29. 4. Robert
Reklama
Reklama
Budeme zase přepisovat učebnice? Šéf NASA by rád viděl Pluto zpátky mezi planetami

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Debata, která před dvěma desetiletími rozdělila astronomy i veřejnost, je zpět. Nový šéf NASA Jared Isaacman prohlásil, že by Pluto rád viděl zpátky mezi plnohodnotnými planetami Sluneční soustavy a chce znovu rozvířit odbornou diskusi, která by mohla jeho status ještě jednou přepsat.

Nový šéf NASA Jared Isaacman prohlásil, že by Pluto rád viděl zpátky mezi plnohodnotnými planetami Sluneční soustavy.Foto: Shutterstock
Reklama

„Jsem rozhodně v táboře ‚udělejme z Pluta zase planetu‘,“ prohlásil astronaut a šéf NASA Jared Isaacman při úterním slyšení před americkým Senátem. Podle jeho slov už nyní vznikají odborné práce, které mají znovu otevřít diskusi v rámci vědecké komunity.

Když Mezinárodní astronomická unie v roce 2006 redefinovala pojem planety, znamenalo to pro Pluto zásadní zlom. Nově stanovená kritéria požadovala, aby těleso nejen obíhalo kolem Slunce a mělo dostatečnou hmotnost k dosažení kulového tvaru, ale také aby svou gravitací „vyčistilo“ své okolí od dalších objektů. A právě na tomto třetím bodě Pluto ztroskotalo. Nachází se totiž v oblasti zvané Kuiperův pás, kde sdílí prostor s množstvím dalších ledových těles. Výsledkem byl přesun do kategorie „trpasličí planeta“.

Pro mnohé to byl šok - nejen pro vědce, ale i pro veřejnost. Pluto mělo své pevné místo v učebnicích, a navíc šlo o jediné těleso tohoto typu objevené Američanem, astronomem Clydem Tombaughem, který jej identifikoval v roce 1930.

Konečné slovo má Mezinárodní astronomická unie

Kritici rozhodnutí dodnes tvrdí, že Mezinárodní astronomická unie definici planety uplatnila nekonzistentně. Upozorňují například na to, že i Země nebo Jupiter sdílejí svou orbitální oblast s menšími objekty - přesto o jejich statusu nikdo nepochybuje. Do diskuse se ale přidávají i nesouhlasné hlasy z vědecké obce.

Reklama
Reklama

„Zatímco si administrátoři NASA mohou dovolit nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy bylo Pluto planetou, skuteční vědci pracující v oboru se budou i nadále snažit vysvětlovat a klasifikovat objekty ve Sluneční soustavě způsobem, který nám skutečně pomáhá porozumět světu, ve kterém žijeme,“ uvedl Mike Brown, profesor planetární astronomie na Kalifornském technologickém institutu. Právě on se podílel na dřívějším rozhodnutí Mezinárodní astronomické unie a v roce 2011 napsal knihu o „sesazení“ Pluta z pozice planety.

Přestože šéf NASA může debatu významně ovlivnit, konečné slovo nemá. To zůstává v rukou Mezinárodní astronomické unie, která stanovuje oficiální definice planetárních těles. A ta i když připouští, že její rozhodnutí stále vyvolává silné emoce, podle jejího mluvčího je však definice planety nadále správná.

„Chápeme, že mnoho lidí má pocit, že Pluto bylo ‚degradováno‘; ve skutečnosti se však stalo hlavním představitelem nové skupiny těles ve Sluneční soustavě,“ dodal Ramasamy Venugopal z Mezinárodní astronomické unie.

Zdroj: Space, NASA, The Independent

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Věra Fina sedí na Lavičce naděje, jejíž vznik iniciovala v blízkosti pavilonu Kliniky onkologické a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.
Věra Fina sedí na Lavičce naděje, jejíž vznik iniciovala v blízkosti pavilonu Kliniky onkologické a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama