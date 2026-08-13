Včerejší den D, tedy den nejvýraznějšího zatmění Slunce nad naším územím na dalších několik desítek let, se nakonec vydařil: v Česku byly podmínky k pozorování víceméně ideální a štěstí měli i dva respondenti Aktuálně.cz, kteří zatmění vyrazili sledovat do Španělska a na Mallorcu.
My jsme vyrazili sledovat tento neobvyklý astronomický úkaz na malou hvězdárnu v Žebráku, která během roku pořádá řadu akcí pro veřejnost a včerejší zatmění nebylo výjimkou.
Žebrácká hvězdárna praskala ve švech
Celé městečko praskalo ve švech, už od odpoledne dopravu u odbočky z hlavní ulice musela řídit policie a dalším a dalším návštěvníkům sdělovala, že je na místo už nepustí: parkoviště bylo plné, brýle na pozorování došly, k dalekohledu je nekonečná fronta.
„Brýlí jsme měli nachystaných šest set, už od 14 hodin se na ně stála fronta, přijeli si pro ně na otočku z Prahy, kde už je prý nikde taky neměli,“ říká Vladislav Slezák z Hvězdárny Žebrák. Brýle se vyprodaly za 20 minut.
„Kolik lidí k nám přišlo ještě spočítané nemáme, ale bylo jich opravdu hodně a do budoucna musíme i po zkušenostech z jarního Hvězdária rozšířit parkovací plochy,“ dodává.
Výhled na zatmění tu promítali na velkou obrazovku i s odborným komentářem, na nedalekém Točníku vše celé odpoledne zase komentoval astronom Pavel Jiroušek, takže se návštěvníci mohli dozvědět i spoustu zajímavostí, třeba že stejného místa mohl úplné zatmění Slunce pozorovat král Václav IV. 7. června 1415.
Zdejší výhled měl jednu jedinou chybu: při maximu zatmění, kterého tady Slunce dosáhlo těsně před západem, se nad obzorem objevil lehký mrak nebo opar, který výhled zkreslil.
Hojnou účast potvrzujeme: okolní louky byly obsazené lidmi: mladí vyrazili s kamarády, rodiny s dětmi, mezi piknikovými dekami byly k vidění i stativy s hvězdářskými dalekohledy. Hvězdárna navíc měla večerní program věnovaný pozorování Perseid.
Na Mallorce se zavíraly silnice
Sám Vladislav Slezák patřil k té části týmu žebrácké hvězdárny, která vyrazila sledovat zatmění Slunce do pásu totality, na Mallorcu. Zatmění tu bylo pozorovatelné až úplně nad mořem a zdejší úřady se rozhodly upřednostnit bezpečí návštěvníků před tím, aby zatmění mohli vidět všichni.
„My jsme měli vytipované místo na Cap Blanc a dorazili jsme tam už 10 hodin dopoledne, v tu chvíli už tam byla jen asi tři volná parkovací místa a další auta už by policie nepustila,“ říká Vladislav Slezák.
Od 15 hodin odpoledne byl podle jeho slov přístup uzavřen úplně: úřady nechtěly riskovat nehody na křivolakých úzkých silničkách, které na takový provoz nejsou vhodné.
„Samotné zatmění bylo ale nádherné, po levé straně byla vidět protuberance, tedy takový velký sluneční výbuch s úžasnou červenou barvou,“ popisuje astronom.
Španělsko obsazené kolem dokola
Do pevninského Španělska vyrazil také hvězdář Michal Štipl, pro kterého to bylo první úplné zatmění, které viděl. „Vůbec nevím, jak bych to popsal, na to prostě slova nestačí,“ svěřil se nám dnes ráno.
V místě jeho pobytu byla v předpovědi oblačnost, takže se narychlo přesouval i s rodinou jinam, po vyjasnění se zase vraceli – v původně plánované lokaci totiž úplně zatmění mělo být o dvacet vteřin delší.
„Zní to jako drobnost, ale mezi minutou a čtyřiceti vteřinami a dvěma minutami je to vlastně zásadní rozdíl,“ vysvětluje. A taky popisuje, jak po okolních kopcích všude byli davy lidí, vše koordinovali policisté.
„Nejdřív si všimnete, jak se začnou měnit barvy všude kolem vás, pak se ochladí. A když dojde k úplnému zakrytí, tak je skoro tma, na nebi je černý kotouč, kolem nějž září korona zlatých paprsků.
Všichni jsme tam skákali nadšením jako malý děcka,“ přiznává nadšeně hvězdář, pro kterého částečné zatmění v roce 1999 jako čtyřletého formovalo natolik, že se v dospělosti rozhodl stát astronomem.
„Už chystáme cestu na příští rok, kdy bude zatmění nad Gibraltarem a nad severní Afrikou. Tohle prostě musíte vidět ještě jednou, dvakrát a ideálně i dvacetkrát,“ uzavírá.
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