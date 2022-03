Odchod Willise je pro Hollywood ztráta, špatné filmy točil pro peníze, říká novinář

Americký herec Bruce Willis ukončil svou hereckou kariéru. Lékaři 67leté hvězdě akčních filmů nedávno zjistili afázii. "Svět filmu ztrácí nejen akčního hrdinu, ale i vynikajícího herce a jednu z postav, která je univerzálně rozeznatelná mnoha generacemi napříč celým světem," říká v rozhovoru Václav Rybář, filmový publicista webu MovieZone a jeden z autorů knihy Encyklopedie akčního filmu.

Bruce Willis ukončil v 67 letech kariéru kvůli nemoci. Překvapila vás tahle zpráva?

Ani ne, řekl bych, že oficiální prohlášení bylo trošku vynucené zvěstmi, které v posledních týdnech o Willisovi kolovaly. Když pak získal nominace na Zlatých malinách, což je taková odvrácená strana Oscarů, která uděluje ceny těm nejhorším filmům roku, uvědomili si i lidé, kteří jeho kariéru příliš nesledovali, že se asi něco děje a že Bruce Willis točí nadměrné množství podprůměrných filmů. To byla poslední kapka, která donutila rodinu k tomu, aby to vyjádření poskytla. Nebýt Zlatých malin, tak bychom se o jeho nemoci pár týdnů nedozvěděli. Navíc Willis má v letošním roce natočených aspoň pět filmů, které ještě uvidíme.

Jak moc velká ztráta to je pro Hollywood a akční film?

Velká, Bruce Willis byl v 90. letech na absolutním vrcholu, zařadili bychom ho klidně po bok Arnolda Schwarzeneggera a Sylvestera Stallona, ale na rozdíl od nich byl hvězda s mnohem širším záběrem. Do akčního žánru se dostal rolí Johna McClana a už tenkrát nabídl alternativu ke svalnatým hrdinům. Byl to ten hláškovací chlápek v tílku, člověk z masa a kostí, jeden z nás. Hrál ale i v jiných žánrech a velmi úspěšně, byl za obrovskou hvězdu a pobíral velké honoráře. Svět filmu ztrácí nejen akčního hrdinu, ale i vynikajícího herce a jednu z postav, která je univerzálně rozeznatelná mnoha generacemi napříč celým světem.

Každý má Willise spjatého především s akčními filmy z 80. a 90. let, zejména sérií Smrtonosná past či filmy Poslední skaut nebo 12 opic. Jaký snímek považujete za jeho nejdůležitější?

To je těžká otázka, já jsem velký fanoušek akčních filmů, takže by musely zaznít snímky, které jste vyjmenoval, ale Willis se dokázal prosadit i ve vážnějších rolích, připomeňme například Šestý smysl a další filmy s režisérem M. Night Shyamalanem, tam ukázal i svým příznivcům, že se dokáže povýšit nad "podřadné" akční filmy a nabídnout slušné výkony i v dramatech.

Co je afázie Vzniká v důsledku poškození mozku, například po mozkové cévní příhodě, úrazu hlavy či nádorovém onemocnění. Vyskytuje se v různých podobách podle toho, jaká část mozku byla poškozena, a projevuje se různě - od lehkých poruch vybavování slov až po úplnou ztrátu řeči a rozumění. Hercova rodina o formě Willisova onemocnění neuvádí další detaily.

Právě Šestý smysl byl jednou z jeho snah vymanit se ze škatulky akční hvězdy a ukázat se i v jiném světle. Povedlo se mu to?

Bruce měl rád akční filmy, ale vždycky měl nepopiratelný komediální talent, prokazoval to ostatně i v akčních rolích, John McClane měl vždycky na rtu hlášku, kterou možná devastoval protivníka ještě víc než olovem. Herecky začínal ve výborném sitcomu Měsíční svit a měl na kontě několik povedených komedií, publikum od něj chtělo ale hlavně akčního hrdinu. I když se snažil prosadit v dramatech, tak k akci se pořád částečně vracel. Je to symbolizované i jeho účinkováním v Postradatelných, kde stojí jako akční elita po boku Arnolda a Sylvestra. Tohle byl ten triptych, který pro spoustu fanoušků 80. a 90. let symbolizuje strop akčního žánru, ty nejlepší z nejlepších.

Co stojí za jeho hereckým úpadkem v posledních letech?

Jedná se hlavně o období posledních dvou let a teď už víme, že to bylo kvůli jeho nemoci. Vypadá to, že Bruce Willis se opravdu snažil točit filmy jako na běžícím pásu, aby zabezpečil sebe a svoji rodinu do let budoucích. I když se to posledních pár týdnů proslýchalo, pro novináře a fanoušky to bylo těžké odhalit.

Nechci říct, že Bruce Willis byl vyloženě primadona, ale už někdy po premiéře Smrtonosné pasti 4 kolovaly zvěsti, že s ním není úplně lehké pořízení. Měl občas manýry, nedostavil se třeba na focení na plakát, režisér Kevin Smith na něj nadával, kudy chodil, že byl línej a měl nos nahoru. Willis si pak řekl za jednu krátkou scénu do třetího dílu Postradatelných o milion dolarů, což byla částka, kterou Sylvester Stallone odmítl jako producent akceptovat. Zkrátka podobné střípky informací se lepily jedna na druhou, takže když se najednou začaly objevovat podřadné céčkové filmy a Willis v nich nepředváděl nic světoborného a vyloženě to bylo minimální herecké úsilí za maximum peněz, fanoušci si řekli, že se jedná jen o další fázi jeho manýrů. Málokoho napadlo, že by za tím mohla být nějaká nemoc.

Jak dnes vypadá vůbec typicky akční hollywoodský hrdina?

Image akčního hrdiny je velmi fragmentizovaná, dnes jím může být například Bob Odenkirk ve filmu Nikdo nebo Keanu Reaves jako John Wick. Pro většinu lidí ho symbolizuje hlavně Dwayne "The Rock" Johnson. Ostatně už ve filmu Vítejte v džungli z roku 2003 je malá rolička Arnolda Schwarzeneggera, kdy se oba herci minou, a když jde The Rock do baru, Arnold se na něj podívá a řekne mu: "Užij si to." Tehdy jsme to vnímali jako pomyslné předání štafetového kolíku, Dwaynu Johnsonovi chvíli trvalo, než se dostal na vrchol a začal točit blockbustery, ale byl umanutý, pracoval tvrdě a nakonec se mu to podařilo.

Když porovnáme Schwarzeneggera, Stallona nebo Willise, tak která z ikon akčního filmu si i v dnešní době zachovává svůj odkaz?

Určitě Stallone, už jen proto, že filmová série Postradatelní je jeho duchovním dítětem a táhnul ji dopředu. Oživil a vrátil zpět Rockyho a Ramba, díky čemuž vznikli právě ti Postradatelní, ve kterých se fascinujícím způsobem schází lidi z různých uliček akčního žánru. Není to jen ta stará garda, ale i třeba Jason Statham, který pochází z mnohem novější éry. Navíc teď se točí už čtvrtý díl.

