Video s ploutví křižující klidnou hladinu kousek od chorvatských pláží vyvolá každé léto stejnou hysterii. Do Středozemního moře se vrací obávaný zabiják, tvrdí titulky. Jenže realita je jiná. Velký bílý žralok v Jadranu není žádný přistěhovalec. Patří mu to tu tisíce let. Proč ho tedy teď vidíme častěji a proč biologové na rozdíl od turistů slaví?
Podle odborníků velký bílý žralok není ve Středozemním moři žádným nováčkem. Ve zdejších vodách se pohyboval dávno před vznikem prvních přímořských letovisek i před příchodem antických civilizací. To, co se mění, není ani tak počet žraloků jako naše schopnost jejich přítomnost zaznamenat.
Historický obyvatel, nikoliv vetřelec
Představa, že se velký bílý žralok do Středomoří v posledních letech vrací kvůli oteplování moře, patří mezi nejrozšířenější omyly. Historické záznamy dokazují, že zde tento druh žije po tisíce, což potvrzují i genetické studie.
Podle vědců se předci dnešních žraloků dostali do oblasti během doby ledové a následně zde vytvořili izolovanou populaci. „Bílý žralok není ve Středomoří extrémně častý, ale zároveň to není nic výjimečného. Je to druh s velmi rozsáhlým rozšířením a Středomoří do něj patří,“ říká hydrobiolog Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
V 19. století a na začátku století dvacátého byly úlovky velkých bílých žraloků v Jaderském, Tyrhénském i Ligurském moři zdokumentovány poměrně pravidelně. Dochovaly se fotografie rybářů pózujících vedle několikametrových exemplářů ulovených u břehů Istrie, Sicílie nebo severní Itálie.
Výjimečné tedy není samotné pozorování žraloka ve Středozemním moři. Neobvyklé je spíše jeho spatření v těsné blízkosti turisticky využívaných pláží nebo u pobřeží severního Jadranu.
Proč o nich slyšíme častěji?
Pocit, že se ve Středomoří objevuje stále více žraloků, má reálný základ. Zpráv o jejich výskytu skutečně přibývá. To ale ještě neznamená, že přibývá samotných zvířat.
„Nejpravděpodobnější vysvětlení je prosté. Dnes má prakticky každý člověk telefon schopný natočit kvalitní video a zároveň se všechno okamžitě sdílí. To, co by dříve viděl jeden rybář nebo kapitán lodi, dnes během několika hodin obletí sociální sítě i média,“ vysvětluje Petrusek.
Podle něj funguje podobný mechanismus jako u mnoha jiných událostí. O nehodách, požárech nebo extrémních meteorologických jevech se dnes veřejnost dozvídá častěji nikoliv proto, že by jich dramaticky přibylo, ale protože se o nich okamžitě informuje. Žraloci navíc představují ideální mediální téma. Spojení „velký bílý žralok“ spolehlivě přitahuje pozornost a vyvolává emoce, zvláště během turistické sezóny.
K vyššímu počtu záznamů přispívá také věda. Výzkumné týmy využívají drony, satelitní vysílače nebo analýzu environmentální DNA (eDNA), která umožňuje odhalit přítomnost žraloka podle genetických stop ve vodě. Díky tomu lze potvrdit výskyt i jedinců, které nikdo přímo nespatřil.
Duchové Středozemního moře
Na rozdíl od populací u pobřeží Jihoafrické republiky, Austrálie nebo Kalifornie jsou středomořští velcí bílí žraloci mimořádně vzácní a obtížně sledovatelní. Vědci je někdy označují za „duchy Středomoří“. Pohybují se na rozsáhlém území, tráví značnou část života na otevřeném moři a jen výjimečně se dostávají do oblastí, kde je mohou lidé pozorovat.
Za tradiční oblasti jejich výskytu jsou považovány vody kolem Sicílie, Malty a severního Jadranu. Právě zde se historicky soustřeďovaly tahy tuňáků, kteří patří mezi významnou složku jejich potravy. Jednotliví žraloci přitom dokážou během krátké doby překonat stovky kilometrů. Jedno pozorování proto ještě nemusí znamenat existenci stabilní místní populace.
Ve skutečnosti jich ubývá
Paradoxem současné debaty je, že zatímco veřejnost získává dojem žraločí invaze, biologové se dlouhodobě obávají přesného opaku. „Obecně naprosté většině velkých mořských predátorů populace klesají. Důvodem je intenzivní rybolov, ať už cílený, nebo ve formě vedlejších úlovků,“ upozorňuje Petrusek.
Mnoho žraloků se zamotá do sítí určených pro jiné druhy ryb a nepřežije ani v případě, že nejsou primárním cílem rybářů. Další problém představuje úbytek jejich přirozené potravy, především tuňáků a dalších velkých ryb.
Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) proto řadí velkého bílého žraloka ve Středomoří mezi kriticky ohrožené druhy. Některé studie odhadují, že jeho populace od poloviny minulého století poklesla o více než 90 procent. Právě proto bývá každé potvrzené pozorování mladého jedince přijímáno s opatrným optimismem. Může totiž naznačovat, že se zde žraloci stále rozmnožují.
Máme se bát při koupání?
Pro většinu turistů je odpověď jednoduchá: ne. Pravděpodobnost, že člověk při dovolené v Chorvatsku, Itálii nebo Řecku narazí na velkého bílého žraloka, je mimořádně nízká. Pravděpodobnost útoku je ještě řádově menší. „Bát se žraloků ve Středomoří z pohledu turisty je prakticky nepodstatné. Riziko je natolik malé, že je z hlediska každodenního života téměř irelevantní,“ říká Petrusek.
Poslední smrtelný útok v Jaderském moři se odehrál před desítkami let. Ve srovnání s Austrálií, Spojenými státy nebo Jihoafrickou republikou patří Středozemní moře k oblastem s minimálním počtem incidentů. To ovšem neznamená, že by velký bílý žralok byl neškodný. Jde o vrcholového predátora, který si zaslouží respekt. Podle odborníků však není důvod k panice.
„Setkání se žralokem je za normálních okolností spíš něco jako setkání s vlkem. Je potřeba mít respekt, ale ne hysterii,“ dodává Petrusek. Sám přitom připomíná, že během opakovaných pobytů v Chorvatsku pozoroval pouze malé druhy žraloků ukrývající se mezi skalami. Mnoho druhů, které se v Jadranu vyskytují, je dnes navíc zákonem chráněno právě kvůli své vzácnosti.
Důvod k obavám, nebo k radosti?
Pokaždé, když se na internetu objeví nové video velkého žraloka u evropského pobřeží, rozjede se známý scénář. Část veřejnosti začne mluvit o návratu predátorů a ohrožení turistů. Vědci však podobné záběry většinou vnímají jinak. „Je to spíš důvod k radosti pro biology než k jakýmkoliv starostem,“ shrnuje Petrusek.
Přítomnost vrcholového predátora totiž naznačuje, že si Středozemní moře navzdory intenzivnímu rybolovu, znečištění a klimatickým změnám stále zachovává část své původní ekologické rovnováhy. Velký bílý žralok tak není vetřelcem vracejícím se do evropských vod. Byl tu dávno před námi. Jen jsme ho dlouho neviděli.
Zdroj: autorský článek, zraloci.cz, iucnredlist.org, sharktrust.org, sharkdatalab.com
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