Tak vypadá práce snů. Péče o umělecké sbírky Alžběty II., nástupní plat činí 550 tisíc korun za rok

před 43 minutami

Vybraní stážisté by se měli starat o to, aby umělecké předměty vlastněné královskou rodinou, vydržely v dobrém stavu i pro příští generace. Roční plat kandidáta by měla činit něco přes 550 tisíc korun. Prince Williama a Harryho nebo samu královnu však zřejmě jen tak neuvidí.

Studenti dekorativního umění a restaurování uměleckých děl, dostanou možnost nahlédnout zblízka do unikátních uměleckých sbírek britské královské rodiny. Ta totiž hledá někoho, kdo ji pomůže s péčí o množství uměleckých předmětů, jež vlastní. Strýc vévodkyně Kate zbil na ulici manželku, až skončila v nemocnici. Pohádali se kvůli drogám číst článek "Jako součást týmu v Marlborough House získáte množství praktických zkušeností se širokou škálou konzervačních aktivit keramiky a dekorativního umění," píše se v inzerátu. Nejdůležitější starostí týmu konzervátorů je zachovat předměty královské rodiny zachovány v dobrém stavu i pro budoucí generace. Prince a královnu jen tak nepotkáte

"Naučíte se různé techniky zahrnující sestavování, plnění, retušování a vyhotovování. Budete také pomáhat se sestavováním reportů a navrhovat své vlastní ošetřovatelské metody pro keramiku a dekorativní povrchy," dodávají autoři inzerátu. Kromě zájmu o královskou uměleckou sbírku by zájemci měli mít za sebou alespoň minimální zkušenosti restaurátorství a dobře znát konzervační postupy. Během devítiměsíční stáže však budoucí spolupracovníci zřejmě prince Williama a Harryho nebo samu královnu jen tak neuvidí. Marlborough House totiž jako poslední z rodiny užívala Královna Marie, manželka britského krále Jiřího V., jež zemřela roku 1953. Dnes je sídlem Sekretariátu Commonwealthu. Stáž vybraného kandidáta začne v lednu a jeho roční výplata by měla činit něco přes 550 tisíc korun. Zájemci mají možnost přihlásit se do 29. října. Video: Těhotná vévodkyně Kate se po delší době objevila na veřejnosti Kate se od oznámení těhotenství poprvé objevila na veřejnosti | Video: Reuters | 00:28

