Přeskočit na obsah
Benative
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Beznadějně vybookováno. Půjčovna teleskopů mezi Čechy táhne, astronom ví, na co všichni čekají

Jana Chmelíková

Představte si, že si koupíte lístek na barevný spektákl, ale po vytažení opony uvidíte jen šedé flíčky. Pohled do teleskopu pak spoustu lidí zaskočí. Podle hvězdáře Michala Štipla ale pravá romantika netkví v dokonalém obrazu, nýbrž v příběhu, který se skrývá za ním. Boří mýty o vesmíru a v srpnu chystá expedici za zážitkem, který lidstvo odjakživa fascinuje: za zatměním slunce do Španělska.

„Průvodce nocí“ Michal Štipl astronomii popularizuje i na svých sociálních sítích, kde se snaží vtipnou formou vyvracet zažité mýty i vzdělávat.
„Průvodce nocí“ Michal Štipl astronomii popularizuje i na svých sociálních sítích, kde se snaží vtipnou formou vyvracet zažité mýty i vzdělávat.Foto: archiv Michala Štipla, se souhlasem
Reklama

„U dětí je to padesát na padesát. Buď je zajímají dinosauři, nebo vesmír. Pak už je to o tom, udržovat ty žhavé uhlíky zvídavosti, kupovat knížky a občas z nich sfouknout popel,“ popisuje Michal Štipl, jak se člověk stane astronomem. Nebo jak on říká: hvězdářem.

U Michala osobně rozhodlo léto roku 1999, kdy jako dítě zažil skoro úplné zatmění slunce nad Českem. „Sice si to už příliš nepamatuju, ale vím, že jsem to prožil. To byl ten první impuls, na který se nabalovalo všechno ostatní.“

Související

Přes hledání Polárky a Velkého vozu ve skautu se dostal až ke studiu aplikované fyziky. Ta moderní, počínaje Newtonem, totiž kompletně vychází z astronomie. „Udělal jsem si práci podle toho, co mě baví. A mě baví vyprávět lidem o vesmíru a fyzice,“ říká průvodce nocí. Jeho běžný den tak často vypadá, že sbalí techniku, odjede na druhý konec republiky, kde teleskopy rozbalí a ukazuje lidem oblohu zblízka. Kromě soukromých pozorování jezdí i do škol, na svatby nebo teambuildingy a natáčí vtipná i poučná videa na Instagram.

Lidé si ho ovšem dodnes pletou s astrologem. „Stává se to v jednom kuse. Já jim klidně z hvězd vyvěštím, co budou chtít, ale nedávám na to žádné záruky,“ směje se.

Reklama
Reklama

Frajer, který zavařil inkvizici

Michalovo vyprávění o hvězdách má ovšem do složitých a zdlouhavých přednášek o černých dírách daleko. Nejraději má příběhy z historie vědy. Jeho absolutním favoritem je Galileo Galilei.

Mimo města a světelný smog bývá pozorování jednodušší – zvlášť se základními dalekohledy. „Jezdívám ale i do center měst, nedávno jsem zákazníkům dalekohled rozkládal na Petříně a i tak byl skvělý výhled,“ říká Michal Štipl.
Mimo města a světelný smog bývá pozorování jednodušší – zvlášť se základními dalekohledy. „Jezdívám ale i do center měst, nedávno jsem zákazníkům dalekohled rozkládal na Petříně a i tak byl skvělý výhled,“ říká Michal Štipl.Foto: archiv Michala Štipla, se souhlasem

„To byl strašně velký frajer,“ říká nadšeně. „Naučil nás koukat na oblohu úplně jinak a kladl si otázky, které do té doby nikoho nenapadly,“ vysvětluje. „Galileo zkonstruoval první dalekohled a začal se dívat zblízka. Viděl krátery na Měsíci, skvrny na Slunci a čtyři tečky, jak obíhají Jupiter. Jenže lidé mu nevěřili, bylo to pro ně hotové sci-fi.“ Inkvizitoři mu prý dokonce doporučovali před nočními seancemi omezit konzumaci vína, aby neviděl takové bludy. Galileo si ale stál za svým a nakonec díky tomu položil základy moderní vědy.

Právě tyhle historky se Michal snaží předávat dál. „Pravá romantika spočívá v tom, že světlo z těch ‚fleků v dalekohledu‘ k našemu oku letělo miliardy kilometrů, vzdálenost, kterou si ani nedovedeme představit.“ Od dalekohledů prý nakonec ještě nikdo neodcházel zmatený. Všichni si naopak chtějí o vesmíru povídat dál. „Každého hlodá nějaká otázka, na kterou hledá odpověď.“

Dospělí se podle něj často bojí, že jejich otázka bude znít hloupě, sám prý ale ještě hloupou otázku nedostal. Jedním z velkých témat, které s lidmi řeší, je i mizící tma. Světelný smog dnes ničí pohled na hvězdy po celém světě, stačí k tomu málo. „Stačí jediný chalupář, který si pořídí silné bílé LED světlo, aby v noci viděl na gril, a spolehlivě tím zničí tmu v celém údolí,“ popisuje hvězdář. I přes světelný smog lze ale v Česku leccos sledovat i z domova, ačkoliv lepší pozorování, zejména to bez dalekohledů, hledejte určitě mimo města.

Reklama
Reklama

Jak se stát astronomem na svém balkoně?

„Nepotřebujete ani korunu, na to vám stačí oči,“ odpovídá Michal trochu překvapivě na otázku, na kolik vyjde základní výbava. „Pouhým okem se dají kromě Polárky vidět třeba Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn,“ vypočítává. Poznáte je snadno: na rozdíl od blikajících hvězd svítí stálým světlem. A když nevíte, kde hledat, stáhněte si aplikaci Stellarium.

Lidé mají občas nereálná očekávání, jsou zvyklí na pestrobarevné fotky ze stránek NASA. „Naše oči ale evolučně nejsou nastavené na vidění ve tmě, takže v dalekohledech tak barevnou podívanou nečekejte,“ říká astronom. Zklamaný prý ještě ale nikdo neodcházel.
Mimo města a světelný smog bývá pozorování jednodušší – zvlášť se základními dalekohledy. „Jezdívám ale i do center měst, nedávno jsem zákazníkům dalekohled rozkládal na Petříně a i tak byl skvělý výhled,“ říká Michal Štipl.
„Průvodce nocí“ Michal Štipl astronomii popularizuje i na svých sociálních sítích, kde se snaží vtipnou formou vyvracet zažité mýty i vzdělávat.
Na základní pozorování oblohy vás stačí oči, smysluplné dalekohledy začínají na 3–4 tisících korun. „Horní hranice je neomezená,“ směje se hvězdář Michal Štipl.
Zobrazit
7 fotografií

Mimo města spatříte Mléčnou dráhu a oči jsou tím nejlepším nástrojem i pro sledování meteorických rojů, třeba Perseid. U nich je teleskop dokonce spíše na škodu – k zachycení padající hvězdy potřebujete vidět co největší kus oblohy naráz.

Hvězdářská výbava? Teleskop, stativ, na kterém jde teleskopem hýbat, a trpělivost.
Hvězdářská výbava? Teleskop, stativ, na kterém jde teleskopem hýbat, a trpělivost.Foto: archiv Michala Štipla, se souhlasem

A když to myslíte s pozorováním opravdu vážně? „Za tři až čtyři tisíce korun pořídíte klasický binokulár, stativový dalekohled na obě oči. Je univerzální, můžete s ním koukat na přírodu, na sousedy nebo na ptáky, a na obloze s ním uvidíte krásně Měsíc i základní rysy planet. Nejlevnější plnohodnotný hvězdářský dalekohled pak začíná na šesti až sedmi tisících,“ radí. Případně si vše lze vyzkoušet přímo v Michalově půjčovně na webu hvezdar.cz.

Expedice za Sluncem

O služby půjčovny je podle hvězdáře překvapivě velký zájem: až do konce léta má prý všechno beznadějně vybookované. „Na pozorování zatmění doporučím pořídit si speciální brýle, protože bez nich, nebo bez speciální clony na dalekohled, si leda tak nevratně poškodíte oči,“ varuje astronom. „Koupíte je za pár desetikorun, riskovat se opravdu nevyplatí,“ varuje.

Reklama
Reklama

On sám za astronomickou událostí dekády v srpnu zamíří do Španělska, které zažije úplné zatmění Slunce, první v Evropě po skoro třech dekádách. V Česku sice srpnové zatmění uvidíme také, ale jen částečně. Pro Michala Štipla bude srpnová cesta do Španělska tak trochu návratem na začátek. Ke žhavému uhlíku, který v něm v létě 1999 zapálil lásku k vesmíru, jež ho dodnes nepustila.

VIDEO: NASA představila projekt na zřízení stálé měsíční základny

NASA oznámila plány na vybudování stálé základny na Měsíci v hodnotě 20 miliard dolarů. | Video: NASA

Zdroj: autorský článek, hvezdar.cz

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
kroupy, bouře, bouřka, krupobití, automobil, auto
kroupy, bouře, bouřka, krupobití, automobil, auto
kroupy, bouře, bouřka, krupobití, automobil, auto

ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týden mělo být klidnější

Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).

FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast

Ebola se v Kongu dále šíří, vyžádala si už přes 400 obětí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu ke středě vzrostl na 1406, z čehož 438 lidí zemřelo. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. V úterý to bylo 1333 případů a 399 úmrtí. Epidemie vyhlášená před sedmi týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích, hrozí ale, že se rozšíří do dalších dvou.

Reklama
Íránští představitelé podle Reuters rovněž uvedli, že si obě strany musí ještě vyjasnit podmínky příměří, které podepsaly před dvěma týdny, než se budou moci zabývat složitějšími tématy, jako je případné omezení íránského jaderného programu. (íránský prezident Masoud Pezeshkian)
Íránští představitelé podle Reuters rovněž uvedli, že si obě strany musí ještě vyjasnit podmínky příměří, které podepsaly před dvěma týdny, než se budou moci zabývat složitějšími tématy, jako je případné omezení íránského jaderného programu. (íránský prezident Masoud Pezeshkian)
Íránští představitelé podle Reuters rovněž uvedli, že si obě strany musí ještě vyjasnit podmínky příměří, které podepsaly před dvěma týdny, než se budou moci zabývat složitějšími tématy, jako je případné omezení íránského jaderného programu. (íránský prezident Masoud Pezeshkian)

ŽIVĚ Jednání v Kataru mezi USA a Íránem skončila. Vznikne nový komunikační kanál

Nepřímá technická jednání v Kataru týkající se memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Strany se dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování memoranda. Ve středu večer to uvedla íránská státní agentura IRNA s odkazem na náměstka íránského ministra zahraničí Kázema Gharíbabádího s tím, že tento kanál bude zřízen do čtvrtka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama