Brazilští novináři omylem pohřbili královnu Alžbětu II. Pochybení svedli na techniku

Brazilskému deníku Folha de São Paulo se přihodil omyl, který je noční můrou snad všech redakcí. Na svém webu nedopatřením vydal předpřipravený nekrolog královny Alžběty II. Milionům jihoamerických čtenářů tak na chvíli zatrnulo, že britská panovnice, která brzy oslaví 96. narozeniny, zesnula.

Zpráva o úmrtí královny se na webu deníku Folha de São Paulo objevila v pondělí kolem poledne místního času. "Alžběta II. se zapíše do historie jako nejdéle vládnoucí britská panovnice," psali brazilští novináři. V textu ale chyběl věk panovnice a příčina jejího náhlého skonu, což napovídalo, že nekrolog na internet unikl předčasně.

Trvalo několik minut, než redakce článek stáhla a oznámila, že za nepříjemnost mohla technická porucha. "Chystání nekrologů světových politiků a celebrit ještě před jejich smrtí je v žurnalistice běžnou praxí. Chyba nás ale samozřejmě mrzí," omluvily se noviny za to, že na svůj věk nebývale svěží vladařku příliš brzy odepsaly. Informoval o tom deník The Guardian.

To už se ale incident stal žhavým tématem internetových diskusí. "Bože, chraň Folhu," parafrázoval na Twitteru jeden vtipálek hymnu Spojeného království. "Přijde mi roztomilé, jak Folha taktně neuvedla, kolik královně bylo let, když zemřela," žertoval zase brazilský komik a herec Gregorio Duvivier. Některé diskutující pak pobavila titulní fotografie článku, na které se královna tvářila tak vesele, jako by se smála vlastní smrti.

Na události si smlsnul ale i brazilský prezident Jair Bolsonaro, pro kterého je deník Folha de São Paulo trnem v oku. Patří totiž k opozičním médiím, která politiku pravicového populisty často kritizují, a Bolsonaro se proto snaží snížit jeho důvěryhodnost. Není tedy divu, že pro prezidentovy příznivce bylo pochybení novinářů jen dalším důkazem, že píšou "levičácké dezinformace".

"Folho, jste hotová továrna na fake news. Teď dokonce tvrdíte, že malá Bety zemřela," rozohnil se jeden z Bolsonarových podporovatelů na Twitteru. "Folha de São Paulo se pokusil zabít britskou královnu, aby zjistil, jestli tomu její čtenáři uvěří. Kdyby na to deníku naletěli, určitě by se jeho redaktoři pokusili zabít i prezidenta Bolsonara. Bude mít Brazílie zase jednou opravdové novináře?" napsal na sociální síti konzervativní aktivista Oduwaldo Calixto.

