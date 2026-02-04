Ještě nedávno stál celý den u zrcadla a stříhal klienty, dnes se může pochlubit milionovými čísly zhlédnutí. Čím zabodoval? Třeba nekorektním ztvárněním asijské manikérky. Barber z Ostravska si bez scénáře a velkého plánu našel cestu na sociální sítě – a podle mnohých se přesně trefil do nálady doby. Bez chození po špičkách, avšak s „ALE“. Je parodování asijského přízvuku vtipné, nebo za hranou?
Barber Zbyněk Paleček žije ve Frýdku-Místku a letos oslavil třicítku. „Ve třiceti prý začíná ten život, tak uvidíme,“ uvádí vtipálek, kterého úspěch videí na sociálních sítích nezmění a ani se nehodlá vzdávat svého dosavadního řemesla. Co se ale změnilo, je množství lidí, kteří ho znají i mimo salon.
Zlom přišel teprve před pár měsíci, kdy si řekl, že zkusí publiku nabídnout něco vlastního. Takový experiment. „Točím strašně dlouho, klidně deset let. Akorát jsem to nikdy nedával tak aktivně ven,“ přiznává. „Pak jsem si ale řekl, že do konce roku chci mít pět tisíc sledujících na Instagramu. A ono se to povedlo… a pak to bouchlo úplně. Teď mám skoro dvacet tisíc,“ říká s nadšením.
„Bitchelor“ a síla momentu
Velký úspěch přišel s parodiemi na reality show Bachelor. Ne proto, že by ji miloval. Právě naopak. „Rád ji nemám. Dívali jsme se na to s bývalou přítelkyní a občas jsme se fakt smáli tomu, co tam zaznělo za hlody,“ upřesňuje. A z téhle spontánní reakce vznikl „Bitchelor“ – série videí, která Palečka vystřelila mezi viditelné tvůrce.
„Chtěl jsem reagovat na trendy, co zrovna běží. Bachelor byl v televizi, tak jsem to pojmenoval Bitchelor a rozjelo se to. Vzniklo to fakt z minuty na minutu,“ popisuje.
Radši bez scénáře i přípravy
Jedna věc je pro jeho tvorbu zásadní: žádný scénář. „Zapnu kameru a jedu to prostě z hlavy. Nic nemám připravené. Je to maximálně autentické,“ říká otevřeně. Důvod je prostý. Jakmile se snažil něco plánovat, humor zmizel. „Jen jsem se soustředil na to, co mám říct, a nebylo to ono. Takže teď to ze sebe prostě chrlím. Bez příprav, bez okolků,“ dodává.
Stejný přístup má i ke spolupracím. „Když mě někdo osloví, říkám: zapněte kameru, já ze sebe něco vychrlím a pak to sestříhám,“ přiznává. A s natáčením mu pomáhají hlavně kamarádi – nebo stativ, který se sám otáčí.
Právě díky kamarádům se někdy stane, že video zvládne natočit až na druhý či třetí pokus. „U natáčení záchvaty nemám, umím to dohrát. Akorát je problém s těmi, kdo mě točí. Protože ti se fakt smějí a nedokáží to ukočírovat. Takže mě někdy potopí, protože vyprsknou smíchy, ale nevadí mi to,“ popisuje.
Asijská manikérka a Ožgor
Největší zásah pak přišel s postavou asijské manikérky, mluvící lámanou češtinou. V jednom z videí, kde vystupuje právě jako tato postava, má přes dva miliony zhlédnutí a dodnes se k němu lidé vracejí. „Poradila mi to partnerka. Říkala, že to tak v těch salonech fakt chodí. Zkusili jsme to… a ono to bouchlo. Ještě víc,“ vzpomíná Paleček. Podle něj se v postavě poznaly ženy i muži, a právě to je klíč úspěchu - zpracovat něco, co lze celkem snadno zažít v běžném životě.
Další výraznou figurou je pak Ožgor. „Ožgor je prostě Ožgor,“ směje se. „Takový ňouma. Používám u něj hlas a jazyk, který jsem si vymyslel. Není to narážka na žádné etnikum, lidi prostě baví, jak mluvím,“ doplňuje. Ženská postava však stále vede.
Humor versus hyperkorektnost
S velkým dosahem a jeho odvážným obsahem však přišla i kritika. Někteří lidé považují jeho videa za dehonestující nebo rasistická. Paleček to ale vidí jinak. „Já určitě nikoho neurážím. Není to úmysl,“ říká. A zkušenost ze zahraničí je pro něj zásadním argumentem. „Žil jsem dva roky v Rakousku. Vím, jak těžké je naučit se cizí jazyk. Čeština je navíc strašně těžká. Takže já cizince obdivuji, že se vůbec snaží. Ten můj vzhled či jazyk ve videích má být opravdu pouze legrace,“ říká.
Humor podle něj míří jinam. „Já si nedělám srandu z nich, já si dělám srandu sám ze sebe. A musím přiznat, že si ta videa pouštím i s některými zákazníky asijského původu a i oni se zasmějí. Takže bych to shrnul jako: ‚100 lidí, 100 chutí,‘" tvrdí.
A pokud se někomu obsah nelíbí – ať už je Čech, či cizinec? „Nikdo se na to dívat nemusí. Klidně mě můžou zablokovat,“ dodává s tím, že ačkoliv jeho obsah už dorazil i třeba do Prahy, nejvíce fanoušků má mezi svými –lidmi z Frýdku-Místku a Ostravy.
„Máme takový drsnější humor. Jako třeba Štěpán Kozub. Toho miluju, ten se nebojí dělat srandu prostě ze všeho. Ten náš humor je takový rázný, my se tu s něčím nepářeme. I proto jsem se nebál vypustit takovýto obsah. Tu dobu vnímám tak, že se mi vlastně moc nelíbí. Nebaví mě, jak všichni chodí po špičkách,“ vypráví. „Kdysi jsme si dělali srandu ze všeho. Nechci být konkrétní. Dneska něco řeknete a už je prostě zle a je všechno špatně. Já v tom vidím čistě humor - humor a možná teda trošku boj s tou hyperkorektností,“ dodává.
Hlavní je zábava
Navzdory číslům se Paleček nepovažuje za profesionálního tvůrce. „Neživí mě to. Pořád mě živí stříhání a živit bude,“ říká na rovinu. Videa dělá hlavně proto, že ho baví – a že baví ostatní. Pozitivní reakce ho ale těší. Když mu pod video napsal David Gránský nebo Vlaďka Erbová, bral to jako signál, že obsah má dosah a opravdu baví masy.
A co dál? Plány prý nemá. „Ty nápady mi přijdou, jak když luskneš. Zítra třeba vyjde video, kde hraju Itala. Takže rozšiřuji pole působnosti a přidávám další zem,“ usmívá se. Jedno je ale jisté: zůstane svůj. „Jaký jsem v reálu, takový jsem i na sítích. Přirozený. Normální. A asi i zábavný,“ uzavírá s úsměvem.
