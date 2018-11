Brit požaduje šest milionů za zkaženou dovolenou. V hotelu dostal ránu žehličkou

Britský turista žaluje společnost British Airways Holidays za zkaženou dovolenou. Od firmy požaduje odškodnění v řádu stovek tisíc liber za to, že jej v hotelovém rezortu na ostrově Svatá Lucie zasáhl elektrický proud z rozbité žehličky.

Brit David Lewis žaluje cestovní kancelář za to, že jej v luxusním hotelu v karibském rezortu BodyHoliday na ostrově Svatá Lucie vystavili nebezpečí. Třetí den svého pobytu v roce 2016 totiž dostal ránu elektrickým proudem poté, co se snažil posunout kabel žehličky. O případu informoval britský The Telegraph.

Lewis nyní po společnosti British Airways Holidays požaduje odškodnění ve výši 200 tisíc liber, v přepočtu téměř šest milionů korun. Obhájkyně společnosti Isabel Barterová však vinu popírá s tím, že nemají o incidentu žádné důkazy a případné nedodržení bezpečnostních zásad ze strany hotelu bude třeba doložit.

Podle Lewisova obhájce Matthewa Chapmana hotel neposkytl klientovi dostatečně bezpečnou žehličku, vystavil jej tak nebezpečí a nehoda pak Lewisovi způsobila vážné zdravotní obtíže.

Manželé Lewisovi z anglického hrabství Worcestershire odjeli před dvěma lety do luxusního karibského rezortu na desetidenní pobyt spojený s cvičením jógy v hodnotě sedm tisíc liber, v přepočtu více než 200 tisíc korun.

Třetí den dovolené se však 60letému Britovi stal úraz, následkem kterého údajně nebyl schopen hýbat pravou rukou, utrpěl několik popálenin na prstech a později trpěl dlouhodobými bolestmi a depresí.

Finanční náhradu tak požaduje nejen za "ztracenou radost z dovolené", ale také za dlouhodobé zdravotní následky, které si měl z Karibiku přivézt.

