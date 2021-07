Britští žáci si nemůžou do školy vzít kvůli vedrům šortky, vyrazili tedy v sukních

Skupina studentů z anglického hrabství Cornwall, kteří si kvůli pravidlům nesměli během současné vlny veder obléci do školy kraťasy, se odhodlala k nezvyklému protestu - za vzděláním vyrazila v sukních.

Teenageři využili mezery v pravidlech pro nošení školních uniforem, která v jejich střední škole umožňují žákům nosit sukně bez ohledu na jejich pohlaví, informovala britská média. Část ostrovní země v současné době sužuje vlna třicetistupňových veder.

Patnáctiletý Adrian Copp a zhruba tucet jeho kamarádů vyměnili školní kalhoty za sukně, které si koupili za osm liber (přibližně 235 korun), aby vyjádřili svou frustraci ze zastaralých pravidel o uniformách na střední škole Poltair, napsal server The Independent.

"Přišlo mi to mnohem chladnější. Kalhoty jsou v tomhle vedru opravdu nepohodlné," konstatoval Copp. Reakce ve škole byly podle něj smíšené. "Někteří učitelé si mysleli, že si děláme legraci. Ale byli i tací, kteří nám fandili," popsal. "Byli jsme posláni pryč ze tříd a zakázali nám společenské kontakty na 24 hodin. Ale nechali nás jít, protože nemohli najít nic, co by nám přišili. Neporušili jsme žádná pravidla," podotkl Copp.

Skupina teenagerů chce svým protestem dosáhnout toho, aby si studenti i studentky mohli oblékat to, v čem se cítí pohodlně. Coppa podporuje i jeho matka Donna. "Když chodil na základní školu, mohl nosit kraťasy bez problémů. Ale z nějakého důvodu to není povoleno na středních školách," uvedla s tím, že je na svého syna hrdá. Ten mezitím plánuje ještě s dvěma kamarády vydržet a chodit v sukni do školy do konce tohoto týdne.

Škola se zatím podle britských médií k protestu studentů nevyjádřila. Podle zpravodajského serveru Metro se v jejích pravidlech píše: "Studenti musí nosit jednoduché padnoucí černé kalhoty ze standardního materiálu, které sedí v pase a na linii bot. Musí být ve stylu, který doplňuje sako. Sukně musí být plisované a nesmí být kratší než k výšce kreditní karty nad kolenem."