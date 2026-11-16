Běhat nemusíte, střídejte tempo po třech minutách. Japonskou chůzi chválí i fyzioterapeutka

Dlouhé hodiny v posilovně nebo na běžícím páse nejsou nutné. K výraznému zlepšení kondice i posílení nohou stačí obyčejná chůze, při které se pravidelně střídá volné a svižné tempo. Japonskou metodu prověřili vědci u lidí po šedesátce a podle fyzioterapeutky Patricie Podskalské jde o ideální pohyb pro každého, kdo nemůže běhat.
Japonská intervalová chůze nevyžaduje žádné speciální vybavení ani permanentku do fitness centra. Stačí pohodlné boty a půl hodiny času čtyřikrát týdně. Za několik měsíců přitom dokáže znatelně zvednout fyzickou kondici a zpevnit svaly dolních končetin, aniž by nadměrně zatěžovala klouby.
Střídání tempa v hlavní roli
Základem je střídání dvou různě intenzivních úseků. Nejprve tři minuty kráčíte volným tempem, další tři minuty výrazně zrychlíte. A tento šestiminutový cyklus zopakujete alespoň pětkrát. Doporučený režim přitom počítá s půlhodinovou chůzí minimálně čtyři dny v týdnu. Pomalá fáze však neslouží k úplnému zastavení, ale k částečnému zotavení před dalším svižným úsekem.
„Za největší přínos považuji střídání rychlé a pomalé chůze. Při rychlé chůzi se zvyšuje tepová frekvence a zatížení organismu, zatímco pomalá fáze umožňuje částečné zotavení. Díky tomu můžeme opakovaně zvládat vyšší tempo, což pomáhá zlepšovat aerobní kapacitu a celkovou kondici,“ vysvětluje fyzioterapeutka Patricie Podskalská z FyzioGenesis.
Změna již za pět měsíců
Metodu v roce 2007 prověřil tým profesora Hirošiho Noseho, který do pětiměsíčního výzkumu zapojil 246 lidí s průměrným věkem 63 let. Většinu účastníků tvořily ženy.
Vědci zjistili, že respondenti střídající rychlou a pomalou chůzi měli nejvýraznější výsledky. Právě těmto účastníkům vzrostla síla stehenních svalů a zlepšila se také jejich aerobní kapacita, tedy schopnost organismu zvládat delší fyzickou zátěž. A výsledky překonaly změny u lidí, kteří chodili stále stejným tempem, i u těch, kteří netrénovali. „Z pohledu fyzioterapie oceňuji také pozitivní vliv na svalovou vytrvalost dolních končetin. Metoda představuje vhodnou alternativu pro lidi, kteří nechtějí nebo nemohou běhat, ale přesto chtějí aktivně pracovat na své kondici,“ říká Podskalská.
Přínos intervalové chůze tak spočívá hlavně v tom, že nutí organismus opakovaně zvládat vyšší zátěž, což se může pozitivně projevit na fyzické výkonnosti.
Jednoduchý režim s „ALE“
Ačkoliv je japonská chůze nenáročná na čas i složitost, problém u ní představuje dlouhodobá pravidelnost. Ve zmíněném výzkumu totiž předepsané tréninkové cíle splnila necelá polovina lidí z intervalové skupiny.
Podle Podskalské se metoda hodí především lidem se sedavým způsobem života a těm, kteří hledají snadno dostupnou cestu k pravidelnému pohybu. Intenzitu však musí vždy přizpůsobit svému zdravotnímu stavu a fyzické zdatnosti. „Je důležité myslet na to, že chůze by měla být součástí komplexního pohybového režimu, který zahrnuje také silový trénink a rovnovážná a koordinační cvičení,“ upozorňuje fyzioterapeutka.
Japonská metoda tak může představovat dobrý začátek pro každého, kdo chce do běžného dne zařadit více pohybu: nemusíte tedy hned běhat, zvedat těžké činky ani trávit hodiny ve fitness centru. Stačí začít pravidelně chodit, občas zrychlit a postupně si vybudovat návyk, který dokážete udržet.
Video: Jak moc vám rodiče pokazili výběrem jména život? Prskavky tentokrát soudí jména
Zdroj: Pozitivní zprávy, autorský text
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let
Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.
Šéf Unie sociálních služeb Kubát byl odvolán, skončil i celý výkonný výbor
Předseda Unie sociálních služeb Viktor Kubát byl minulý týden odvolán z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací.
Nejenom VW, také Mercedes-Benz přestal věřit německým továrnám. Ve hře je jejich konec
Mercedes-Benz zastavil veškeré nové investice do svých německých závodů a začal prověřovat možnost jejich uzavření. Vedení automobilky se nedokáže dohodnout s odbory na snížení nákladů na práci. Spor se točí mimo jiné kolem 35hodinového pracovního týdne a snížení nákladů na práci.
Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby
Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.