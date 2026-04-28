28. 4. Vlastislav
Boty rychlejší než čas. Revoluce z Londýna stojí desetitisíce a nekoupíte ji snadno

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Váží pouhých 97 gramů, méně než chytrý telefon, a atletický svět po nich šílí. Řeč je o botách Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, ve kterých Sabastian Sawe v neděli překonal maratonský rekord a které nyní dominují běžecké scéně. Oficiálně stojí přes 12 tisíc korun. Pokusili jsme se je koupit a zjistili jsme, že sehnat je však je mnohem těžší, než by se mohlo zdát - a také výrazně dražší.

London Marathon
Nedělní londýnský maraton má ještě jednoho, možná nečekaného vítěze. Vedle strhujících výkonů totiž poutá pozornost i model Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, který měli na nohou rekordmani závodu, mimo jiné i Sabastian Sawe.Foto: REUTERS
Oficiální cesta k nákupu bot, které pobláznily běžecký svět, vede výhradně přes aplikaci Adidas - tu jsme si stáhli a zaregistrovali se do ní. Ani tak si ale boty s cenovkou 12 599 korun nelze zakoupit obyčejným kliknutím na tlačítko. Je nutné se do 30. dubna do 9:30 hodin ráno přihlásit do losování, které proběhne o půl hodiny později. Firma následně vybere ty, kteří si boty budou moci koupit.

„Úspěšným účastníkům bude objednávka doručena automaticky,“ uvádí aplikace Adidas. Co ale už firma neuvádí je kolik zájemců se k botám skutečně dostane. Hlavní vlnu prodeje totiž chystá až na podzim. Adidas už v pondělí uvolnil omezené množství párů, které v rámci předprodeje zmizely během několika minut.

Druhou možností je tak nákup přes přeprodejní platformy - kde ale ceny šplhají ještě výš. Například na americkém webu StockX, zaměřeném na přeprodej obuvi, se pánská velikost 44 prodala až za 3147 dolarů (více než 65 tisíc korun).

K dispozici byly i „levnější“ kusy kolem 780 dolarů (zhruba 16 tisíc korun), ale průměrná cena prodaných kusů se k úternímu dopoledni pohybovala kolem 1373 dolarů, tedy více než 28 tisíc korun. Tyto částky navíc nezahrnují poplatky platformě ani poštovné, takže konečná cena je ještě vyšší.

Lehčí než mýdlo či smartphone

Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 váží pouhých 97 gramů - méně než chytrý telefon, malé jablko nebo kostka mýdla. „Na této úrovni záleží na každém detailu - měřili jsme věci až na nanogramy,“ popsal vývoj Patrick Nava z Adidasu. „Byl to dlouhý proces, ale vedl k něčemu, co podle nás skutečně mění pocit ze závodní boty.“

Místo klasické karbonové desky využívá model technologii, která „obaluje“ mezipodešev a snižuje hmotnost. Nová pěna je navíc zhruba o polovinu lehčí než u předchozí verze a svršek připomíná materiál z kitesurfingových plachet.

V době, kdy se běžecký svět soustředí na takzvané „marginal gains“, tedy drobná zlepšení výkonu, jde o zásadní posun. Podle Saweho jde o nejlepší boty, jaké kdy měl: „Jsou velmi lehké a stabilní.“

Boty, které vyhrávají

Model firma představila pouhé dva dny před londýnským maratonem, na němž keňský běžec Sabastian Sawe v těchto botách protnul cílovou pásku v čase 1:59:30 a posunul hranice možného. Nebyl však jediný, kdo je obul. Běžel v nich i Etiopan Yomif Kejelcha, který skončil druhý s časem 1:59:41 a stal se teprve druhým mužem historie, který se dostal pod dvě hodiny. Mezi ženami pak Etiopanka Tigst Assefa v těchto botách posunula vlastní světový rekord na 2:15:41.

Ještě před několika lety dominovala trhu značka Nike. Když keňský běžec Eliud Kipchoge v roce 2019 prolomil dvouhodinovou hranici v prototypech Alphafly (výkon však nebyl uznán jako oficiální rekord, protože nešlo o otevřený závod), bylo jasno. A když Kelvin Kiptum v Chicagu v roce 2023 vytvořil rekord v modelu Alphafly 3, náskok se zdál neotřesitelný.

Jenže stejně jako v běhu platí, že hranice jsou od toho, aby se posouvaly. Potvrzují to i akcie Adidasu, které v pondělí po Saweově vítězství posílily. Na frankfurtské burze si během odpoledne připisovaly téměř dvě procenta, později růst zpomalil zhruba na 1,4 procenta a obchodovaly se kolem 138 eur za akcii.




Video: Není to ve srovnání s běžeckými botami takový rozdíl, když se běží pomalu, říká Nikolaos Mach, který zvládl trasu maratonu v čase 3 hodiny 40 minut

Není to ve srovnání s běžeckými botami takový rozdíl, když se běží pomalu, říká Nikolaos Mach, který zvládl trasu maratonu v čase 3 hodiny 40 minut. | Video: Martin Veselovský

Zdroje: BBC, StockX, CNN, Scientific American, Adidas

Pracovníci platforem jako je například Wolt by měli podle nového zákona sami rozeznat, zda jsou OSVČ, nebo už zaměstnanci. Algoritmy, které jim rozdělují práci a odměny, budou muset být transparentní, platformy budou vykazovat údaje úřadům coby zaměstnavatelé.
Práce pro platformy dostane jasná pravidla: určí status kurýrů nebo řidičů taxi

V Česku vzniká zákon o platformové práci, který poprvé určuje kritéria toho, jestli je práce pro platformy zaměstnáním, nebo podnikáním. Pracovníci platforem, jako je Wolt nebo třeba Uber, by měli sami rozeznat, zda jsou OSVČ, nebo už zaměstnanci. Algoritmy, které jim rozdělují práci a odměny, budou muset být transparentní, platformy také budou vykazovat údaje úřadům coby zaměstnavatelé.

Reklama
Čínský elektromobil Lynk & Co Z20 (ilustrační foto).

Čína žádá zrušení evropských cel na elektromobily, jednání se podle ní posunulo

Čína a Evropská unie dosáhly ve sporu ohledně cel na elektromobily vyrobené v Číně posunu, uvedl podle agentury Reuters čínský ministr obchodu na setkání s prezidentkou asociace německých automobilek. Zároveň však unii vyzval k respektování pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Není tak jasné, k jaké - a zda vůbec - dohodě Brusel a Peking dospěly.

