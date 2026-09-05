Když se restaurátor Tomáš Bárta setkal před několika dny zcela náhodně s premiérem Andrejem Babišem, několikrát dal najevo, že se s ním o politice nechce nijak bavit. Přesto se mu podařilo zaujmout Babiše tak, že si od něj patrně koupí unikátní restaurované gramorádio značky Tesla z konce 50. let minulého století. Aktuálně.cz sledovalo, jak k tomuto „obchodu“ došlo.
Byla to naprostá náhoda. V rámci akce ministerstva průmyslu a obchodu na zahradě Úřadu vlády se objevila také celá řada řemeslníků a dalších odborníků, za kterými přicházeli lidé z řad veřejnosti. A přišel také premiér Andrej Babiš, kterého doprovázel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Někde se zastavili krátce, někde déle, nic nebylo plánováno.
„Podívejte se na tu hrací skříň, na ten gramec,“ upozornil Havlíček Babiše, když přišli ke stánku restaurátora Tomáše Bárty. Babiš zpozorněl, zpomalil a začal si na dálku přístroj prohlížet. „To je vlajková loď Tesly. Nic lepšího jste si v padesátých letech nemohl koupit,“ navázal na Havlíčka Bárta - a definitivně získal Babišovu pozornost. Zvláště, když mu ukázal svítící logo Tesly a do toho mu pustil jednu gramodesku.
Babiš poslouchal a zároveň prozradil, že doma dostal desku Ricchi e Poveri z roku 1980. „Tak kvůli tomu jsem si koupil gramofon,“ smál se premiér, který je známý tím, že si od zmiňované skupiny často pouští písničku Sarà perché ti amo (v překladu Bude to tím, že tě miluju). Následně mu Bárta nabídl koupi obdivované Tesly a popisoval, jak se všechny části dají sehnat a renovovat. „Todle, jo?“ ptal se opakovaně - a poněkud nedůvěřivě - Babiš.
Havlíček ho ale ujistil, že tomu tak skutečně je a on už si vzal kontakt. Mimochodem, ministr je známý tím, že velmi často poslouchá muziku a má velkou sbírku CD i gramodesek. „A není to ani tak předražené,“ pronesl k Babišovi, který se zaměřil především na zvuk Tesly. „Máte kontakt“? zeptal se nakonec Havlíčka.
„To je Rolls-Royce mezi českými rádii,“ zdůrazňoval Bárta. Když se Babiš ještě přesvědčil, že je možné přístroj propojit se Spotify, bylo rozhodnuto. „Tak já si to u vás hned objednám,“ oznámil jeden z nejbohatších Čechů Andrej Babiš.
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