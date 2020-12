Broušení dřevěných podlah. Jak na to?

Po letech užívání dřevěné podlahy se mohou objevit známky opotřebení, které nepůjdou odstranit jinak než důkladnou renovací broušením. Brousit se dají téměř všechny typy dřevěných podlah – parkety, masivní prkna i moderní vícevrstvé podlahy, a protože je to poměrně snadné, můžete se do práce pustit i svépomocí. Poradíme jak na to.

Není to jen nečistota? Než se pustíte do renovačních prací, podlahu důkladně umyjte. Možná se ukáže, že to co jste považovali za odřeninu, je nakonec pouhá nečistota. Důkladné vyčištění povrchu je důležité pro rozpoznání skutečných závad a míry poškození zvláště u starých parketových podlah. Broušením odstraníte vrstvu silnou cca 1 mm. Hlubší vrypy nebo vylomené třísky se musí vyspravit tmelem. Než začneme s broušením Celou místnost, kde budete brousit podlahu, musíte vyklidit. Sundejte i obrazy ze stěn. Broušení je prašný proces a prach se dostane všude (i při použití odsavače pilin), s tím je potřeba počítat a plánovat podle toho postup rekonstrukčních prací. Malíři by rozhodně měli nastoupit až bude vybroušeno. Odstraňte také podlahovou lištu po obvodu místnosti. Stroje a nástroje k broušení podlahy Podlahové brusky jsou drahé stroje, které se vám kvůli domácí rekonstrukci rozhodně nevyplatí kupovat. Je možné si je zapůjčit v půjčovně. Jsou k mání v kotoučovém či pásovém provedení a běžně jsou vybaveny odsavačem pilin. Nevystačíte však s jedním strojem, pro dokonalé dobroušení rohů a špatně přístupných míst budete potřebovat ještě ruční krajovou brusku. Brusný nástroj je vyměnitelný a vy budete potřebovat celkem tři brusné nástroje různé hrubosti: od hrubého (P40) přes střední zrnitost (P80) po jemný (P120). Spotřeba brusiva je úměrná velikosti podlahové plochy. Broušení dřevěných podlah Moderní třívrstvé dřevěné podlahy umožňují opakovat renovační brousicí proces až třikrát, v závislosti na síle vrchní nášlapné vrstvy. To je zcela dostatečné s ohledem na to, že životnost dřevěné podlahy se počítá v desítkách let a broušení rozhodně není potřeba často. Při správné údržbě podlahy to dokonce nemusí být nutné nikdy.

U starých lakovaných podlah může stačit odbroušení krycí vrstvy laku a opětovné nalakování.

Broušením kartáčovaných podlah přijdete o plastický efekt na povrchu podlahy. Dá se ale obnovit pomocí speciální kartáčovací brusky.

Celý proces by měl být třífázový, nejdříve hrubé obroušení, poté broušení nástrojem střední hrubosti a nakonec přeleštění jemným brusným nástrojem.

Mezi jednotlivými kroky podlahu vždy důkladně vysajte.

Po broušení je potřeba obnovit povrchovou úpravu. Buď podlahu nalakujte nebo napusťte olejem či voskem. Pokud se rozhodnete pro lak, přečtěte si důkladně doporučený pracovní postup. Pozor! Některé laky vyžadují nátěr ve více vrstvách a mezibroušení, což znamená mít brusku k dispozici déle, než jeden den.

Podlahovou lištu se nevyplatí renovovat, ale není problém vybrat si novou. Na trhu je k dispozici neuvěřitelná škála lišt různého provedení, barev i materiálů, které mají kromě estetické funkce i praktické využití - dají se pod ně skrýt kabely, které by jinak volně ležely na podlaze. Pracujte bezpečně! Práce s brousicím strojem vyžaduje jistý grif, který jistě časem získáte. Ze začátku vás však může zaskočit, že bruska poněkud "tancuje". Pozor na síťový kabel! Nesmíte jej přejet. Při práci je nutné použít ochranné pomůcky. Především jsou to brýle a respirátor proti prachu a sluchátka k ochraně proti hluku. Brusný nástroj nasazujte jen tehdy, je-li stroj odpojený od sítě.