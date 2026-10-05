Přeskočit na obsah
Benative
5. 10. Eliška
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Bazén u domu jim vadil. Posunuli ho do zahrady a všechno začalo fungovat jinak

Většinu původních stromů architekti zachovali a doplnili je dalšími dřevinami.
Boxy ukrývají saunu i místo pro fitness.
Z domu se dá volně vejít na terasu.
Původní velký trávník tak přestal být hlavní náplní pozemku.
„Díky velikosti pozemku jsme mohli pracovat s výškovým členěním vegetace – od stromů a keřů až po bohaté trvalkové patro,“ popisují autoři.
Zobrazit
39 fotografií
Většinu původních stromů architekti zachovali a doplnili je dalšími dřevinami. |
Foto: Ateliér Flera, se souhlasem – Podzimní zahrada
Terezie Benoni
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Proč mít bazén hned u domu, když může být uprostřed zeleně? Architekti v Horkách u Čáslavi ho posunuli hluboko do zahrady a tím uvolnili prostor pro velkou terasu, saunu i místa, kde se dá jen tak posedět. Z původně otevřeného pozemku tak vytvořili zahradu, která se odhaluje postupně.

Reklama

Původní zahrada měla všechno, co se od velkého pozemku dá čekat: vzrostlé stromy, rozlehlý trávník a bazén. Jenže právě bazén byl problém. Stál těsně u domu a se zastřešením vytvářel poněkud nešikovný přechod mezi interiérem a zahradou. Z domu se prakticky vystupovalo rovnou k vodě.

Související

Autoři projektu Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová a Jiří Mašek ve spolupráci s Atelierem Flera proto udělali něco, co se může zdát na první pohled nelogické: bazén od domu odsunuli. „Nový bazén jsme situovali hlouběji do zahrady – do klidného, zelení obklopeného místa, kam lze pohodlně dojít suchou nohou z domu,“ popisují návrháři.

Právě toto rozhodnutí změnilo fungování celého pozemku. Místo, které předtím zabírala vodní plocha, dostalo jinou roli. U domu vznikla velká terasa s jídelním stolem, grilem a vyvýšenými záhony. Zimní zahrada se díky tomu může otevřít do zeleně a dům už nepůsobí, jako by končil u bazénu.

Voda až za stromy

Nové koupací místo je schované dál v zahradě. Cesta k němu vede mezi zelení a za dvojicí vzrostlých ořešáků se objevily také dvě menší stavby – venkovní sauna a fitness domek. Ani ty nemají působit jako nové objekty přidané k hotové zahradě. Architekti je zasadili mezi stromy a propojili s bazénovou terasou pomocí nášlapných kamenů.

Reklama
Reklama

„Díky vhodnému osazení a výsadbám stavby působí přirozeně, jako by zde stály odjakživa,“ říkají autoři. Zahrada tak není jedním velkým prostorem, ve kterém se všechno odehrává na jednom místě. Postupně nabízí terasu u domu, bazén ukrytý v zeleni, saunu, fitness, ohniště i klidnější kout pro jógu.

Právě rozdělení na jednotlivá místa bylo důležité. Pozemek o rozloze 1700 metrů čtverečních je dost velký na to, aby si každá část mohla vytvořit vlastní atmosféru, zároveň ale jednotlivé kouty nesměly působit jako oddělené zahrádky.

Trávník ustoupil zahradě

Proměnou proto neprošel jen bazén a jeho okolí. Zásadní práci odvedla také výsadba. Většinu původních stromů architekti zachovali a doplnili je dalšími dřevinami. Cílem nebylo zahradu zaplnit, ale vytvořit v ní větší hloubku, stín a proměnlivou atmosféru během roku. „Díky velikosti pozemku jsme mohli pracovat s výškovým členěním vegetace – od stromů a keřů až po bohaté trvalkové patro,“ popisují autoři.

Trávy, trvalky, keře i stromy postupně přebírají pozornost a zahrada má co nabídnout i v době, kdy letní koupací sezona skončí.
Trávy, trvalky, keře i stromy postupně přebírají pozornost a zahrada má co nabídnout i v době, kdy letní koupací sezona skončí.Foto: Ateliér Flera, se souhlasem
Keře se během roku proměňují.
Příroda se mění v průběhu roku.
Nové objekty slouží především k relaxaci.
Dřevěné terasy využívají majitelé po většinu roku.
Zobrazit
39 fotografií

Mezi keři se objevují svídy, hortenzie, zimolezy nebo ovocné rybízy a borůvky. Níže pak zahradu doplňují trávy a trvalky – metlice, ozdobnice, kostřavy a ostřice se střídají s hvězdnicemi, třapatkami, gaurami, sasankami, čemeřicemi, orlíčky nebo kontryhelem. Výsadba tak není založená na jednom okamžiku, kdy všechno kvete současně. Má se měnit v průběhu roku. Trávy, trvalky, keře i stromy postupně přebírají pozornost a zahrada má co nabídnout i v době, kdy letní koupací sezona skončí.

Reklama
Reklama

Materiály, které zahradu nerozdělují

Materiály mají jednotlivá místa zároveň propojit. U parkování se objevuje žulová kostka, v zahradě betonové nášlapy a mlat, u pobytových částí dřevo. Dřevěné terasy se opakují na několika místech a navazují jedna na druhou.

Z původního velkého trávníku tak zůstala zahrada, která se mění s roční dobou. Na jaře v ní nastupují květiny, v létě trávy a trvalky, na podzim se výrazněji prosadí keře a stromy. A bazén, který kdysi stál hned u domu, je dnes schovaný až za zelení.

VIDEO: Dvůr, voda a divočina místo klasického trávníku

Dvůr, voda a divočina místo klasického trávníku. | Video: ateliér Flera

Zdroj: Ateliér Flera

Prohlédnout 39 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).

Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů

Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.

Reklama
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area

Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu

Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.

Reklama
Reklama
Reklama