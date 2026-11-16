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Běhat nemusíte, střídejte tempo po třech minutách. Japonskou chůzi chválí i fyzioterapeutka

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard
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Dlouhé hodiny v posilovně nebo na běžícím páse nejsou nutné. K výraznému zlepšení kondice i posílení nohou stačí obyčejná chůze, při které se pravidelně střídá volné a svižné tempo. Japonskou metodu prověřili vědci u lidí po šedesátce a podle fyzioterapeutky Patricie Podskalské jde o ideální pohyb pro každého, kdo nemůže běhat.

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Účinky japonské intervalové chůze prověřil pětiměsíční výzkum na lidech po šedesátce. Pravidelné střídání rychlého a volného tempa jim znatelně zvýšilo kondici.Foto: Shutterstock – Studio Romantic
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Japonská intervalová chůze nevyžaduje žádné speciální vybavení ani permanentku do fitness centra. Stačí pohodlné boty a půl hodiny času čtyřikrát týdně. Za několik měsíců přitom dokáže znatelně zvednout fyzickou kondici a zpevnit svaly dolních končetin, aniž by nadměrně zatěžovala klouby.

Střídání tempa v hlavní roli

Základem je střídání dvou různě intenzivních úseků. Nejprve tři minuty kráčíte volným tempem, další tři minuty výrazně zrychlíte. A tento šestiminutový cyklus zopakujete alespoň pětkrát. Doporučený režim přitom počítá s půlhodinovou chůzí minimálně čtyři dny v týdnu. Pomalá fáze však neslouží k úplnému zastavení, ale k částečnému zotavení před dalším svižným úsekem.

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„Za největší přínos považuji střídání rychlé a pomalé chůze. Při rychlé chůzi se zvyšuje tepová frekvence a zatížení organismu, zatímco pomalá fáze umožňuje částečné zotavení. Díky tomu můžeme opakovaně zvládat vyšší tempo, což pomáhá zlepšovat aerobní kapacitu a celkovou kondici,“ vysvětluje fyzioterapeutka Patricie Podskalská z FyzioGenesis.

Změna již za pět měsíců

Metodu v roce 2007 prověřil tým profesora Hirošiho Noseho, který do pětiměsíčního výzkumu zapojil 246 lidí s průměrným věkem 63 let. Většinu účastníků tvořily ženy.

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Vědci zjistili, že respondenti střídající rychlou a pomalou chůzi měli nejvýraznější výsledky. Právě těmto účastníkům vzrostla síla stehenních svalů a zlepšila se také jejich aerobní kapacita, tedy schopnost organismu zvládat delší fyzickou zátěž. A výsledky překonaly změny u lidí, kteří chodili stále stejným tempem, i u těch, kteří netrénovali. „Z pohledu fyzioterapie oceňuji také pozitivní vliv na svalovou vytrvalost dolních končetin. Metoda představuje vhodnou alternativu pro lidi, kteří nechtějí nebo nemohou běhat, ale přesto chtějí aktivně pracovat na své kondici,“ říká Podskalská.

Přínos intervalové chůze tak spočívá hlavně v tom, že nutí organismus opakovaně zvládat vyšší zátěž, což se může pozitivně projevit na fyzické výkonnosti.

Jednoduchý režim s „ALE“

Ačkoliv je japonská chůze nenáročná na čas i složitost, problém u ní představuje dlouhodobá pravidelnost. Ve zmíněném výzkumu totiž předepsané tréninkové cíle splnila necelá polovina lidí z intervalové skupiny.

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Podle Podskalské se metoda hodí především lidem se sedavým způsobem života a těm, kteří hledají snadno dostupnou cestu k pravidelnému pohybu. Intenzitu však musí vždy přizpůsobit svému zdravotnímu stavu a fyzické zdatnosti. „Je důležité myslet na to, že chůze by měla být součástí komplexního pohybového režimu, který zahrnuje také silový trénink a rovnovážná a koordinační cvičení,“ upozorňuje fyzioterapeutka.

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Japonská metoda tak může představovat dobrý začátek pro každého, kdo chce do běžného dne zařadit více pohybu: nemusíte tedy hned běhat, zvedat těžké činky ani trávit hodiny ve fitness centru. Stačí začít pravidelně chodit, občas zrychlit a postupně si vybudovat návyk, který dokážete udržet.

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Zdroj: Pozitivní zprávy, autorský text

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