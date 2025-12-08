Magazín

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo
V imerzivní inscenaci Climax se ve fiktivním klubu setkává šest postav na prahu dospělého života – a spolu s nimi i diváci. Náhodná setkání během večera otevírají vzpomínky na události z minulosti a neuzavřené konflikty.
Inscenace se soustředí na témata spojená s obdobím dospívání a rané dospělosti, jako je nutnost převzít odpovědnost za vlastní život či hledání místa v kolektivu i ve světě.
Neméně důležité jsou vztahy s rodiči a potřeba se jim buď podobat, nebo se proti nim naopak vymezit.
Touha po svobodě se zde střetává s tlakem okolí i s vlastními nároky a mnohdy vede k únikům do různých forem závislostí. Kým chci vlastně být? A co se sebou? Zobrazit 16 fotografií
Foto: Divadlo Pomezí/Jan Volejníček
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 3 hodinami
Když stoupáte po schodišti pavlačového domu na Florenci, slyšíte, jak z horních pater duní basová hudba. Jeviště, oponu nebo dokonce místa k sezení tady nečekejte. Imerzivní divadlo Pomezí vsadilo v Climaxu, jedné ze svých nejoceňovanějších inscenací, na autenticitu. Jak nejlépe ztvárnit atmosféru divoké noci v klubu? Jednoduše: prostě takový klub postavit a celé představení odehrát v něm.

Namísto šatnářek a uvaděček čeká u vchodu bouncer, který diváky vítá jako běžné hosty nočního klubu. S razítkem na ruce a zvyšujícím se očekáváním postupujete temnou chodbou osvětlenou neonovými světly, podlahou vibruje basová linka a vy se najednou ocitáte uprostřed fiktivního raveového večírku. Je to ale ještě vůbec fikce?

Imerzivní inscenace Climax vás pohltí a jen tak nepustí. | Video: František Plzák

V klubu, který je zároveň inscenací, se setkává šest mladých postav na prahu dospělosti. Jsou to lidé, jejichž životní strasti a úzkosti nebudou nikomu neznámé - nebo alespoň jejich útržky. Někdo si stěžuje na neustálý tlak a přehnané očekávání ze strany rodičů, někdo se snaží najít vlastní identitu. Další se ptá, jestli je normální, že před realitou utíká k alkoholu nebo jiným návykovým látkám. 

Související

Vyprodáno. O lístky na divadlo, které nikdy nikdo neviděl, je enormní zájem

Divadlo Pomezí
22 fotografií

Postavy se vás neptají, jestli jejich problémům chcete rozumět nebo je chápat. Prostě vás do nich vtáhnou: někdo vás zaskočí osobní otázkou na tělo, jiný nabídkou průsvitného pytlíčku s bílým práškem 'jen za pětikilo'. Najednou už nejste jen pozorovatel; jste součástí jejich divoké noční jízdy.

To, co na Climaxu ohromuje, je pak právě jeho autenticita. Každá postava má svou historii, svá zranění, své malé triumfy a porážky. Herecké obsazení je výsledkem dlouhých improvizačních workshopů, při nichž vznikala osobní minulost postav na základě vlastních impulzů herců. Výsledek působí, jako byste do klubu vstoupili mezi skutečné lidi, kteří tam žijí své životy. I když jsou to životy fiktivní.

A přitom odhalují otázky, s nimiž se každý potýká reálně a na denní bázi: kým chci být? Jak moc se chci podobat svým rodičům? Kde je hranice mezi svobodou a odpovědností?

Ve chvíli, kdy hudba zesílí a klub se ponoří do pulzující elektronické hudby, se začíná odvíjet další vrstva inscenace - tanec a pohyb. Nejde jen o efektní vizuální prvky. Každý pohyb, každý záškub těla v rytmu basů odráží proměněné stavy vědomí, malé úniky z reality, kterých se postavy dopouštějí.

Vstoupit do Climaxu znamená vstoupit do labyrintu vlastního dospívání.
Vstoupit do Climaxu znamená vstoupit do labyrintu vlastního dospívání. | Foto: Divadlo Pomezí/Jan Volejníček

Inspiračním zdrojem pro choreografii byl tvůrcům z divadla Pomezí film Climax Gaspara Noého. A jeho vliv je dobře patrný: pohyb je někdy hypnotický, jindy drásavý, a pokaždé naprosto přesvědčivý. Vidět postavy, jak se ztrácí v rytmu, je jako sledovat něčí vnitřní svět, který se zhmotnil na tanečním parketu.

Další fascinující vrstvou je téma závislostí a hledání úniku. Klub není jen místem tance; je to prostor, kde postavy testují hranice svých rozhodnutí. Alkohol, drogy, flirt, pohyb - všechno je součástí jejich snahy najít smysl, alespoň na pár hodin, v chaosu dospívání. 

A přesně o to jde. Vstoupit do Climaxu znamená vstoupit do labyrintu vlastního dospívání, do prostoru, kde každé rozhodnutí, každá náhoda a každý pohyb odhalují něco z vás samotných. Bez ohledu na to, jestli tančíte, sledujete nebo se jen snažíte udržet krok, pocítíte, že jste součástí něčeho většího - něčeho, co je divoké, krásné, intenzivní a nezapomenutelné. A co vás nakonec, v noční tramvaji cestou domů, donutí zamyslet se nad tím, kým vlastně jste, co vás formovalo a kam vlastně směřujete. Nad tím, že život je stejně tancem mezi světlem a stínem a že někdy stačí jediný krok do neznáma, aby se všechno nadobro proměnilo.

Inscenační tým:

Koncept a scénář: Lukáš Brychta, Mariana Čížková, Barbora Smolíková
Režie: Lukáš Brychta
Dramaturgie: Barbora Smolíková
Scénografie: Tereza Gsöllhoferová, Eva Justichová
Choreografie: Lucie Hrzalová
Hrají: Jindřiška Dudziaková, Nikolas Ferenc, Lucie Hrzalová, Jakub Jelínek, Marie Machová, Jakub Müller
Divadlo Pomezí

Prohlédnout si 16 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

Australský sen skončil v Severní Koreji. Divoký příběh prvního plovoucího hotelu

Australský sen skončil v Severní Koreji. Divoký příběh prvního plovoucího hotelu

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem divadlo umění Drogy představení show noční klub tanec lifestyle Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami
Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla
1:08

Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla

Podcast Podivné zločiny: Čtyři měsíce po válce oslavovali u Želivky hrdinství odbojářů. Pak zazněl rozkaz: Ke slavnostní salvě připravit...
před 14 minutami
Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková zdůraznila, že aktuální rozsudek má jasné limity a nelze jej vztahovat na všechny covidové spory.
před 33 minutami

Aerolinky Smartwings pravděpodobně převezme turecký Pegasus, začal prodejní proces

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala dnes mluvčí Smartwings Vladimíra…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0.
před 1 hodinou

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané
38:18
Aktualizováno před 1 hodinou
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

ŽIVĚ
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Slunce se objeví spíš v Čechách, na Moravě převládne zatažená obloha a nižší teploty.
Další zprávy