Biologové natočili tajemného tvora z oceánu. Zářivá chobotnice má barevná chapadla

Biologům na dvou opačných koncích planety se v poslední době podařilo po dlouhých desítkách let znovu pozorovat vzácný druh chobotnice, která patří k nejtajemnějším tvorům v oceánu.

Vědci v Itálii a Austrálii zveřejnili záběry argonauta fialového (Tremoctopus violaceus), zářivě barevného hlavonožce, který je známý například extrémním rozdílem mezi velikostí samic a samců. Napsaly o tom deníky The Guardian a La Repubblica.

V Austrálii natočila argonauta mořská bioložka Jacinta Shackletonová při potápění u Velkého bariérového útesu. "Když jsem ho viděla poprvé, domnívala jsem se, že jde o mladou rybu s dlouhými ploutvemi, ale když jsem se dostala blíž, došlo mi, že jde o samici argonauta fialového, takže mě zaplavila vlna radosti a vzrušení," popsala vědkyně svůj zážitek.

"Do šnorchlu jsem křičela… a byla jsem tak nadšená, že jsem měla potíže zadržet dech, abych se mohla potopit a natočit to," citoval její slova deník The Guardian.

Italští vědci mohli v článku pro odborné periodikum MDPI argonauta popsat díky všímavosti lidí v městečku Torre Canne poblíž apulijského Bari. Ti natočili chobotnici během procházky.

Argonaut fialový je vzácný druh chobotnice, která laikům často připomíná sépii. Pozoruhodná je zejména extrémním pohlavním dimorfismem, tedy rozdílem v podobě mezi samicemi a samci. Zatímco samice často dorůstá až do délky dvou metrů, samci bývají velcí jen zhruba 2,5 centimetru. Co se týče poměru váhy u jedinců různého pohlaví vítězí samice v poměru 10 tisíc až 40 tisíc :1.