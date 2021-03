Banksy se zapojil do záchrany věznice v Anglii, nakreslil prchajícího Oscara Wilda

Čína stanovila na letošní rok cíl růstu ekonomiky na více než šest procent. Ve zprávě pro Všečínské shromáždění lidových zástupců to v pátek uvedl premiér Li Kche-čchiang. Představil rovněž plány na investice do technologií. Čína loni cíl růstu kvůli pandemii poprvé od roku 2002 nezveřejnila. Hrubý domácí produkt (HDP) země nakonec zvýšila o 2,3 procenta, což bylo nejméně za 44 let. Čína však byla jedinou velkou ekonomikou, které se podařilo vykázat růst.

"Jako obecný cíl na letošní rok bylo tempo růstu Číny stanoveno na více než šest procent," uvedl premiér podle agentury Reuters. "Při stanovení tohoto cíle jsme vzali v úvahu oživení ekonomické aktivity."

Letošní cíl je však výrazně pod odhady analytiků. Ti čekají, že růst může letos překonat osm procent. Analytici se domnívají, že nižší cíl dává plánovací komisi více prostoru pro prosazení reforem.