Léto mění nejen naše plány, ale i to, jak v těle fungují běžně užívané léky. Slunce, vysoké teploty nebo sklenka alkoholu mohou zesílit jejich účinky i zvýšit riziko nepříjemných komplikací. Mnoho lidí přitom netuší, že některé léky mohou v kombinaci s letními radovánkami způsobit silné kožní reakce, závratě nebo ovlivnit jejich bezpečnost i účinnost.
Léto je obdobím dovolených, festivalů, grilování i dlouhých dní strávených na slunci. Právě změna denního režimu ale může ovlivnit také to, jak v organismu působí běžně užívané léky. Odborníci upozorňují, že kombinace vysokých teplot, slunečního záření, nedostatečného pitného režimu nebo alkoholu může u některých přípravků zvýšit riziko nežádoucích účinků.
„V létě se často mění náš režim. Trávíme více času na slunci, pijeme méně vody, než je třeba, a častěji konzumujeme i alkohol. To všechno může ovlivnit, jak léky v těle působí. Některé kombinace pak mohou vést nejen k nepříjemným, ale někdy dokonce i k závažnějším komplikacím,“ upozorňuje lékárnice Ivana Lánová.
Jedním z méně známých rizik je takzvaná fotosenzitivita, tedy zvýšená citlivost pokožky na ultrafialové záření. Ta může způsobit výraznější spálení, podráždění, vyrážku nebo vznik pigmentových skvrn i po krátkém pobytu na slunci.
„Podle odborníků existuje více než 300 léčiv, která mohou zvyšovat citlivost kůže na UV záření. Tento jev se označuje jako fotosenzitivita a může vést k podráždění pokožky i při velmi krátkém pobytu na slunci,“ vysvětluje Ivana Lánová.
Nejde jen o antibiotika
Mnoho lidí si přitom tento problém spojuje především s antibiotiky. Ve skutečnosti se ale může objevit také při užívání některých léků na akné, přípravků proti bolesti, hormonálních léků nebo například bylinných preparátů obsahujících třezalku tečkovanou.
„Mimo antibiotickou léčbu může být toto riziko přítomno například i při medikamentózní léčbě akné nebo při užívání některých léků proti bolesti, hormonů či bylinných přípravků s obsahem třezalky. Reakce na slunce pak může být výrazně silnější než obvykle,“ upozorňuje odbornice.
Sluneční záření může sehrát roli také při vzniku pigmentových skvrn, známých jako melasma. Zvýšené riziko se týká zejména žen užívajících hormonální antikoncepci nebo těch, které jsou těhotné či krátce po porodu. Pigmentace se navíc může objevit i v místech, kde byla pokožka dříve podrážděná: například po akné, bodnutí hmyzem nebo drobném poranění.
„V těchto případech doporučujeme omezit pobyt na přímém slunci a používat ochranné přípravky s vysokým UV faktorem,“ radí Ivana Lánová.
Na zvýšenou citlivost vůči slunci je podle ní potřeba myslet nejen u tablet. Riziko mohou představovat i některé gely nebo krémy proti bolesti, například s obsahem diklofenaku či ketoprofenu. Opatrnost je vhodná také při používání parfémů nebo kosmetiky s vonnými silicemi, které mohou kožní reakce zesílit.
Na alkohol dejte pozor dvojnásob
Léto bývá spojeno také s častější konzumací alkoholu. Právě jeho kombinace s některými léky ale patří mezi nejčastější chyby. „Alkohol může měnit metabolismus léků, zesilovat jejich účinky nebo naopak snižovat jejich účinnost. V některých případech může dojít i k závažnému poškození jater nebo centrální nervové soustavy,“ upozorňuje lékárnice.
Riziková může být například kombinace alkoholu s léky obsahujícími paracetamol, některými nesteroidními protizánětlivými léky, antibiotiky, statiny, ale také s psychofarmaky nebo hypnotiky.
„Právě u některých psychofarmak či hypnotik alkohol dokáže zesilovat tlumivý účinek, což může vést k ospalosti, závratím, zhoršené koordinaci a také zvýšenému riziku pádů nebo dopravních nehod,“ dodává Ivana Lánová.
Problémy mohou přinést i samotná vedra. Vysoké teploty společně s nedostatečným příjmem tekutin ovlivňují vstřebávání léčiv a mohou způsobit, že se účinné látky v organismu koncentrují více, než je žádoucí.
„Tato skutečnost může zvýšit riziko nežádoucích účinků například při léčbě hypertenze nebo léčbě zaměřené na odvodnění. Zároveň je potřeba myslet i na správné zapíjení léků. Ideální je vždy čistá voda,“ vysvětluje odbornice.
Podle ní přitom stačí dodržovat několik základních pravidel: Nepodceňovat pitný režim, chránit pokožku před sluncem, číst příbalové informace a v případě pochybností se poradit s lékařem nebo lékárníkem. „Pokud si člověk není jistý, zda může konkrétní lék kombinovat s pobytem na slunci nebo alkoholem, je vždy lepší poradit se s lékařem nebo v lékárně. I běžné léky mohou mít v létě jiný účinek, než jsme zvyklí,“ uzavírá lékárnice.
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Zdroj: Lékárna BENU, autorský text
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