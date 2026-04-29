Budeme zase přepisovat učebnice? Šéf NASA by rád viděl Pluto zpátky mezi planetami

Debata, která před dvěma desetiletími rozdělila astronomy i veřejnost, je zpět. Nový šéf NASA Jared Isaacman prohlásil, že by Pluto rád viděl zpátky mezi plnohodnotnými planetami Sluneční soustavy a chce znovu rozvířit odbornou diskusi, která by mohla jeho status ještě jednou přepsat.
„Jsem rozhodně v táboře ‚udělejme z Pluta zase planetu‘,“ prohlásil astronaut a šéf NASA Jared Isaacman při úterním slyšení před americkým Senátem. Podle jeho slov už nyní vznikají odborné práce, které mají znovu otevřít diskusi v rámci vědecké komunity.
Když Mezinárodní astronomická unie v roce 2006 redefinovala pojem planety, znamenalo to pro Pluto zásadní zlom. Nově stanovená kritéria požadovala, aby těleso nejen obíhalo kolem Slunce a mělo dostatečnou hmotnost k dosažení kulového tvaru, ale také aby svou gravitací „vyčistilo“ své okolí od dalších objektů. A právě na tomto třetím bodě Pluto ztroskotalo. Nachází se totiž v oblasti zvané Kuiperův pás, kde sdílí prostor s množstvím dalších ledových těles. Výsledkem byl přesun do kategorie „trpasličí planeta“.
Pro mnohé to byl šok - nejen pro vědce, ale i pro veřejnost. Pluto mělo své pevné místo v učebnicích, a navíc šlo o jediné těleso tohoto typu objevené Američanem, astronomem Clydem Tombaughem, který jej identifikoval v roce 1930.
Konečné slovo má Mezinárodní astronomická unie
Kritici rozhodnutí dodnes tvrdí, že Mezinárodní astronomická unie definici planety uplatnila nekonzistentně. Upozorňují například na to, že i Země nebo Jupiter sdílejí svou orbitální oblast s menšími objekty - přesto o jejich statusu nikdo nepochybuje. Do diskuse se ale přidávají i nesouhlasné hlasy z vědecké obce.
„Zatímco si administrátoři NASA mohou dovolit nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy bylo Pluto planetou, skuteční vědci pracující v oboru se budou i nadále snažit vysvětlovat a klasifikovat objekty ve Sluneční soustavě způsobem, který nám skutečně pomáhá porozumět světu, ve kterém žijeme,“ uvedl Mike Brown, profesor planetární astronomie na Kalifornském technologickém institutu. Právě on se podílel na dřívějším rozhodnutí Mezinárodní astronomické unie a v roce 2011 napsal knihu o „sesazení“ Pluta z pozice planety.
Přestože šéf NASA může debatu významně ovlivnit, konečné slovo nemá. To zůstává v rukou Mezinárodní astronomické unie, která stanovuje oficiální definice planetárních těles. A ta i když připouští, že její rozhodnutí stále vyvolává silné emoce, podle jejího mluvčího je však definice planety nadále správná.
„Chápeme, že mnoho lidí má pocit, že Pluto bylo ‚degradováno‘; ve skutečnosti se však stalo hlavním představitelem nové skupiny těles ve Sluneční soustavě,“ dodal Ramasamy Venugopal z Mezinárodní astronomické unie.
Zdroj: Space, NASA, The Independent
ŽIVĚ Od začátku války Írán popravil nejméně 21 lidí a přes 4 000 jich zadržel, uvádí OSN
Íránské úřady od počátku války popravily nejméně 21 lidí a dalších více než 4000 jich zadržely, uvedl Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Devět z popravených bylo k trestu smrti odsouzeno za činy související s lednovými protirežimními protesty, deset za údajné členství v opozičních uskupeních a dva na základě obvinění ze špionáže.
Kvůli kritice mám přijít o ocenění, tvrdí žena s „metálem“ od prezidenta. Kraj nesouhlasí
Věra Fina je obětavá žena, která získala několik významných ocenění včetně státního vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Teď měla získat další. Ale patrně ho nedostane. Většina zastupitelů Pardubického kraje udělení tohoto ocenění minulý týden pozastavila a ona sama ho teď navíc odmítá. Žena ostře kritizuje poměry na gymnáziu, které zřizuje kraj, i přístup hejtmana Martina Netolického.
Koalice chce mimořádnou schůzi k zákonu, který upravuje veřejné rozpočty
Vládní koalice chce svolat mimořádnou schůzi ke třetímu čtení vládní předlohy, která mění zákony v souvislosti s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu. Zatím sbírá podpisy pod žádost, kterou chce podat v nejbližších dnech.
Pět let za sexuální útoky a vydírání. Cimický je vinen ve všech bodech obžaloby, řekl soud
Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání uložil ve středu soud psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám.