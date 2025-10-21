Blefaroplastika aneb proč nevypadat o pár let mladší

Princip blefaroplastiky
Tímto chirurgickým zákrokem odstraňujeme a upravujeme "nadbytečnou " kůži víček případně i vyjímáme část podkožního tuku . Jak výše řečeno jedním z hlavních cílů operace je kosmetické omlazení okolí oka i obličeje. Ale touto operací se často zmírní nebo odstraní i doprovodné nepříjemné oční potíže. Následující otázky a odpovědi se pomohou orientovat v této problematice.
Jaká je funkce víček ?
Víčka jsou od narození velmi důležitá pro rozvoj zrakových funkcí. Hlavním úkolem víček je zajištění mechanické ochrany očí a rovnoměrné roztírání slz po povrchu očí. K tomu pomáhá vrozený reflex, mrkání, které je důležité pro pravidelné zvlhčování očí. především rohovky a spojivky oka. Víčka chrání oči také proti oslnění nebo ultrafialovému záření. V neposlední řadě mají psychologicko -estetický význam, protože jsou výrazným prvkem fysiognomie obličeje. Každý z nás má jiný typ oční štěrbiny i jiný charakter kůže víček a vše se také podstatně mění věkem.Všechny uvedené skutečnosti jsou důležité jak pro chirurga (znalost anatomie a fysiologie) tak pro pacienta (jeho očekávání a informovanost),protože jakýkoliv operační zákrok v této oblasti musí přinést minimum komplikací a maximum benefitu.
Kdy je vhodné indikovat blefaroplastiku ?
Existují dva pohledy na tuto problematiku. Jeden pohled je kosmetický a druhý je funkční.
Kosmetickou indikací k provedení plastiky je neestetické nadbytečné množství kůže horních nebo dolních víček. Příčinou tohoto stavu je postupné stárnutí všech vrstev kůže a ztráta její pružnosti. Kůže víček je převislá, u horních víček se někdy dotýká okrajů víček a zužuje oční štěrbinu. U některých klientů jsou pod kůží viditelné prominující tukové polštářky, které vznikají ochabnutím podkožních struktur víček. Tyto změny jsou u každého člověka různé,záleží na genetické predispozici ale také na místních nebo celkových onemocněních.
Druhým pohledem jsou funkční potíže. Nadbytek kůže může přinášet potíže jako je pocit únavy, relativní zhoršování vidění,omezení zorného pole až pocit nerovnováhy nebo i bolesti hlavy.Tyto potíže mají klienti kteří jsou indikováni k úpravě horních víček.
Dolní víčka jsou v podstatě pouze kosmetickým problémem, protože žádné funkční potíže nedělají.
Předoperační konsultace s lékařem
Konsultace je nezbytná, protože lékař pacientovi vysvětlí co můžete reálně od zákroku očekávat, jaký je jeho průběh a co vlastně a v jakém rozsahu bude provádět..Důležité je také se zmínit o možných komplikacích a také limitech zákroku. Určitě se Vás budeme ptát co bylo impulsem k vaší návštěvě, zda vám vadí pouze kosmetická stránka nebo se již přidávají funkční problémy. Jako je únava očí jejich "tíže" slzení apod. Budou také otázky jak velká je vaše motivace a jaké je vaše očekávání. Musíme společně prodiskutovat jak se obecně hojíte,zda užíváte nějaké léky,zda nemáte např. cukrovku ,vysoký krevní tlak,zda nejste po chemoterapii nebo aktinoterapii.
Lékař také zhodnotí charakter kůže víček, tvar očních štěrbin i celkovou fysiognomii obličeje.Každý z nás má jiný tvar oční štěrbiny,jiné postavení obočí ,jiné utváření kostí očnice.Provádí se i fotodokumentace tváře ,očí a jejich okolí a to z několika pohledů .
Je potřebné i oční vyšetření ?
Určitě. Zjistit zrakovou ostrost na dálku i do blízka ( s brýlemi a bez nich ) u každého oka je základním předpokladem operace aby později nedocházelo k nějakým nesrovnalostem. Důležité je posoudit pohyblivost obou očí ,zvláště jestli je přítomen záchovný pohled očí směrem vzhůru. Oční lékař také posoudí funkci svalů víček především svěrače a zvedače víčka (někdy se nadbytek kůže kombinuje s poklesem víčka ) a zkontroluje postavení slzných bodů na okrajích víček. Je také potřeba posoudit stav přední části rohovky,zda na ní nejsou nějaké změny a jaká je její citlivost.Dále se speciálními testy zjištuje jakou funkci mají pacientovi slzné žlázy resp. zda klient má dostatek slz a netrpí např.syndromem suchého oka. Je důležité také vědět jaké oční operace pacient prodělal (operace čoček,rohovky,sítnice nebo operace refrakční ) a zda například je nositelem kontaktních čoček.
Kdo by měl zákrok provádět ?
Provádět tento zákrok je v kompetenci plastického chirurga erudovaného v základech oftalmologie a očního lékaře erudovaného v základech kosmeticko-plastické chirurgie.To jsou záruky, samozřejmě včetně zkušeností, optimálně provedeno zákroku.
Jsou případy kdy se nedoporučuje operační zákrok ?
Ano takové stavy se mohou vyskytnout: např. při ekzému víček, opakovaných infekcích víček, závažných celkových onemocněních nebo poruch krevní srážlivosti,stavech po chemoterapii nebo větších psychických problémech operaci nedoporučujeme nebo odkládáme.Opatrnosti je třeba u pacientů kteří mají těžkou cukrovku nebo se obecně špatně hojí (tvorba tzv.keloidních jizev).Tam kde je výrazný příznak tzv. syndromu suchého oka porucha slzného filmu oka ) nebo jsou přítomny změny na rohovce (opakované záněty,stavy po transplantacích,po refrakčních zákrocích ) je třeba opatrnosti. Nutno zmínit i nereálné představy o výsledku operace některých pacientů a pak je někdy lépe od zákroku upustit.
Jaká je předoperační příprava?
Pacient se může před zákrokem trochu najíst i napít a jinak není potřebná žádná větší příprava. Pokud užívá léky, které ovlivňují krevní srážlivost,je vhodné tyto vysadit několik dní před výkonem.
Jak probíhá operace?
Při operačním zákroku nic nebolí. Pacient v klidu leží na anatomicky tvarovaném lůžku a operatér si s ním "povídá" a celý výkon tak proběhne v příjemné atmosféře. Není třeba se ničeho bát. Před vlastní operací si chirurg na víčkách speciální "tužkou" označí místo řezu a jeho rozsah, provede lokální desinfekci a celou operační oblast pak po desinfekci důkladně umrtví miniaturní jehličkou. Účinek místní anestezie je ještě zvýšen znecitlivujícími kapkami, které před výkonem aplikujeme do očí.
U horních víček se operační řez vede v průběhu oční štěrbiny kde lékař odstraní požadované množství kůže, případně, pokud je to potřeba , i část podkožního tuku. U dolních víček se operační řez vede podél dolního okraje víčka ,pronikne se pak jakýmsi tunelem k tukovým kompartementům, která se odstraní a kůže lehce vypne. Ve vhodných případech se může odstranit jen tukové části podkoží aniž by se prováděl řez na kůži. Jde o tzv. transkonjunktivální blefaroplastiku kdy chirurg otevře z vnitřní části víčka spojivku a přes ní se dostane k tukovým částicím. Na závěr se operační ranka adaptuje velmi jemným šicím materiálem a ošetří speciální náplastí a antibiotickými kapkami.
Vlastní operace obou očí horních víček trvá cca 45 minut a u dolních víček se jedná cca o 60 minut. (operují se vždy obě víčka, bud horní nebo dolní ).Pokud se operují všechna víčka najednou je vhodnější hospitalizace případně i celková anestezie.
Pacient je po výkonu převeden do místnosti kde se posadí a oblast víček se chladí ledovými "pytlíčky ".Lékař ještě vše zkontroluje, případně při bolestivosti doporučí analgetikum "na cestu". Pacient poté, ale vždy s doprovodem odchází domů.
Je důležité pooperační období ?
Je to velmi důležité období. Po vlastním zákroku je vždy přítomen menší nebo větší otok víček a jejich okolí. Také podkožní výrony (modřiny) se mohou vyskytnout .Je také větší citlivost víček (ale ne bolest nebo výrazné zčervenání okolí víček či teplota).Optimální je být několik dnů v relativním fysickém a psychickém klidu nejlépe v domácím prostředí, chladit víčka a jejich okolí, při větší citlivosti užívat analgetika.Je možné brát i léky posilující celkovou imunitu těla nebo léky tlumící otok.
Kožní stehy se extrahují za týden od zákroku a kožní jizvičku je poté možno pomalu masírovat Podkožní otoky a tvořící se krevní výrony (gravitací se posunují na dolní víčka) se zmírňují a mizí do 6 týdnů. u horních a do 10 týdnů u dolních víček. Do té doby je vhodné nosit tmavé brýle.V dalším období je možné pooperační jizvičky lehce masírovat
Kdy lze hodnotit konečnou efektivitu zákroku ?
Možné to je minimálně měsíc od výkonu,většinou tak za 10-15 týdnů. Je to proto, že operační jizvička a její okolí "pracují" resp.dochází zde k hojivým procesů i několik týdnů než se pooperační nález stabilizuje. Definitivně se hodnotí symetričnost pooperačních jizviček, jejich charakter, tvar oční rýhy, výraz obličeje apod.
Mohou se vyskytnout nějaké komplikace?
Komplikace se mohou vyskytnout u jakékoliv operace. Je nezbytné aby o nich byl pacient předem informován .U blefaroplastiky nejsou časté ani většinou závažné, ale je potřeba o nich vědět. Během operace může dojít k nadměrnému krvácení nebo většímu otoku víček, k infekci operační rány nebo jejímu rozestupu. Vyjímečně se může stát,že po operaci nelze dobře dovřít oční štěrbinu nebo se dolní víčko oddaluje od oka. Někteří pacienti po plastickém zákroku víček mohou mít výraznější známky suchého oka.
Prevencí komplikací je správná předoperační příprava,profesionalita výkonu, ale také dodržování pravidel rekonvalescence. Na naší klinice používáme operační techniky, které výrazně snižují možná rizika.
Příběh 1
60 letá paní Jana. Paní přichází ke konsultaci a líčí své potíže. Několik let má stupňující se únavu obou očí . Musí nadměrně zvedat obočí aby mohla dobře vidět.Paní má i pocit omezeného periferního vidění a samozřejmě ji vadí neestetický a viditelný nadbytek přebytečné kůže na horních víčkách. Motivací je tedy funkční i estetický problém .Je celkově zdravá a s očima nikdy nestonala.
Po vyšetření a vysvětlení zákroku indikujeme plastickou úpravu horních víček s částečným odstraněním prominujícího tuku. Operace proběhla v místním umrtvení a bez komplikací. Po extrakci kožních stehů a dohojení je paní velmi spokojená s estetickým výsledkem ,ale také s pocitem úlevy při vidění .Přichází po dvou měsících na kontrolu . Sama říká - "rozzářil s mi svět a hrozně mi dělá dobře když slyším z okolí komplimenty že jsem "omládla"
Příběh je příkladem většiny operovaných celkově zdravých a po operaci spokojených pacientů
Příběh 2
55 letá paní Petra. Ke konsultaci přichází s tím ,že jí vadí "pytle" pod očima. Paní má dlouholetý problém se syndromem suchého oka ,kape zvlhčující kapičky a na noc si dává do oční gel. Navíc byla před několika lety operována pro dioptrickou vadu - provedena byla laserová korekční operace na rohovky obou očí. Biomikroskopicky jsou patrné na rohovce malé jizvičky.Aby toho nebylo málo je paní diabetička u aplikuje si pravidelně insulin. Hojivost obecně dle jejích slov není dobrá. "Stačí když se udeřím o roh stolu a mám modřinu celý měsíc. "Užívá léky na ředění krve ,protože prodělala infarkt
Objektivně jsou dolní víčka jakoby "nafouklé " a pod pod jejich kůží je patrný vyklenující se tuk. Paní jsme vysvětlili ,že operujeme v terénu ,který není úplně optimální. Po vysazení léků ovlivňující krevní srážlivost a při kompenzovaném diabetu jsme provedli blefaroplastiku dolních víček i s odstraněním částečně prominujících tukových polštářků. Velmi opatrně jsme, s ohledem na suché oko, redukovali kůži z dolních víček.,protože event. komplikace je zde viditelná a velmi nepříjemná. Pooperační otok ustoupil až po 14 dnech a podkožní výrony se postupně vstřebaly. Kosmetický efekt je po 3 měsících velmi dobrý, víčko dobře konturuje okraj oční štěrbiny a prominence podkoží je redukována. Paní je spokojená Nicméně pro pokračující nadměrnou suchost obou očí jsme ještě provedli dočasné uzavření slzných bodů speciálními "špuntíky " aby paní měla více slz pro svlažování povrchu rohovky. Pravidelné oční kontroly jsou nezbytné
Příběh této pacientky ukazuje na předoperační rozvahu a opatrnost při kosmetickém zákroku u často celkově nemocných pacientů s různými přidruženými očními komplikacemi.
Závěr
Na našem pracovišti provádí operační zákroky erudovaní lékaři s dlouholetými zkušenostmi v problematice plastické chirurgie. Neustále zdokonalujeme operační techniku a vylepšujeme komplexní přístup k této problematice. Naše operační sály, technické vybavení a kvalitní personální zajištění jsou zárukou vysoké profesionality. Udělejte tedy první krok a obdejte se k nezávazné konsultaci u našich lékařů. Rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.
MUDr. Milan Odehnal,MBA
primář Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
Specialista okuloplastické chirurgie
Člen výboru České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
Člen Česká oftalmologické společnosti
Čestný člen 2 zahraničních neoftalmologických společností (plastická chirurgie,ORL)
as. Dominik Fridrich
asistent primáře
