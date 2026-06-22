„Budete litovat, že jste radši nejeli pod stan na Mácháč.“ Co zkontrolovat, než si půjčíte obytňák?

Cestování obytným vozem zažívá v posledních letech velký boom. Slibuje svobodu, spontánnost a možnost zastavit jednoduše tam, kde se vám právě líbí. Než si ale lidé rezervují první vůz, měli by si položit základní otázku: je takový způsob cestování skutečně pro ně? Poradili jsme se s odborníky z Campiri a máme pro vás praktický přehled věcí, které byste před dobrodružstvím v obytce neměli minout.
Obytný vůz nejlépe vyhovuje cestovatelům, kteří chtějí během jedné dovolené navštívit více míst, cestují s rodinou nebo domácím mazlíčkem a nevadí jim aktivně plánovat trasu. Naopak méně vhodný bývá pro ty, kteří preferují pohodlí hotelových resortů nebo nemají rádi řízení větších vozidel. Třítunový obytný vůz se na silnici chová přece jenom jinak než běžné osobní auto.
Jaký typ auta zvolit?
Důležité je také nastavit si realistická očekávání. I největší obytné vozy nabízejí výrazně méně prostoru než běžný byt. Kuchyňka, koupelna, sprcha i prostor na spaní mají svá omezení a právě podcenění těchto rozdílů bývá jedním z častých důvodů zklamání začínajících cestovatelů.
Při výběru vozu hraje zásadní roli jeho typ. Na trhu se nejčastěji setkáte se třemi kategoriemi, které se od sebe výrazně liší. Nejkompaktnější variantou jsou takzvané vestavby, tedy přestavěné dodávky. Řídí se podobně jako běžné auto, snadněji se s nimi parkuje a dobře se hodí především pro páry nebo kratší výlety. Mimo hlavní sezonu začínají ceny zhruba na dvou tisících korunách za den.
Polointegrované vozy už nabízejí plnohodnotnou kuchyňku i koupelnu a více prostoru pro posádku. Jsou však delší, vyšší a jejich řízení vyžaduje více zkušeností. Cena pronájmu se obvykle pohybuje mezi 2 500 a 4 000 korunami za den.
Největší kategorií jsou alkovny s charakteristickou nástavbou nad kabinou řidiče. Ubytovat dokážou až šest osob a často představují volbu větších rodin. Na silnici se však chovají spíše jako menší autobus a citlivě reagují například na boční vítr. Na úzkých horských silnicích nebo v historických centrech měst může být manévrování výrazně náročnější.
Jak velké auto si půjčit a kdy udělat včasnou rezervaci?
Právě špatný odhad velikosti vozu patří mezi nejčastější chyby začátečníků. Někteří si zvolí velkou alkovnu jen pro větší pohodlí a následně celý týden řeší komplikované parkování. Jiní naopak sáhnou po příliš malé vestavbě a po několika dnech zjistí, že prostoru pro rodinu není dostatek.
Podobně důležitou roli hraje i termín rezervace. Trh s obytnými vozy funguje podobně jako letenky. Nejžádanější vozy bývají na vrchol léta rezervované už během jara a ceny v hlavní sezoně výrazně rostou. Posunutí dovolené o jediný týden mimo hlavní prázdninové termíny může znamenat úsporu v řádu tisíců korun.
Výhodou cestování mimo sezonu nejsou pouze nižší ceny. Zářijové termíny bývají atraktivní i tím, že kempy v Chorvatsku, Itálii nebo na Balkáně už nejsou přeplněné, zatímco počasí často zůstává velmi příjemné.
Na co si dát pozor při převzetí vozu?
Odborníci zároveň doporučují nepodcenit samotné převzetí vozu. Začátečníci ho často odbaví během několika minut, což se může během cesty vymstít. Na technické předání je vhodné vyhradit alespoň hodinu a nechat si podrobně vysvětlit fungování elektřiny, plynu, vody nebo markýzy.
V kostce a přehledně
✓ Rezervujte včas
Nejžádanější termíny a vozy bývají na léto vyprodané už během jara. Pozdější rezervace znamená menší výběr i vyšší cenu.
✓ Vyberte správnou velikost vozu
Nekoukejte jen na počet lůžek. Velké alkovny nabízejí více prostoru, ale hůře se s nimi parkuje a manévruje. Naopak příliš malý vůz může být pro rodinu po několika dnech stísněný.
✓ Zjistěte, co kryje pojištění
Havarijní pojištění obvykle pokrývá poškození vozu zvenčí. Škody na vybavení interiéru nebo markýze se často hradí z kauce.
✓ Prověřte výši spoluúčasti a kauce
Kauce se běžně pohybuje mezi 15 až 30 tisíci korunami. Spoluúčast bývá zpravidla 5 až 10 procent škody.
✓ Nepodceňte převzetí vozu
Vyhraďte si alespoň hodinu na vysvětlení obsluhy vody, plynu, elektřiny nebo markýzy. Praktické je vše si natočit na mobil.
✓ Počítejte s vyšší spotřebou
Obytné vozy běžně spotřebují 11 až 14 litrů nafty na 100 kilometrů. U delší cesty mohou náklady na palivo dosáhnout i několika tisíc korun.
✓ Rezervujte kempy v hlavní sezoně předem
V oblíbených destinacích bývají v létě kapacity rychle obsazené.
✓ Mějte plán B
Zjistěte si, jak půjčovna řeší případnou technickou závadu vozu těsně před odjezdem a zda dokáže nabídnout náhradní vozidlo.
Praktické je také pořídit si při převzetí videozáznam. Ten může pomoci nejen během dovolené při řešení různých technických situací, ale také při následném vrácení vozu.
Většina obytných vozů využívá propan-butan pro vaření i vytápění. Půjčovna nebo majitel by měl vůz předat s plnou plynovou lahví a vysvětlit její používání. Pozornost je potřeba věnovat i chemickému WC, které lze vyprazdňovat pouze na místech k tomu určených. Ve většině evropských zemí je vypouštění odpadu do přírody nelegální.
Větší auto, větší spotřeba. Kolik peněz si připravit na palivo
Při plánování rozpočtu je třeba počítat také s vyšší spotřebou paliva. Obytné vozy běžně spotřebují mezi 11 a 14 litry nafty na 100 kilometrů. U delšího roadtripu tak mohou náklady na palivo dosáhnout 8 až 12 tisíc korun.
Mnoho cestovatelů má také nepřesné představy o pojištění. Standardem by mělo být povinné ručení, havarijní pojištění a asistenční služba. Havarijní pojištění obvykle kryje poškození exteriéru vozu, například odřený nárazník při couvání, který patří mezi nejčastější škody.
Jiná situace však nastává u vybavení interiéru. Poškozené sklopné stolky, markýzy nebo další součásti obytného prostoru bývají zpravidla hrazeny z kauce. Ta se obvykle pohybuje mezi 15 a 30 tisíci korunami a po bezproblémovém vrácení vozu je zákazníkovi vrácena.
Jak je to s pojištěním?
Pozornost si zaslouží také spoluúčast na havarijním pojištění, která bývá nejčastěji stanovena na pět až deset procent škody, minimálně však v rozmezí pěti až deseti tisíc korun. U některých vozů lze za příplatek spoluúčast snížit, což může být pro řidiče bez zkušeností s obytnými vozy zajímavá možnost.
Doporučovaným doplňkem je i pojištění storna rezervace. Nepředvídatelné zdravotní komplikace nebo jiné vážné události mohou cestu překazit na poslední chvíli a toto pojištění obvykle kryje nejen hlavního objednatele, ale také registrované spolucestující.
Scénář, na který většina lidí při plánování nemyslí, může nastat těsně před odjezdem. Pokud se u vozu objeví technická závada, záleží na možnostech půjčovny.
Menší provozovatelé často nemají náhradní vůz k dispozici a výsledkem bývá pouze vrácení peněz. Větší platformy s rozsáhlejší nabídkou mohou hledat náhradní vozidlo ve stejné nebo podobné kategorii.
I proto se při výběru nevyplatí sledovat pouze cenu. Důležitou roli hraje také zázemí půjčovny, rozsah nabídky a schopnost řešit nečekané situace, které mohou dovolenou ovlivnit ještě dříve, než vůbec začne.
VIDEO: Cestovatel Tomáš Vaňourek po návratu z pětileté cesty po Africe ve stopách Zikmunda a Havelky
Zdroj: autorský text, Campiri
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