Když se začne brzy stmívat a v kamnech zapraská dřevo, přichází na valašskou chalupu Hajan v Lužné nejklidnější část roku. Majitel Radim Filgas ji při výzdobě nepřeplňuje ozdobami – sází na mech, sušené ovoce a ručně vyřezávaný betlém. Advent je pro něj hlavně časem, kdy se život na horách zpomalí a nikam se nespěchá.
Advent na Valašsku má podle Radima Filgase jedinečnou atmosféru. Na chalupě Hajan se nesnaží o dokonalou sváteční výzdobu ani přesný program.
„Je to období, kdy se všechno přirozeně zpomalí, v kamnech se topí, venku bývá ticho a člověk má konečně prostor věnovat se věcem, na které během roku nezbývá tolik času,“ popisuje majitel chalupy.
Hajan pro něj nepředstavuje jen místo, kam přijíždějí hosté za odpočinkem. Sám tu rád tráví několik dní, někdy i déle. Ačkoli Štědrý den podle okolností prožívá různě, adventní čas už si bez valašské chalupy neumí představit.
Betlém, který dostal ke třicetinám
Při vánoční výzdobě Radim Filgas sází na jednoduchost. Nechce interiér zaplnit ozdobami ani změnit jeho charakter. Místo toho hledá inspiraci v okolní přírodě a v tradicích kraje, k němuž má blízký vztah.
„Rád využívám to, co nabízí sama příroda – větvičky, mech, sušené ovoce nebo drobnosti, které si můžeme přinést ze zahrady a okolí chalupy. Blízké jsou mi také staré vánoční ozdoby a tradiční dekorace, které v sobě nesou kus historie a vzpomínek,“ říká.
Jedna dekorace ale chybět nesmí. Jde o ručně vyřezávaný dřevěný betlém, který dostal ke svým třicátým narozeninám. Každý rok ho s radostí vytahuje a ukazuje také hostům, kteří na chalupě tráví advent. „Nemáme žádnou konkrétní vánoční dekoraci, která by se u nás dědila z generace na generaci. Aspoň ne v chalupě. Myslím ale, že tím největším dědictvím je pro nás samotná chalupa,“ říká. Betlém se podle něj postupně stává novou rodinnou tradicí.
Svátky bez přesného scénáře
Radim má rád tradiční české Vánoce. „Nemám žádný pevně daný program ani svátky zorganizované do posledního detailu. Vánoce pro nás nejsou o tom, kolik toho stihneme, ale především o společně stráveném čase, pohodě a drobných okamžicích, které k nim neodmyslitelně patří,“ vysvětluje.
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Na štědrovečerním stole nechybí rybí polévka, kapr a bramborový salát. K vánočním ránům zase patří babiččina vánočka. Právě na ni se Filgas každoročně těší a bez ní by podle něj svátky nebyly úplné.
„Mám rád Vánoce takové, jaké si je pamatuji z dětství a prožívám je i dodnes společně s mými nejbližšími,“ říká. Valašské tradice pro něj mají své místo nejen u štědrovečerního stolu. Blízké jsou mu také místní adventní a vánoční zvyky, které v Lužné uchovávají už více než dvě stě let. Připomínají mu, že svátky netvoří jen výzdoba a dárky, ale také zvyky a vzpomínky, které lidé předávají dál.
Teplo pece i venkovní koupací káď
Nejraději má během zimy hlavní světnici. Právě tam se přirozeně potkává všechno, co k adventu patří: teplo pece, vůně dřeva a vánoční stromek. Zatímco venku může panovat mráz, uvnitř člověk nemusí řešit nic víc než to, jestli má dost dřeva do kamen. Zimní pobyt na Hajanu má navíc jednu výhodu. Hosté mohou po procházce okolní krajinou zamířit rovnou do tepla a nově také do koupací kádě. Filgas má rád představu dne, který nezačíná pohledem na hodinky a nekončí kontrolováním telefonu.
„Na zimě mám nejraději zpomalení. Když venku napadne sníh, krajina se zahalí do bílé a všechno kolem najednou ztichne. Člověk nikam nespěchá a najednou si všímá obyčejných věcí,“ popisuje.
„Myslím, že skutečné kouzlo Vánoc nespočívá v množství dárků. Někdy stačí obyčejné věci, na které v každodenním životě nemáme dostatek prostoru,“ říká.
Zdroj: autorský článek
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