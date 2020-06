Budoucnost dětí začíná v jejich pokojíčku. Vymyslete jim ho chytře

Děti dnes tráví ve svém pokoji mnohem víc času než dřív. Energie vložená do jeho zařizování se tak vyplatí celé rodině.

Svoje o tom ví i Šárka Richtrová, jejíž studio Viabel vytváří dětem a teenagerům pokojíčky na míru. Nejdůležitější je podle ní sestavit pokojík už od začátku chytře, s ohledem na budoucnost jeho malých obyvatel. "Dětský pokoj musí být hravý, aby děti bavil a rády v něm trávili čas. Měl by respektovat osobnost dítěte, protože každé je osobnost a už brzy se začne projevovat jako jedinečný originál. Zároveň by měl být vymyšlený tak, aby dítěti sloužil i v budoucnu, až povyroste a jeho zájmy i vkus se promění," říká Richtrová.

To umožňují i některé důmyslné "vychytávky": například postýlka Wood Mini+ dánské značky Oliver Furniture. Ta slouží nejdřív pro miminko a lze z ní sestavit i šikovnou postel pro batole nebo lůžko pro mladší školní dítě. A nakonec k ní přidat další díl, čímž vznikne polovysoká postel s prostorem pro schovávačku. Anebo ji znovu změnit v postýlku pro kojence, když do rodiny přibude další sourozenec. Postýlka je nejen krásná, ale i perfektně řemeslně zpracovaná, takže na ni ve Viabelu dávají pětiletou záruku.

"Čím dál víc rodičů chce svým dětem do pokojíčku dopřát věci, které jim přinesou trvalou hodnotu. Ať už proto, že mají krásný, nadčasový design, takže podporují u dětí jejich estetické vnímání, jsou vyrobené poctivě a z kvalitního materiálu, takže bezpečně vydrží i divoké hry, a jsou navíc navrženy tak, aby dělaly dětem radost a přirozeně podporovaly jejich zájmy a talent," říká Šárka Richtrová , jejíž studio bylo vůbec první u nás, které se zaměřilo právě na pokojíčky pro děti.

"Vždycky jsme sázeli na to, že rodiče od nás chtějí jen nejen hravý a kvalitní nábytek s vyladěnými doplňky, ale očekávají k němu i perfektní služby. A k těm patří hlavně osobní přístup a opravdový zájem o to, co právě oni chtějí a potřebují, ať už je to koupě prvního pokojíku pro miminko, navržení koutku pro školáka, přestavba pokoje pro teenagera nebo pomoc při výběru interiérových doplňků do dětského pokoje," vypočítává Šárka Richtrová.

"Máme-li někomu dobře zařídit pokojíček, nejlepší je, když k nám rodina přijde rovnou i s dětmi, abychom se jich i jejich potomků mohli podrobně vyptávat: právě děti nám totiž často svěří tajné přání, co by v pokojíčku určitě chtěly mít, a občas přinesou našim designérům i nečekaně originální nápady. Teprve pak pro nakreslíme návrh, odrážející jak sny dětí, tak přání i možnosti jejich rodičů. V požadovaném stylu a barvách jim pak nabídneme nábytek, najdeme k němu tapety, vhodná svítidla i dokonale sladěné závěsy a koberce. Všechno pak jednoho dne přivezeme k nim domů a kompletně nainstalujeme: od sestavení nábytku až po nařasení záclonek a naaranžování polštářků. A až se k nám vrátí, protože jejich dítě povyroste, pokojík pak přestavíme a doplníme podle jejich přání," líčí Šárka Richtrová a dodává: "Vidět nadšení našich malých i velkých klientů, když mohou pokojíček poprvé vyzkoušet, je na téhle práci možná to vůbec nejlepší."