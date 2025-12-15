Budila se v kaluži krve a bolestech. Dnes Inka ukazuje, jak „top“ může být život s nemocí

Svědivá šupinatá kůže, červené skvrny i bolestivá celotělová ložiska, která člověku nedovolí ani vstát z postele. Inka Teschinská poznala atopický ekzém ve všech jeho podobách. A právě z tohoto boje nakonec vyrostl projekt, který dnes dodává podporu a naději tisícům dalších. Jeho název (A)top život odkazuje na to, že i s chronickou nemocí lze žít naplno - a Inka je toho důkazem.
„Největší mýtus podle mě je, že s ekzémem se nedá žít kvalitní a plnohodnotný život. S tím rozhodně nesouhlasím, protože to jde,“ reaguje Inka Teschinská na otázku, jaký mýtus podle ní o atopickém ekzému panuje. Svým životním stylem sama jako by dokazovala pravdivost svých slov - když si voláme, kde zrovna cestuje po Nového Zélandu a na dálku pracuje v marketingu. Předtím žila například v řeckých Athénách.
Že i život s atopickým ekzémem může být „top“ se snaží naznačit také slovní hříčka v názvu jejího projektu (A)top život. Ten už pět let pomáhá lidem nebýt na nemoc sám. „Dřív jsem o ekzému smýšlela jako o něčem hrozném, co mě v životě potkalo. Teď se snažím na ekzému hledat ty hezké věci. Například mě to hodně naučilo a přineslo mi to skvělou komunitu.“
Když pohyb bolí
S atopickým ekzémem se Inka Teschinská potýká od raného dětství. „Pamatuju si situace, kdy se se mnou děti nechtěly kamarádit, protože to neznaly a nevypadalo to pro ně úplně pěkně. Najít si parťáka do dvojice bylo občas problematičtější,“ vzpomíná. Po dlouhé remisi se ekzém vrátil v pubertě, ale nejhorší období přišlo až po dvacítce, kdy se její tělo potýkalo s infekcí a následnými antibiotiky. „V tom vidím svůj největší spouštěč. Začala jsem mít typická ložiska - na obličeji, krku, rukou. Jsou to hodně namáhaná a citlivá místa,“ popisuje.
Jenže tím trápení teprve začalo. Ekzém se dál zhoršoval, a to i přes léčbu. Nakonec musela být třikrát hospitalizovaná. „Měla jsem ekzém po celém těle, jen na dlaních a ploskách nohou jsem byla bez ložisek. Sotva jsem se dokázala udržet na nohou. Když je člověk posetý od hlavy až k patě, nechce se mu ani vstát z postele,“ říká.
Z běžných pohybů se stávalo utrpení. „Pod oblečením mohou být mokvající rány. Každé ráno jsem musela vysát a zamést matraci a povlečení, protože se mi v noci drolila kůže. Nebo na ní byly fleky od krve,“ přiznává bez obalu. V takových chvílích je podle ní těžké se o sebe vůbec postarat.
Kortikoidy: dobrý sluha, zlý pán
Z hlediska kortikosteroidové léčby si, jak sama říká, „prošla téměř vším“ – od různých mastí přes injekce a tablety až po kapačky. „Mám spíš negativní zkušenost. Co hůř, léčba mi celkově zhoršovala zdravotní stav. Přidaly se problémy s termoregulací a otoky. Už jsem neměla typická ekzematická ložiska, ale celotělová vzplanutí,“ popisuje.
Ačkoliv přesně dodržovala doporučení lékařů, nemoc se nelepšila. Neznala nikoho, kdo by měl celotělový ekzém jako ona. „Připadala jsem si chvílemi jako blázen. Když mi někdo řekl, že má ekzém, bylo to, jako kdybych já dnes v remisi někomu řekla, že ho mám. Tehdy jsem si říkala: A kde ten člověk ten ekzém má?“
Atopický ekzém
Atopický ekzém charakterizuje suchá kůže a svědění. „Ekzém je onemocnění, které se nepravidelně dědí a považuje se za chorobu svázanou s imunitními změnami, které mohou být nastartovány provokujícími faktory,“ uvádí Česká akademie dermatovenerologie. Podle té atopický ekzém patří mezi nejčastější kožní nemoci - postihuje až sedm procent lidí.
K jeho léčbě se často používají místní kortikosteroidy. „Ty byly tradičně používány k zvládnutí akutního, nového vzplanutí ekzému,“ uvádí Akademie na svém webu. Léčba kortikosteroidy podle ní mít řadu nežádoucích účinků (možnost celkového vstřebání, vznik šedého zákalu, atrofie kůže s rozšířenými cévami, nadměrným ochlupením). Bývají proto předepisované jen na nezbytně dlouhou dobu.
Nebýt na to sama
Právě v období, kdy se cítila nejvíc izolovaná, napsala první článek na svůj blog (A)top život. Odstartovala tím projekt, který dnes sleduje přes dvacet tisíc lidí. „Ozvali se mi lidé z okolí, že mají stejné stavy. A já najednou zjistila, že na to nejsem sama,“ říká.
Dnes sdílí příběhy lidí s podobnou zkušeností, natáčí kampaně upozorňující na negativní účinky kortikosteroidů a šíří osvětu tam, kde podle ní dlouho chyběla. Vede podcast, organizuje víkendové pobyty a na podzim vydala knihu. Především ale kolem sebe vytvořila komunitu, díky níž se lidé s atopickým ekzémem necítí tak osaměle.
„Mám radost, když to není jen o srdíčkách na sociálních sítích, ale když má projekt reálný dopad. Když mi někdo napíše, že ho to vytáhlo z nejhoršího, že mu to psychicky pomáhá. Že už ekzém nevidí jako nejhorší věc, která ho v životě potkala,“ říká. Ekzém totiž často zasahuje i psychiku. „Lidé s ekzémem mají nízké sebevědomí. Stydí se, nechtějí nikam chodit, izolují se - a to napomáhá úzkostem a depresím,“ vysvětluje.
S projektem se Inka také snaží bořit mýty, které kolem atopického ekzému stále kolují. Třeba že vzniká kvůli špatné hygieně, nebo dokonce že je nakažlivý. „To vůbec není pravda. Ekzém není přenosná nemoc - nelze ji chytit dotykem, kapénkami ani krví. Je to něco, co je geneticky predispozičně dané,“ vysvětluje.
Psychika v hlavní roli
Dnes je to téměř pět let, co je Inčin ekzém v remisi (tedy ústupu příznaků) - a to bez užívání jakékoli medikace. „Začala jsem ekzém řešit komplexně. Poslouchat tělo, hledat spouštěče, rozumět tomu, co mi dělá dobře a co ne,“ přibližuje.
Zásadní roli podle ní hraje i psychika. „Hodně mi pomohlo se za ekzém netrestat a nezakazovat si všechno. Lidé často vyřadí z jídelníčku úplně vše, protože se bojí, že se ekzém zhorší. Nakonec nejedí skoro nic, jsou ve stresu – a ekzém se přitom nelepší,“ říká. Někdy podle ní přísný režim a neustálé zákazy člověka spíš vysávají, než aby mu pomáhaly. „Nešít si na sebe tak velký bič, i když vím, že to je hodně těžké,“ shrnuje.
A(top) život
Inka Teschinská v současnosti cestuje po Novém Zélandu a na dálku pracuje v marketingu. Většinu času tráví na cestách, kde střídá práci s objevováním nových míst. Ve volných chvílích ráda cvičí jógu a pilates a miluje kávu. „Většinou mě v zemích, kde cestuji, zajímají více než památky pěkné kavárny s výběrovou kávou,“ směje se.
Projekt (A)top život Inka založila v roce 2020 a boří s ním mýty a šíří povědomí o atopickém ekzému. „Cílem je poskytnout bezpečné místo všem, které na cestě životem provází ekzém,“ popisuje. Také se snaží informovat o nadužívání kortikosteroidů.
ŽIVĚMoskva čelila útoků dronů. Na okraji metropole byly slyšet výbuchy
Starosta Moskvy během noci několikrát na telegramu informoval, že ruská protivzdušná obrana sestřelila ukrajinské drony mířící nebo útočící na ruské hlavní město. Obyvatelé Moskvy a Moskevské oblasti a místní telegramové kanály hlásili výbuchy.
Česko svírá inverze. Předpověď napovídá, kdy se ukáže slunce a jak bude o Vánocích
Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet.
KVÍZ: 30 nejzajímavějších faktů. Zjistěte, jak dobře znáte svět, odhalíte chytáky?
Dámy a pánové, držte si klobouky, pustíme se do kvízu plného fakt zajímavých faktů. Co je dál, co je vyšší, ale také jaký hluk lidskému uchu škodí víc? Ať už něco víte jistě, nebo budete jen tipovat, zaručeně se dozvíte něco nového. Otestujte si, co všechno víte o světě kolem sebe.
ŽIVĚPrezident dnes jmenuje vládu premiéra Babiše složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Americký režisér i s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie vyšetřuje útok nožem
Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem, kvůli kterému vysýchají příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.