Hrošice Fiona, která se po předčasném narození stala miláčkem internetu i symbolem zoo v Cincinnati, uhynula v devíti letech po komplikacích způsobených spolknutou dětskou čepicí, kterou se veterinářům navzdory opakovaným pokusům nepodařilo z jejího těla odstranit.
Hrošice Fiona, která se po svém předčasném narození v americké zoo stala celosvětovou hvězdou internetu, ve čtvrtek uhynula. Zoologická zahrada v Cincinnati ve státě Ohio oznámila, že devítiletá samice nepřežila komplikace po spolknutí pletené čepice, která jí nedopatřením spadla do výběhu. Informovaly o tom v noci na dnešek světové tiskové agentury.
"I přes opakované pokusy odstranit čepici z jejího organismu se to nakonec ukázalo jako příliš velká zátěž," uvedlo zoo v prohlášení na facebooku. Operace podle vyjádření zoo nepřicházela u dospělého hrocha v úvahu.
Fiona čepici spolkla o 11 dnů dříve. Podle zoo šlo o nehodu: návštěvník čepici vyhodil do vzduchu, kde ji zachytil stropní ventilátor a úzkým otvorem nad skleněnou bariérou ji odvanul do výběhu. Agentura DPA s odvoláním na americká média píše, že šlo o dětskou čepici.
Zpočátku se u hrošice neprojevovaly žádné příznaky, po několika dnech ale začala ztrácet chuť k jídlu, uvedl Mike Wenninger zodpovědný v zoo za zdraví zvířat. Veterináři ji nepřetržitě monitorovali, udržovali hydratovanou a dvakrát uspali kvůli vyšetření. Úterní ultrazvukové vyšetření odhalilo určité zúžení střev, kolonoskopie však nic neukázala. Veterináři si dokonce zapůjčili vibrační desku z koňské farmy, na kterou Fionu několikrát denně stavěli ve snaze, aby se čepice posunula trávicím traktem.
"Bojovala, dokud mohla," uvedl ředitel zoo Dave Jenike. "Jsme z toho v šoku," dodal. Zoo následně důrazně požádalo návštěvníky, aby si u výběhů hlídali osobní věci a případný spadlý předmět ihned nahlásili zaměstnancům.
Do hodiny po zveřejnění zprávy začali lidé klást květiny a vzkazy u sochy hrocha před zoologickou zahradou, napsala AP. Starosta Cincinnati Aftab Pureval na síti X uvedl, že Fiona byla pro město symbolem vytrvalosti a radosti. Guvernér Ohia Mike DeWine ji označil za skutečnou ikonu.
Po narození vážila jen 13 kilogramů
Fiona se narodila v roce 2017 o šest týdnů předčasně a vážila jen asi 13 kilogramů, což byla dosud nejnižší zaznamenaná porodní hmotnost u tohoto druhu. Nedokázala sát, personál proto ručně dojil její matku. Zoo její vývoj zachycovalo na fotografiích a videích a fanoušci po celém světě jej sledovali online. Hrošice inspirovala také sérii dětských knih.
Zoologické zahrady na celém světě dlouhodobě varují před předměty, které návštěvníci házejí do výběhů nebo které tam zavane vítr. V roce 2014 například uhynul v německé zoo lední medvěd po spolknutí návštěvníkovy bundy, připomněla AP.
Zdroj: X.com
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