"Protivný" Sanders je hvězdou inaugurace. Mezi vyšňořené hosty vyrazil v palčácích

Nový internetový vtípek vyvolala tato fotka "naštvaného" senátora Sanderse, který sedí shrbený na židli zachumlaný do kabátu a na rukou má velké palčáky. Lidé najednou začali senátora dosazovat do nejrůznějších míst včetně hudebních alb, filmových scén, prodejních stánků, prázdného metra, hudebního klubu, na Měsíc nebo již do existujících memů. Podívejte se.