky více než čtyřiceti lidí různého věku a pohlaví. Některé kostry vykazovaly anomálie – zřejmě kvůli složitým pohřebním praktikám a pozdější manipulaci s těly. U zadní stěny jeskyně ležely useknuté ruce se zlatými prsteny, v sedimentech se objevily zbytky ceremoniálních vozů s bronzovým kováním i mimořádně bohatá výbava, včetně šperků, zbraní, keramiky a obilné obětiny.
ROMANTICKÁ VIZE KRVAVÉHO RITUÁLU
Wankel, ovlivněný romantismem 19. století i Hérodotovými popisy skythských pohřbů, si nálezy z Býčí skály vysvětloval jako jednorázový dramatický obřad. Představoval si smrt halštatského vládce, kterého dopravili do jeskyně na voze a spolu s ním tam rituálně obětovali lidský doprovod i koně. Tato sugestivní rekonstrukce, později proslavená obrazem Zdeňka Buriana, na více než sto let určovala vnímání lokality. Moderní archeologické výzkumy ale ukazují, že Býčí skála nebyla místem jediné tragédie.
POKLADY Z DÁLKOVÉHO OBCHODU
Býčí skála vydala mimořádné množství cenných předmětů, které svědčí o bohatství a rozsáhlých obchodních kontaktech halštatské elity. Archeologové identifikovali fragmenty několika čtyřkolových ceremoniálních vozů s bronzovým a železným kováním. Šlo o jednu z největších koncentrací těchto nálezů v Evropě. Objevili také železné zbraně a nástroje, luxusní výstroj italského typu, stovky bronzových a zlatých šperků i tisíce skleněných a jantarových korálků, které dokládají napojení na obchodní trasy od Baltu po Středomoří. Nechyběly ani keramické nádoby se zbytky obilí, hlavně prosa, ječmene a pšenice.
STŘET INTERPRETACÍ BEZ JASNÉHO VÍTĚZE
Wankelova teorie jednorázového rituálního masakru vyvolala pochybnosti už krátce po svém zveřejnění. Kritici ji považovali za příliš romantickou a začali hledat jiná vysvětlení – od přepadení skupiny uprchlíků či potulných řemeslníků až po hypotézy o přírodní katastrofě. Ty však postupně padly kvůli absenci stop po zřícení jeskyně i nepříznivým podmínkám pro výbuch plynů. Objevila se také představa dlouhodobě fungujícího obětiště, kam byly po desetiletí ukládány dary i lidské ostatky. Žádná z teorií však dlouho nedokázala vysvětlit všechny rozpory nálezu. Býčí skála tak dlouho zůstávala jednou z největších archeologických záhad. Vše se změnilo až s novodobými revizními výzkumy.
REVIZE PŘEPISUJÍCÍ HISTORII
V letech 2020 až 2021 provedl revizní archeologický výzkum tým pod vedením Martina Golce z Univerzity Palackého v Olomouci. Moderní výzkumy ukázaly, že Býčí skála nebyla dějištěm jednorázového masakru, ale prestižní svatyní využívanou po dvě století. Údajný popel z pohřebních hranic byl ve skutečnosti nánosem z rozložené organické hmoty. Za děsivým chaosem v jeskyni nestálo rituální vraždění, ale přirozené zřícení dřevěných hrobek v průběhu věků. Antropologové dnes navíc zpochybňují i dřívější výklady o brutálním mučení. Dokonce i legendární příběh o uťatých ženských rukou mohl být výsledkem přirozeného rozpadu těl.
PARANORMÁLNÍ STÍNY MINULOSTI
Býčí skála je dnes opředena pověstmi o paranormálních jevech. Neláká proto jen vědce, ale i lovce záhad. Návštěvníci tady pravidelně hlásí nevysvětlitelný šepot, ženské výkřiky nebo pocity náhlé úzkosti. Speleologové však nabízejí střízlivější vysvětlení: za „hlasy mrtvých“ stojí podle nich unikátní akustika chodeb, která nese ozvěny na velké vzdálenosti, a záblesky „fantomů“ jsou často jen hrou světel na vlhkých stěnách.
VĚDECKÝ KONSENSUS A OTEVŘENÉ OTÁZKY
Moderní archeologie považuje Býčí skálu za dlouhodobě fungující svatyni a pohřebiště halštatských elit z 6. a 5. století př. n. l. Lokalita plnila více funkcí – rituální, pohřební i výrobní s kovářskou dílnou. Oběťmi byly především předměty a potraviny, nikoli lidé. V evropském kontextu je Býčí skála naprostý unikát: zatímco jinde elity budovaly mohyly v krajině, moravská aristokracie zvolila jeskyni jako symbolickou bránu do podsvětí. Přesný význam rituálů i společenské uspořádání tehdejší komunity však zůstávají nezodpovězenou otázkou. Jeskyně si tak některá svá tajemství střeží dodnes.
