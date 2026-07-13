Přívalový déšť, kroupy a vítr, který dokáže vyvracet stromy. Meteorologové očekávají v příštích dnech opakované vlny bouřek, které mohou na jednom místě setrvat delší dobu. Ještě před odchodem do práce se proto vyplatí zkontrolovat, kde stojí auto, zabezpečit věci na zahradě a promyslet si odpolední plány.
„První bouřky se mohou vyskytnout už v úterý brzy ráno na západě našeho území. Během úterního dne se mohou prakticky vyskytnout na celém našem území – vyskytovat se budou nahodile. Na Moravě a ve Slezsku se budou bouřky vyskytovat až později odpoledne. Slábnout budou až během první poloviny noci. V rámci toho, že budou setrvávat delší čas na jednom místě, přinesou srážkové úhrny až na 40 milimetrů, kroupy o velikosti 2 centimetrů a silné nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu,“ uvedla meteoroložka a biometeoroložka Ing. Dagmar Honsová, Ph.D..
Co udělat ještě před odchodem do práce
Pokud máte možnost, nechte auto mimo dosah stromů a před odchodem z domu zkontrolujte balkon nebo zahradu. Silný vítr totiž podle meteorologů představuje větší riziko než samotné blesky. „Silný vítr znamená vyvracení stromů,“ odpověděla Honsová na otázku, co považuje za největší riziko nadcházejících bouřek.
Právě padající větve a stromy bývají při letních bouřkách častou příčinou škod na zaparkovaných autech nebo domech. „Neparkujte auta pod stromy, zajistěte a ukotvěte venkovní nábytek na zahradě, neotvírejte střešní okna. Neplánujte výlety do hor, do lesa nebo na hřbitov,“ doporučuje Honsová.
Bouřka nemusí přijít jen jednou
Meteorologové neočekávají jednu souvislou bouřkovou linii, která územím rychle projde. Některé oblasti může zasáhnout více bouřek během jediného dne. „Opakovat se mohou ve vlnách,“ upozorňuje meteoroložka.
Zvýšenou pozornost by měli věnovat situaci především lidé na horách, kde bývají projevy bouřek nejsilnější. „Vyskytnout se během dne ale mohou kdekoliv,“ uvedla Honsová.
Kroupy mohou poškodit auta i úrodu
Součástí bouřek budou také kroupy, které už mohou způsobovat materiální škody. „Kroupy budou o velikosti kolem 2 centimetrů, v horských oblastech mohou být i větší,“ uvedla Honsová. Ledové kusy této velikosti dokážou poškodit karoserii automobilů, skleníky i zahradní plodiny.
Pokud vás bouřka překvapí během cesty nebo při pobytu venku, je podle meteoroložky důležité vědět, kde najdete bezpečný úkryt. „Je dobré sledovat na mobilním telefonu aktuální radarový snímek – na něm lze dobře vyčíst, kde se bouřky nachází a zda nějaké nebezpečí nehrozí i vám. A v hlavě mít už dopředu naplánované, kde je popřípadě nejbližší budova, ideálně s hromosvodem,“ doporučuje Honsová.
Bezpečnější je ukrýt se uvnitř budovy nebo v automobilu a vyhnout se otevřeným prostranstvím, horským hřebenům nebo osamělým stromům. „Naopak se neschovávejte u jeskyně – tam je ionizovaný vzduch a větší nebezpečí,“ uzavírá meteoroložka.
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