Olizují se i všežravci. První veganské řeznictví v Česku čekalo hejty, sklízí chválu

STAN navrhuje na eurokomisaře Nerudovou a Síkelu, jasno bude do prázdnin

O nominaci českého eurokomisaře by měl mít kabinet jasno nejpozději do vládních, případně parlamentních prázdnin. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Mělo by to ale podle něj být i dříve.…

Přečíst zprávu