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Bál se říct ženě, že nechce papriku. Tak ji odnesl do laboratoře a dostal Nobelovku

Albert Szent-Györgyi nebyl příliš bystré dítě, přesto si došel až pro Nobelovu cenu. Snímek pochází z 80. let.
Nobelista se k létání dostal až po čtyřicítce.
Szent-Györgyi tančí s dcerou Nelli 10. prosince 1937. Taneční večer se serenádou uspořádali studenti ze Stockholmu a Uppsaly na počest laureátů hned po nobelovském banketu.
Albert Szent-Györgyi byl známý svou vřelostí a vtípky. Už samotný objev vitamiu C v paprice, protože ji nechtěl jíst k večeři, ilustruje jeho přístup k životu.
Albert Szent-Györgyi (první řada, druhý zprava) se svým segedínským týmem. Uprostřed vlevo stojí Joseph Svirbely, vedle něj manželka Kornélia.
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Albert Szent-Györgyi nebyl příliš bystré dítě, přesto si došel až pro Nobelovu cenu. Snímek pochází z 80. let. |
Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Ve škole platil za podprůměrného žáka, v první světové válce se raději sám střelil do paže a později unikal gestapu s falešným švédským pasem. Svět si však maďarského biochemika Alberta Szent-Györgyiho pamatuje především jako muže, který světu dal vitamin C. K převratnému objevu a následné Nobelově ceně mu přitom pomohla docela obyčejná lež, kterou se u večeře snažil uchlácholit manželku.

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Je podzim 1932 a v Segedínu, jednom z maďarských center pěstování papriky, se podává večeře. Profesor Albert Imre Szent-Györgyi se dívá na čerstvou červenou papriku na talíři.

„Jednoho večera mi moje žena Nelli dala k večeři papriky. Protože jsem je neměl chuť jíst, ale neodvážil jsem se jí to říct, jen jsem se na papriky podíval a pak jsem si vzpomněl, že jsem tuto rostlinu nikdy předtím nezkoumal. Řekl jsem ženě, že je musím vzít do laboratoře,“ vzpomínal později.

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Věda z opačného konce

Narodil se v roce 1893 v Budapešti a zázračné dítě to rozhodně nebylo. Ke zkouškám často potřeboval doučování. K vědě se dostal v laboratoři svého strýce, uznávaného anatoma Mihálye Lenhosséka.

Ten mu práci dovolil pod jednou podmínkou: první výzkum bude o anatomii konečníku.

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Strýc totiž trpěl hemoroidy. „Kvůli strýci jsem začal s vědou z opačného konce,“ vtipkoval později Szent-Györgyi.

V první světové válce bojoval na ruské frontě. Po dvou letech měl války dost a střelil se do paže, aby ho poslali domů. „Věřil jsem, že své zemi posloužím lépe, když zůstanu naživu,“ vysvětloval.

Albert Szent-Györgyi ve své laboratoři se spolupracovníkem Istvánem Hajdúem (1949)
Albert Szent-Györgyi ve své laboratoři se spolupracovníkem Istvánem Hajdúem (1949)Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár

V Nizozemsku ho pak zaujala věc, kterou zná z kuchyně každý: rozkrojené jablko, banán nebo brambora po chvíli na vzduchu zhnědnou.

Szent-Györgyi si to spojil s Addisonovou chorobou, při které selhávají nadledviny a pacientům tmavne kůže. Tuhle teorii pozdější výzkum vyvrátil, jeho samotného ale přivedla ke zkoumání oxidace a spalování živin.

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Zlom přišel v Cambridgi. Szent-Györgyi tam zjistil, že některé druhy ovoce a zeleniny, třeba citrusy nebo zelí, na vzduchu nehnědnou, protože obsahují látku, která oxidaci brzdí. Stejnou látku našel i v nadledvinách, a to skvěle zapadalo do jeho teorie, že právě nadledviny řídí oxidaci v těle.

Albert Szent-Györgyi s manželkou Kornélií, které říkal Nelli, v lednu 1938 před obchodem s paprikou. Necelý měsíc předtím převzal ve Stockholmu Nobelovu cenu za objev, ke kterému ho dovedla právě paprika.
Albert Szent-Györgyi s manželkou Kornélií, které říkal Nelli, v lednu 1938 před obchodem s paprikou. Necelý měsíc předtím převzal ve Stockholmu Nobelovu cenu za objev, ke kterému ho dovedla právě paprika.Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár – Gáspár

Věděl, že jde o kyselinu příbuznou cukrům, k čemu ale tělu slouží, netušil, a tak jí dal jméno „ignose“, tedy spojení slova „nevím“ s koncovkou, kterou chemici dávají cukrům. Česky by to byla zhruba „nevímóza“.

Když návrh neprošel, zkusil „godnose“, tedy „bůhvíóza“, a nakonec vzal zavděk střízlivým názvem kyselina hexuronová. Měla ovšem jednu vadu: nadledviny jí obsahují jen nepatrné množství.

Profesor na motorce

V roce 1931 nastoupil Szent-Györgyi jako profesor na Univerzitu Ference Józsefa v Segedíně, kde zůstal třináct let.

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Ve městě se z něj rychle stala celebrita: jezdil na motorce a v americkém buicku, studenty zval domů i do kina a po čtyřicítce se naučil létat na kluzáku. „Hlava je na přemýšlení, knihy na osvěžení paměti,“ říkával studentům.

Albert Szent-Györgyi v sedle svého „železného oře“, 1934. Motorka patřila k věcem, kvůli kterým se ze segedínského profesora stala ve městě celebrita.
Albert Szent-Györgyi v sedle svého „železného oře“, 1934. Motorka patřila k věcem, kvůli kterým se ze segedínského profesora stala ve městě celebrita.Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár

Tady ale nepředbíhejme dobu a vraťme se k záhadné kyselině hexuronové neboli kyselině askorbové. V roce 1932 se Szent-Györgyimu a jeho americkému kolegovi Josephovi Sviberlymu podařilo prokázat, že vitamin C a kyselina askorbová jsou totéž, pořád jí ale měli žalostně málo.

Věděli sice, že jí je poměrně dost v citrusech, z nich se jim ji ale kvůli velkému množství cukru nedařilo izolovat.

Následovala ovšem také nepříjemná záležitost: Svirbely výsledky v dopise popsal svému bývalému šéfovi Charlesi Glenu Kingovi, který je do týdne otiskl v časopise Science. Spor o prvenství naštěstí nakonec vyhrál maďarský vědec.

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Švédský král Gustav V. předává Albertu Szent-Györgyimu ve Stockholmu 10. prosince 1937 medaili a diplom Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Při ceremonii hrál orchestr maďarský Rákócziho pochod.
Švédský král Gustav V. předává Albertu Szent-Györgyimu ve Stockholmu 10. prosince 1937 medaili a diplom Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Při ceremonii hrál orchestr maďarský Rákócziho pochod.Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár

Vše vyřešila ona osudná večeře, po níž rozbor ukázal, že paprika je mimořádně bohatým zdrojem vitaminu C a že z ní jde velmi snadno izolovat. Do týdne měl tým přes kilo a půl čisté látky.

V roce 1937 získal Albert Szent-Györgyi Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Medaili mu ve Stockholmu předal švédský král Gustav V. a po slavnostní večeři laureát tančil s dcerou Nelli (ta už se tak přímo jmenovala).

Albert Szent-Györgyi byl známý svou vřelostí a vtípky. Už samotný objev vitamiu C v paprice, protože ji nechtěl jíst k večeři, ilustruje jeho přístup k životu.
Albert Szent-Györgyi (první řada, druhý zprava) se svým segedínským týmem. Uprostřed vlevo stojí Joseph Svirbely, vedle něj manželka Kornélia.
Kornélia Szent-Györgyi, rozená Demény, s dcerou Nelli v létě 1920. Právě Kornélii, které se v rodině říkalo Nelli stejně jako dceři, se o dvanáct let později Szent-Györgyi bál přiznat, že nemá chuť na papriku.
Albert Szent-Györgyi ve své laboratoři se spolupracovníkem Istvánem Hajdúem (1949)
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Pan Swenson utíká Hitlerovi

Pak se Szent-Györgyi pustil do výzkumu svalů. Jeho tým ukázal, že vlákna z bílkovin aktinu a myosinu se po přidání ATP, tedy buněčného „paliva“, smrští na třetinu délky.

V roce 1943 odjel do Istanbulu na tajná jednání se Spojenci. Hitler pak žádal jeho vydání a vědec skončil v domácím vězení, nakonec ale utekl a do konce války se skrýval, mimo jiné jako „pan Swenson“ se švédským občanstvím.

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Albert Szent-Györgyi v přestrojení. Takhle se v roce 1945 skrýval v obležené Budapešti před gestapem a maďarskými fašisty.
Albert Szent-Györgyi v přestrojení. Takhle se v roce 1945 skrýval v obležené Budapešti před gestapem a maďarskými fašisty.Foto: CC BY-NC-SA / SZTE Klebelsberg Könyvtár

Když komunisté v roce 1947 zatkli a mučili jeho přítele a mecenáše Istvána Rátha, rozhodl se odejít do USA. Ve Woods Hole ve státě Massachusetts pak vedl ústav pro výzkum svalů.

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V roce 1954 získal americké občanství a ve stejném roce mu za výzkum svalů připadla Laskerova cena, známá také jako „americká nobelovka“. Zemřel v roce 1986 ve věku 93 let.

Video: V citronce žádný vitamin C není. Malí chemici testují ovocné šťávy

Pro děti z prvního stupně pražské Základní školy Emy Destinnové je jednoduchý pokus s citronem prvním kontaktem s chemií. | Video: Markéta Šrajbrová

Zdroj: nlm.nih.gov, edu.ek.szte.hu, mediateka.bibl.u-szeged.hu

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