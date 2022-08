Turisté surfovali v Benátkách, dostali obří pokutu. "Jsou to pitomci," řekl starosta

V Benátkách se podařilo dopadnout dva surfery, kteří brázdili Canal Grande na elektrických surfovacích prknech. Radnice, která v poslední době přísně trestá turisty za prohřešky, vyměřila každému pokutu v přepočtu 36 800 korun.

Benátský starosta Luigi Brugnaro původně nabídl večeři komukoli, kdo pomůže muže najít. Surfy už byly zabaveny.

Brugnaro zveřejnil video zachycující oba výtečníky, jak se řítí dopravní tepnou města. Požádal veřejnost, aby pomohla dopadnout ty, jež označil za "domýšlivé pitomce, kteří si dělají z města legraci". Těm, kdo pomohou, zaplatí večeři, slíbil.

Jak ale uvádí agentura Reuters, Benátky mají potíže s náporem turistů a přísně je trestají za porušení nastavených pravidel.

V roce 2019 například dostali dva Němci pokutu v přepočtu 24 tisíc korun podle dnešního kurzu za to, že si vařili kávu na 430 let starém mostě Ponte di Rialto. V benátských kanálech se nesmí plavat a na schodech historických památek jíst. Za porušení hrozí pokuty.

Na incident s elektrickými surfy upozornila i skupina Benátčanů na instagramovém účtu s názvem Venezia Non è Disneyland (Benátky nejsou Disneyland). "Hanba, je potřeba jim dát doživotní zákaz návštěvy Benátek, mamma mia," napsal jeden uživatel instagramu.

Jiní ale ocenili podobný způsob pohybu po Benátkách. "Já chci taky. Nebylo by to úžasné, kdybychom všichni cestovali po Benátkách takhle a neplatili ACTV (podniku veřejné dopravy)?" napsal další z uživatelů.

Skupina provozující účet Venezia Non è Disneyland pomáhá dohlížet na chování turistů. Koncem července zveřejnila video, na němž bylo vidět muže skákat do Canal Grande a těsně minout právě proplouvající loď. Brugnaro minulý týden vyzval k desetidennímu uvěznění 33letého návštěvníka ze Skotska za ponoření se do kanálu.

Od příštího roku budou návštěvníci platit zvláštní daň, která má pomoci hradit rostoucí náklady za služby.