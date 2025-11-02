Magazín

Slovenský rychlostní limit na chodníku? Ve světě platí i větší bizarnosti

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
Od 1. ledna začne na Slovensku platit nový zákon, který omezuje rychlost. Na chodnících. Na internetu se kolem toho okamžitě spustila vlna vtipů a parodií. Slovenská novinka je ale jen jedním z mnoha příkladů, jak některé právní normy mohou působit bizarně nebo dokonce absurdně. Podivnosti najdeme i jinde ve světě.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Foto: Shutterstock

Žebrání pod pokutou

V některých rakouských městech, například ve Vídni nebo Salcburku, je zakázáno agresivní či obtěžující žebrání, například pronásledování kolemjdoucích nebo žebrání s dětmi. Za porušení hrozí až týden vězení a pokuta do 700 eur. Tiché, pasivní žebrání je však povoleno, protože jeho úplný zákaz by byl protiústavní.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Zaplatit nákup, objednat dovolenou, zařídit pohřeb. Češi řeší přes internet i smrt

Zaplatit nákup, objednat dovolenou, zařídit pohřeb. Češi řeší přes internet i smrt

Vždy snila o vlastní kavárně. Nyní otevřela místo, kde hlavní roli hraje feng šuej

Vždy snila o vlastní kavárně. Nyní otevřela místo, kde hlavní roli hraje feng šuej
18 fotografií

Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér

Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér
4:22

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger
Magazín.Aktuálně.cz Obsah zákon Slovensko Thajsko Čína New York Cestování lifestyle pokuta Infografika

Právě se děje

před 5 minutami

Olomouc výhrou v Mladé Boleslavi potvrdila pozici v první šestce

Olomoučtí fotbalisté vyhráli v utkání 14. kola první ligy na hřišti Mladé Boleslavi 3:1. Dva góly vstřelil Daniel Vašulín. Středočeši v lize nevyhráli už sedmkrát za sebou. 14. kolo první fotbalové…
Přečíst zprávu
před 5 minutami
Karviná - Sparta. Jarolíma čeká první obří výzva, do Karviné přijeli sparťané

ŽIVĚ
Karviná - Sparta. Jarolíma čeká první obří výzva, do Karviné přijeli sparťané

Sledujte online přenos z utkání 14. kola fotbalové Chance Ligy mezi Karvinou a Spartou Praha.
Aktualizováno před 15 minutami
Turek nebude ministrem zahraničí, myslí si Rychetský. Popsal, co může Pavel udělat

ŽIVĚ
Turek nebude ministrem zahraničí, myslí si Rychetský. Popsal, co může Pavel udělat

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 44 minutami
Zaplatit nákup, objednat dovolenou, zařídit pohřeb. Češi řeší přes internet i smrt

Zaplatit nákup, objednat dovolenou, zařídit pohřeb. Češi řeší přes internet i smrt

Kolem Dušiček se o smrti mluví víc než jindy. Zatímco dřív byla tabu, dnes se o ní začíná mluvit otevřeně – a dokonce ji lze vyřešit přes internet.
před 46 minutami
Děti dospěly, co teď? Rozvod. Proč se dlouholetá manželství rozpadají stále častěji

Děti dospěly, co teď? Rozvod. Proč se dlouholetá manželství rozpadají stále častěji

Proč se lidé po desetiletích společného života rozhodnou jít každý vlastní cestou?
před 1 hodinou
Expedice katastrofa. Bez platného pokusu nejdeme domů, líčí čeští horolezci

Expedice katastrofa. Bez platného pokusu nejdeme domů, líčí čeští horolezci

Na Tyrkysové bohyni řádil uragán, nafoukal místy nejspíš až dva metry sněhu. Přesto horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh plánují útok na vrchol.
před 1 hodinou

V Neratovicích vykolejil vlak, provoz je zastavený. Nikdo nebyl zraněn

Při vjezdu do stanice v Neratovicích dnes odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo se nezranil. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stojí. Dopravu mezi Prahou a Mělníkem zajistí náhradní autobusová…
Přečíst zprávu
Další zprávy