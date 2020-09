Banksy prohrál spor s výrobcem blahopřání o ochrannou známku

Britský streetartový umělec a aktivista Banksy prohrál právní spor s výrobcem blahopřání, který chtěl používat jeho graffiti známé jako Love is in The Air nebo Flower Thrower. Podle rozhodnutí Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) je umělcova ochranná známka neplatná, a dílo se tedy může volně reprodukovat.

Obrázek protestujícího muže v kšiltovce s napůl zakrytým obličejem, jak hází kyticí květin, vytvořil Banksy v roce 2005 v Jeruzalémě. Spor o to, zda je dílo pod ochrannou známkou, vedla britská firma Full Colour Black se společností Pest Control Office, která zastupovala umělce, jehož skutečné jméno a identita nejsou známy. Full Colour Black prodává výrobky potištěné Banksyho díly. Firma argumentovala, že ochranná známka na házejícího kyticí , kterou umělec nechal zaregistrovat v roce 2014, není platná, protože ji sám Banksy nevyužívá. Tvrdila také, že o ni požádal pouze proto, aby zabránil "pokračujícímu využívání díla, které již nechal reprodukovat" a připomněla, že umělec v jedné své knize sám napsal "copyright je pro lůzry". Úřad jí dal za pravdu i přesto, že Banksy začal poté, co Full Colour Black podala stížnost, prodávat svou vlastní řadu výrobků sám na internetu v obchodě s názvem Gross Domestic Product. Podle evropských vyšetřovatelů obchod vznikl jen proto, aby prokázal, že Banksy ochrannou známku skutečně používá a ne za účelem prodeje jako takového. Proti rozhodnutí úřadu je možné podat odvolání. O Banksym se ví jen to, že pochází z Bristolu a koncem 90. let se přestěhoval do Londýna. Jméno si udělal svými sociálně kritickými a často i kontroverzními díly.