Bendig: SuperStar mi vzala dospívání. Ztratil jsem soukromí a neměl jsem ani na nájem

Uspět v SuperStar může být pro začínajícího zpěváka důležitý krok do světa showbyznysu. Udržet si zájem fanoušků i po soutěži ale bývá mnohem těžší. Své o tom ví Jan Bendig, kterému se povedlo znovu prorazit, až když ve své hudbě začal čerpat ze svých romských kořenů. V podcastu Co z tebe bude?! mluví o svých zkušenostech s rasismem, vyrůstání v Anglii i o tom, jak se v pubertě vyrovnal se slávou.

"Po SuperStar už jsem nepoznal teenagerovský život. Mrzí mě, že jsem si dospívání víc neužil. Když sláva utichla, nevěděl jsem, co je špatně," přiznává v podcastu Co z tebe bude?! zpěvák Jan Bendig. | Foto: Lukáš Bíba

Jeho hudební videoklipy i zábavné seriály o romské komunitě na YouTube často dosahují milionů zhlédnutí. Do povědomí veřejnosti se poprvé dostal v roce 2009 jako finalista SuperStar, který nakonec skončil na čtvrtém místě. V podcastu Co z tebe bude?!, ve kterém redaktor Tomáš Maca zpovídá tváře mladé generace, sedmadvacetiletý Jan Bendig přiznává, že chybělo málo a mohl dnes žít ve Velké Británii, kde strávil půlku dětství.

"Táta přišel o práci, do které chodil mnoho let. Dělal v továrně na textil a dostával za to dobré peníze. Najít nové místo byl ale velký problém. Spousta podniků se totiž na Romy dívala skrz prsty, a když už rodiče pomalu ani neměli na jídlo, táta se naštval a vzpomněl si na svou sestru v Anglii. Věděl, že se jí tam dobře daří a že by tam mohl získat zaměstnání i on," vypráví Bendig.

Díky přestěhování do Velké Británie se poprvé ocitl v kolektivu, který ho přijal a pomohl mu rozvíjet jeho talent. Bylo to něco úplně jiného, než když od první do třetí třídy chodil na základní školu v rodném Hradci Králové, kde si podle svých slov zažil peklo. "Nesnášel jsem učitelky i jiné děti. Se sestrou jsme byli jediní Romové na škole a já jsem byl ještě k tomu brýlatý a trochu při těle, takže jsme se setkávali se šikanou," vzpomíná.

"V Anglii byli naproti tomu spolužáci i učitelé přátelští a pomáhali mi s jazykem. Přitom jsem první den ve škole uměl anglicky jenom 'hello', 'how are you' a 'goodbye'. Když pak zjistili, že umím zpívat, tak mě neuvěřitelně podporovali," popisuje. Ke svému překvapení zvítězil v pěvecké soutěži anglických škol Academy Idol a ve 14 letech se přihlásil do britského X Factoru. Jeho otec ale mezitím rozhodl, že se rodina vrátí zpátky do Česka, a tak místo toho skončil v Česko Slovenské SuperStar.

Účast ve finále mu na jednu stranu otevřela dveře do světa pop-music, zároveň ale kvůli ní přišel o bezstarostné teenagerovské roky, protože se ze dne na den ocitl pod drobnohledem médií a rozjezd hudební kariéry vyžadoval spoustu úsilí. Dva a půl roku vystupoval s repertoárem, který zpíval v SuperStar, což ale k úspěchu nestačilo, a zájem publika postupně utichl. Nějakou dobu dokonce uvažoval, že by dráhu sólového zpěváka opustil a živil se třeba jako kadeřník.

Rozhovor s Janem Bendigem o tom, jak nakonec našel svůj hudební směr a stal se z outsidera hvězdou, si můžete poslechnout na platformách SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.