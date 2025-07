Chcete utéct před světem? Dům ve stylu pyramidy nabízí skrýš jako z akčního filmu

Přemýšleli jste někdy, kam byste se uchýlili v případě, že by svět začal kolabovat? Ať už vás láká život mimo civilizační ruch, nebo hledáte bezpečné a soběstačné místo pro celou rodinu, coloradský dům ve tvaru pyramidy může být přesně to, co hledáte.

Nachází se v malebném Coloradu, v uzavřené komunitě, která nabízí nejen klid a maximální soukromí. Čtyřpodlažní rezidence o rozloze 224 metrů čtverečních spojuje futuristický design s praktickými řešeními pro dlouhodobé soběstačné bydlení. Pyramidová stavba působí originálně a má i svou funkční logiku. Interiér je navržen tak, aby poskytoval flexibilní životní prostor - skrývá v sobě dvě ložnice, tři koupelny, hernu a jednu technickou místnost, která může sloužit například jako domácí pracovna nebo další ložnice. Související "Prodám útulný protijaderný bunkr z 50. let, značka: spěchá." Kryt slouží jako chata 12 fotografií "Prepper" výbava Jedním z hlavních taháků této nemovitosti je však její "prepper" výbava. Za nenápadnou knihovnou v obývacím pokoji se nachází tajný podzemní bunkr - prostor připravený na nečekané situace. A co byste v něm našli? Třeba zásoby trvanlivých potravin, nápojů, svítilen a dalšího základního vybavení pro přežití. Další přidanou hodnotou je velký skleník na pozemku, který umožňuje celoroční pěstování zeleniny a ovoce. Nechybí ani robustní stodola z odolných materiálů s dostatkem úložného prostoru. Energetickou soběstačnost zajišťují záložní solární panely, které udrží domácnost v chodu i při výpadcích proudu. Bezpečí, soukromí, udržitelnost Podle portálu Luxury Property News je dům technicky vyspělý, bezpečný a plně připravený na dlouhodobé využití. Ať už plánujete v tomto unikátním prostoru žít natrvalo, nebo jej využít jako víkendové či krizové útočiště, získáte tím nejen nemovitost, ale i klid v duši. Nemovitost je v současnosti nabízena k prodeji za cenu 750 tisíc dolarů, tedy necelých 16 milionů korun. V kontextu současného realitního trhu i rostoucí poptávky po soběstačných domech jde prý o výjimečnou nabídku. Klíčové výhody pyramidového domu v Coloradu? Uzavřená a bezpečná komunita, architektonicky výrazný a odolný čtyřpodlažní dům, tajný bunkr s vybavením pro krizové situace, skleník a stodola pro soběstačné hospodaření, solární panely zajišťující nezávislost na sítích, stylové a moderní interiéry. Ať už věříte, že přijde apokalypsa, nebo prostě jen toužíte po životě mimo dosah civilizačního shonu - tento coloradský dům nabízí nečekaně dokonalou rovnováhu mezi pohodlím, bezpečím a svobodou.