Bagr, který pomáhal v Suezském průplavu, baví internet. Jeho řidiče ale vtípky štvou

Záběry monstrózní kontejnerové lodi, která 23. března zablokovala Suezský průplav, doslova obletěly svět a objevil se na nich i Abdalláh Abdalgavád. Osmadvacetiletý bagrista měl za úkol odstranit písek a kameny zpod přídi lodi a pomoct tak k jejímu vyproštění, které trvalo bezmála týden.

Z fotky prťavého bagru, který zdvihá rypadlo směrem k lodi Ever Given o velikosti mrakodrapu, jako by se ji snažil přemístit, se brzy stal populární internetový mem. Lidé na sociálních sítích totiž snímek začali brát jako vtipnou metaforu pro všechny situace, kdy člověk svádí sisyfovský boj s věcmi, které jsou silnější než on. Informoval o tom britský zábavní web Unilad.

Lidé obří loď přirovnávali například k prokrastinaci, nebo nedodělané práci, která jim leží na stole, a mrňavý bagr zase k motivaci úkoly dokončit a k dobrému pocitu z podání usilovného výkonu. Mladému dělníkovi, který se s odklízením zeminy šest dní lopotil, ovšem bizarní obrázky moc zábavné nepřipadaly.

V rozhovoru pro zpravodajský server Business Insider připustil, že mediální pozornost, kterou incident na Suezském průplavu přilákal, ho nakopla k tomu, aby pracoval ještě usilovněji. Žerty, které si lidé po celém světě z jeho heroického výkonu tropili, se mu ale nelíbily.

Za obzvlášť nevydařený považoval ten, který rypadlo bagru přirovnával k zelenému čaji a loď Ever Given k celulitidě. "Všichni ze mě měli legraci. Správa Suezského průplavu mi přitom na akci poskytla vybavení o velikosti zrnka rýže. Na jednu stranu mě to naštvalo, ale taky jsem chtěl světu ukázat, co s bagrem dokážu," uvedl Abdalgavád.

Fotografa, který snímek pořídil, si podle svých slov při tvrdé dřině vůbec nevšiml, a když se o fotce dověděl, nechtěl, aby kdokoli věděl, že bagr řídí právě on. Promluvit se rozhodl, až když věděl, že jeho tažení bylo úspěšné. Svěřil se, že během vyprošťování spal každou noc jen asi tři hodiny.

