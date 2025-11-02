Slovenský rychlostní limit na chodníku? Ve světě platí i větší bizarnosti

Od 1. ledna začne na Slovensku platit nový zákon, který omezuje rychlost. Na chodnících. Na internetu se kolem toho okamžitě spustila vlna vtipů a parodií. Slovenská novinka je ale jen jedním z mnoha příkladů, jak některé právní normy mohou působit bizarně nebo dokonce absurdně. Podivnosti najdeme i jinde ve světě.
Žebrání pod pokutou
V některých rakouských městech, například ve Vídni nebo Salcburku, je zakázáno agresivní či obtěžující žebrání, například pronásledování kolemjdoucích nebo žebrání s dětmi. Za porušení hrozí až týden vězení a pokuta do 700 eur. Tiché, pasivní žebrání je však povoleno, protože jeho úplný zákaz by byl protiústavní.