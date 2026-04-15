Na první pohled nevinný zlozvyk, který mnozí ani nevnímají. Chroupání ledu ale může podle odborníků vést k zpočátku nenápadnému poškození zubů, které se projeví až časem. „Žvýkání ledu je pro ústní zdraví škodlivé,“ upozorňuje dětský zubař Matthew Cooke a vysvětluje, proč něco tak banálního může skončit i náročným a drahým zákrokem.
Zvuk mezi zuby drceného ledu patří k drobnostem, které dokážou okolí spolehlivě vyvést z míry. Pro toho, kdo si kostky s chutí rozkřupne, ale nejde jen o zlozvyk. „Je to uklidňující činnost, zvlášť pro někoho, kdo trpí suchem v ústech,“ vysvětluje dětský stomatolog z floridské univerzity Matthew Cooke. Někomu pomáhá zvládat stres, jinému nahrazuje pocit jídla bez příjmu kalorií. A pro řadu lidí jde jednoduše o zvyk, který si ani neuvědomují.
Právě v tom je ale problém. „Bez ohledu na důvod je to návyk, kterého stojí za to se zbavit,“ říká Cooke. Kousání ledu totiž podle něj představuje pro zuby zbytečnou zátěž. Tvrdé krystalky mohou narušit sklovinu – tedy ochrannou vrstvu zubu – a vytvořit drobné praskliny. Ty se zpočátku nemusí nijak projevit, postupně ale vedou k citlivosti na teplé i studené podněty.
V horším případě může dojít i k odlomení části zubu. A tím se otevírá cesta bakteriím. „Kyseliny, které bakterie produkují, pak snáze pronikají do měkčí vrstvy zubu dentinu a způsobují zubní kaz,“ popisuje Cooke. Výsledek? Nenápadný zvyk se může proměnit v návštěvu zubaře, která rozhodně nebude levná.
Riziko je ještě vyšší u lidí, kteří už mají v ústech výplně, korunky nebo fazety, případně nosí rovnátka či retenční aparát. V těchto případech je struktura zubu (nebo jeho okolí) už částečně oslabená a tvrdý led může napáchat škody snáz. Oprava pak nemusí být jednoduchá. Zatímco někdy stačí běžná plomba, jindy je nutné sáhnout k náročnějšímu ošetření, například k endodontickému zákroku, tedy ošetření kořenových kanálků.
Dobrá zpráva je, že se tohoto zlozvyku lze zbavit – a často stačí drobné změny. Jednou z nejjednodušších je přestat led kousat a nechat ho v ústech volně rozpustit. „Pocit chladu a osvěžení vydrží déle a přitom nedojde k poškození zubů ani dásní,“ doporučuje dentista. Ještě radikálnější, ale účinné řešení? Led si do nápoje vůbec nedávat.
Míváte chuť na led? Důvod překvapí
Pomoci mohou i náhrady. Například jemnější, drcený led sice může snížit mechanickou zátěž, ani ten však není ideální – zvlášť pokud je ochucený a obsahuje cukr. Lepší variantou jsou podle odborníků křupavé potraviny, jako je syrová mrkev nebo jablka.
„Ty dokážou uspokojit potřebu křupání, zároveň podporují tvorbu slin, které chrání dutinu ústní,“ vysvětluje Cooke. Vláknitá struktura těchto potravin navíc pomáhá zuby přirozeně čistit.
Chuť na led
Existují ale i případy, kdy má chuť na led hlubší příčinu. Někdy může souviset s nedostatkem železa – stavem označovaným jako pagofagie. Proč k tomu dochází, není zcela jasné, ale pokud nutkání přetrvává a nedaří se ho zvládnout běžnými způsoby, je namístě zvážit konzultaci s lékařem a případnou úpravu jídelníčku nebo doplnění železa.
Péče o zuby přitom hraje klíčovou roli zejména v období dospívání. Přibližně kolem dvanáctého roku věku už většina lidí přichází o mléčný chrup a nastupují zuby stálé. „Ty vám mohou vydržet po celý život,“ připomíná Cooke. Základem je pravidelná hygiena, ideálně čištění dvakrát denně zubní pastou s fluoridem.
Zdroj: ScienceAlert, University of Pittsburgh
