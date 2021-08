Banánové i tajemné s černými odstíny vodní hladiny - jezera v Kufsteinerlandu

Miroslava Kohoutová

Prozkoumejte jezera v Kufsteinerlandu. Přibližně hodinu od Mnichova se nachází region Kufsteinerland, který leží mezi masivy Zahmer a Wilder Kaiser. Místo, které je považováno za bránu tyrolských Alp, ovšem neláká pouze na zážitkové horské výlety, ale na své si v něm přijdou všichni milovníci vody a vodních zážitků.

V poměru k celému Tyrolsku se jedná o region s největším množstvím jezer s možností koupání. Průzračná voda v kombinaci s horskou kulisou slibuje idylickou dovolenou. O tu se postará několik průzračných jezer, která jsou rozmístěna po celé oblasti. Každé je zcela specifické, vyplatí se tedy prozkoumat všechna.

Thiersee

Horské jezero Thiersee leží na náhorní plošině údolí Thierseetal v nadmořské výšce 616 metrů, v srdci Brandenburských Alp. Nejen zelená voda lesknoucí se od slunečních paprsků a okolní rákosí vykreslují romantický obraz jezera, kterému se říká "zelený zdroj energie". Romanticky působí i malé zátoky a okolní louky. Jezero je napájené přírodní pramenitou vodou, jejíž teplota dosahuje v letních měsících až 24 °C - ideální na koupání. Kdo chce, může si půjčit veslice či šlapadla a projet se po hladině nebo se vydat okolo 25hektarového jezera na kole.

Hechtsee

Největším jezerem vhodným ke koupání v regionu Kufsteinerland je Hechtsee. Nachází se přímo na hranicích s Bavorskem v blízkosti historického města Kufstein. Do něj turisté přijíždějí zejména kvůli středověké pevnosti, jejíž návštěvu je právě vhodné spojit s procházkou podél jezera. Ideálně ještě v kombinaci s výletem do nedaleké soutěsky Gießenbachklamm. Kolem jezera je nádherná příroda, kterou tvoří okolní husté lesy a hora Thierberg.

Längsee

Thierberg s kaplí, poustevnou a hradem je doslova na dosah i od jezera Längsee. To je od ostatních jezer poznat hned na první pohled. Jeho voda je výrazně tmavší. Až černé odstíny vodní hladiny působí tajemně a tajemno podtrhují ještě okolní husté lesy. Längsee má své kouzlo, přestože strmé břehy jsou těžko přístupné a koupání je možné pouze na jednom místě. Není tolik turisticky vyhledávané, a tak přináší klid a odpočinek pro každého návštěvníka.

Stimmersee

Poklad v Langkampfenu, tak se říká jezeru, které je zasazené mezi loukami a lesy na úpatí 1563 metrů vysoké hory Pendling. Severní a východní část je ideální pro koupání a slunění. Zvláště rodiny s malými dětmi ocení pozvolný a bezpečný přístup do vody. Všichni pak křišťálově čistou vodu. Jezero není přírodní. Bylo uměle vytvořeno na přelomu 20. a 30. let minulého století. Nic to ale neubírá na jeho kráse. Spíše naopak. Procházka kolem jeho břehu je rozhodně romantickým zážitkem.

Bananensee

Křišťálově čisté přírodní jezero v obci Schwoich si pro svůj tvar vysloužilo přezdívku banánové. A to nejsou všechna jeho nej - jedná se o první biotop ke koupání v Tyrolsku, nejmenší jezero určené ke koupání v regionu a kvalita jeho vody je na úrovni té pitné. Od jezera je navíc nádherný výhled na pohoří Wilder Kaiser.

Pfrillsee

Kouzelná romantika uprostřed hustých lesů, klid, koupání v průzračné vodě a nádherný výhled na středověkou pevnost v Kufsteinu. To jsou důvody, proč se vydat k menšímu jezeru Pfrillsee. U něj navíc končí oblíbená výletní trasa po čtyřech jezerech, která začíná u pravého břehu Hechtsee a vede kolem Längsee a bažinového jezera Egelsee.